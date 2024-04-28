Прикордонники знищили два мотоцикли росіян на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" знищили два мотоцикли загарбників на Бахмутському напрямку.

Дане відео оприлюднили ДПСУ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що аеророзвідники та мінометники бригади "Помста" ліквідували двох окупантів, ще одного поранили.

Дивіться: Обгорівші тіла російських загарбників валяються на дорозі. ВIДЕО