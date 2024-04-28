Прикордонники знищили два мотоцикли росіян на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" знищили два мотоцикли загарбників на Бахмутському напрямку.
Дане відео оприлюднили ДПСУ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що аеророзвідники та мінометники бригади "Помста" ліквідували двох окупантів, ще одного поранили.
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Эмирский бухарь
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Mart
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anna petrova #587029
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