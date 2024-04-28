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Прикордонники знищили два мотоцикли росіян на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" знищили два мотоцикли загарбників на Бахмутському напрямку.

Дане відео оприлюднили ДПСУ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що аеророзвідники та мінометники бригади "Помста" ліквідували двох окупантів, ще одного поранили.

Дивіться: Обгорівші тіла російських загарбників валяються на дорозі. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


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Старшина Полищук в трусиках был?
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28.04.2024 11:43 Відповісти
Рашистів
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28.04.2024 11:55 Відповісти
росіян=рашистів
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28.04.2024 15:23 Відповісти
Аналоговнетные шайтан-машины свинособак.
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28.04.2024 12:02 Відповісти
это херня , у нас он продают мотороллеры на батарейках , разбирают на ура
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28.04.2024 12:59 Відповісти
А є ще й ті прикордонники, які сидять в теплі і комфорті, на природі на західному кордоні і ніколи не попадуть на місце цих прикордонників.
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28.04.2024 13:05 Відповісти
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29.04.2024 11:51 Відповісти
 
 