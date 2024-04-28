Пограничники уничтожили два мотоцикла россиян на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" уничтожили два мотоцикла захватчиков на Бахмутском направлении.
Данное видео обнародовали ГПСУ в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что аэроразведчики и минометчики бригады "Помста" ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили.
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Эмирский бухарь
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