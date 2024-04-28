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Новости Видео Война
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Пограничники уничтожили два мотоцикла россиян на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" уничтожили два мотоцикла захватчиков на Бахмутском направлении.

Данное видео обнародовали ГПСУ в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что аэроразведчики и минометчики бригады "Помста" ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили.

Смотрите: Обгоревшие тела российских захватчиков валяются на дороге. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6421) уничтожение (6909)


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Старшина Полищук в трусиках был?
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28.04.2024 11:43 Ответить
Рашистів
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28.04.2024 11:55 Ответить
росіян=рашистів
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28.04.2024 15:23 Ответить
Аналоговнетные шайтан-машины свинособак.
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28.04.2024 12:02 Ответить
это херня , у нас он продают мотороллеры на батарейках , разбирают на ура
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28.04.2024 12:59 Ответить
А є ще й ті прикордонники, які сидять в теплі і комфорті, на природі на західному кордоні і ніколи не попадуть на місце цих прикордонників.
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28.04.2024 13:05 Ответить
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29.04.2024 11:51 Ответить
 
 