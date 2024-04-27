Обгорівші тіла російських загарбників валяються на дорозі. ВIДЕО
Український дрон зафільмував обгорівші тіла російських загарбників, які валяються на дорозі.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Sergei M #570318
показати весь коментар27.04.2024 18:33
+9 олег иванов #434516
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+8 Fjall_Raven
показати весь коментар27.04.2024 18:33
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в трусікахбез трусіков" - трусікі сгоріли
Обгорілі тіла.
перегляньте ще раз відео....
у всій красі....
молоді, крепкі, і до недавна, здорові орки....