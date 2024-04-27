УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10891 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
13 374 25

Обгорівші тіла російських загарбників валяються на дорозі. ВIДЕО

Український дрон зафільмував обгорівші тіла російських загарбників, які валяються на дорозі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Собака їсть рештки російського загарбника на Херсонщині. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Пагарєльці
показати весь коментар
27.04.2024 18:33
+9
Тот шо слева-ровненько лежит-по уставу.А справа разгильдяй.Расхлябанный и без головного убора.Родственникам билеты в цирк не выдавать.
показати весь коментар
27.04.2024 18:42
+8
пішли на шашлики! собакам ))
показати весь коментар
27.04.2024 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пішли на шашлики! собакам ))
показати весь коментар
27.04.2024 18:33 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2024 18:59 Відповісти
Пагарєльці
показати весь коментар
27.04.2024 18:33 Відповісти
"А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина!"
показати весь коментар
27.04.2024 18:35 Відповісти
Тот шо слева-ровненько лежит-по уставу.А справа разгильдяй.Расхлябанный и без головного убора.Родственникам билеты в цирк не выдавать.
показати весь коментар
27.04.2024 18:42 Відповісти
Були на розігріві перед концертом кобздона
показати весь коментар
27.04.2024 18:50 Відповісти
Один ванька валяється на спині. Інший - дупою догори. Йой! ( ). Виходить, що допоки їх не розкидало вибухом, вони незкріпно чпокались?
показати весь коментар
27.04.2024 19:03 Відповісти
Ща на микрорайоне у помойных кошаков - гужбан от пуза. А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
показати весь коментар
27.04.2024 19:03 Відповісти
Лежать гади і смердять ! Щей голі , підараси !!!
показати весь коментар
27.04.2024 19:08 Відповісти
комплексна подача на всі смаки для лисиць - є і well done, і medium, і rare.
показати весь коментар
27.04.2024 19:09 Відповісти
Это украинский дрон о них споткнулся? )
показати весь коментар
27.04.2024 19:11 Відповісти
Желаю, чтобы все!
показати весь коментар
27.04.2024 19:13 Відповісти
Жарєний бурят-как я рад...
показати весь коментар
27.04.2024 19:23 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2024 19:26 Відповісти
Фу як не апетитно
показати весь коментар
27.04.2024 19:32 Відповісти
Буряты, крем от загара брать надо.
показати весь коментар
27.04.2024 19:32 Відповісти
Російські модельні агентства приймуть їх обох автоматично 😁
показати весь коментар
27.04.2024 19:37 Відповісти
Это еще мало вам, русишшвайны, за то, что вы совершили.
показати весь коментар
27.04.2024 20:12 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2024 20:28 Відповісти
"Мальчікі в трусіках без трусіков" - трусікі сгоріли
показати весь коментар
27.04.2024 20:35 Відповісти
Обгорівші тіла

Обгорілі тіла.
показати весь коментар
27.04.2024 20:45 Відповісти
Бухие шахтёры? Не ?
показати весь коментар
27.04.2024 20:51 Відповісти
да, нє, нікуя....
показати весь коментар
27.04.2024 21:02 Відповісти
тим хто досі вірить що проти нас воюють чмобіки!!!
перегляньте ще раз відео....
у всій красі....
молоді, крепкі, і до недавна, здорові орки....
показати весь коментар
27.04.2024 21:01 Відповісти
........ЕТА ОГАЛТЄЛАЯ РУSSо-ФОБІЯ .... И ГДЄ ЖЕ труSікі .....?.....
показати весь коментар
27.04.2024 22:47 Відповісти
 
 