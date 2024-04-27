Собака їсть рештки російського загарбника на Херсонщині. ВIДЕО 18+
Російський військовослужбовець продемонстрував наслідки прильоту українського дрона-камікадзе у розташування окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зафільмував, що внаслідок атаки українських воїнів було ліквідовано окупантів. Трупом одного з них харчувався пес.
Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів. Так нещодавно, кіт намагався їсти труп російського військовослужбовця.
Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+51 Kiev_Kiev_777
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+21 Gary Grant
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+19 Gary Grant
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собака доїдає вбивателей..
Дієта змінилась
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Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Наскільки знаю на цю тему написані книги і зняти фільми. Джим Корбет так звали одного мисливця який полював на цих людожерів.
Зараз розвелися корсаки