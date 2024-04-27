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Собака їсть рештки російського загарбника на Херсонщині. ВIДЕО 18+

Російський військовослужбовець продемонстрував наслідки прильоту українського дрона-камікадзе у розташування окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зафільмував, що внаслідок атаки українських воїнів було ліквідовано окупантів. Трупом одного з них харчувався пес.

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів. Так нещодавно, кіт намагався їсти труп російського військовослужбовця.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Також дивіться: Навчально-тренувальний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник в небі над Одещиною. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+51
саме головне , це ,что б , собака не траванулась 😀
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27.04.2024 16:58
+21
Значить оця *****,знаходячись в чужій, захопленій ними хаті розповідає на камеру що "оні разбірают дома"??? *****,кацапи це щось із чимось. Просто треш пекельний.🤦
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27.04.2024 17:06
+19
Люди добрі,майте совість. Дайте собаці панкреатину і проносте. Треба спасати звіра.
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27.04.2024 17:00
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саме головне , це ,что б , собака не траванулась 😀
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27.04.2024 16:58 Відповісти
"Якби ви какретизували би своє питання може воно стасується кормов для кішек, для цуценят. Патамушо кішки та цуценята чиїсь там немогут пакупати сєбє в кішчачих магазинах. Таму, шановні народні депутати, гуманітарні грузи будуть паставлєни, кантрабанда в Україну чєрєз гуманітарку нє прійдьот".
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27.04.2024 20:15 Відповісти
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28.04.2024 04:03 Відповісти
Великий пес, німецька вівчарка.
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27.04.2024 16:59 Відповісти
Люди добрі,майте совість. Дайте собаці панкреатину і проносте. Треба спасати звіра.
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27.04.2024 17:00 Відповісти
Нічого їй не буде, це собака з бандерівської біолабораторії...
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27.04.2024 17:15 Відповісти
Експорт корму для тварин по кацапськи, все інше під санкціями.
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27.04.2024 17:02 Відповісти
Це песик їсть дохлу рашистську собаку-песику респект...
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27.04.2024 17:02 Відповісти
Это не человек, а свинособака. А другая свинособака с АКАНЬЕМ комментирует.
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27.04.2024 17:05 Відповісти
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27.04.2024 23:58 Відповісти
Значить оця *****,знаходячись в чужій, захопленій ними хаті розповідає на камеру що "оні разбірают дома"??? *****,кацапи це щось із чимось. Просто треш пекельний.🤦
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27.04.2024 17:06 Відповісти
кацапняві тварі вбили собакіних хозяїв,
собака доїдає вбивателей..
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27.04.2024 17:06 Відповісти
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27.04.2024 17:07 Відповісти
немає чого коментувати. собаці собача їжа
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27.04.2024 17:08 Відповісти
Бідний песик, так гівно доводиться їсти
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27.04.2024 17:11 Відповісти
а шо не так? - нормальний собака.
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27.04.2024 17:11 Відповісти
Ми двух песиків породи Авдіївська трупожерка з собою вивезли. Вони ощенилися. І що тепер з цуциками робити?
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27.04.2024 17:15 Відповісти
Тренувати на пошук мін, багато територій прийдеться розміновувати. А с кормом там проблем не буде ))
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28.04.2024 00:00 Відповісти
Хоч якась користь від паРашкінців..Тим паче, що цей не пересмажений і для собачого травлення не шкідливий...
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27.04.2024 17:32 Відповісти
Де цей організьм чєловьека побачив? Песик людину б їв...
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27.04.2024 17:35 Відповісти
нелюд кацапський, не дав песу спокійно поїсти.
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27.04.2024 17:52 Відповісти
А почему "кот пытается"? По-моему, вполне успешно кушает
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27.04.2024 17:54 Відповісти
Не смій , падло русняве , голос підвищувати на нашого собаку...
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27.04.2024 18:05 Відповісти
Песик не мусить ходити в супермаркет
Дієта змінилась
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27.04.2024 18:06 Відповісти
Це був не "чєлавєк", а москальський окупант-мародер. Тому собака все правильно робила. Чи може він хотів щоб йому дронами тортіки привозили?
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27.04.2024 18:18 Відповісти
Смачного!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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27.04.2024 18:32 Відповісти
лол
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27.04.2024 18:47 Відповісти
******* "освободітєлі",лишили людей , нормального життя,люди жили,побудували гарні будинки,господарювали,прийшли получили ***** ,та ще жаліються...
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27.04.2024 18:52 Відповісти
Після звільнення територій цих собак треба обов"язково відстрілювать Бо вони ж різниці між орками та нами не знають Тому почнуть збиваться у зграї та нападать на дітей Подібне було після ІІ Світової війни - бабка розказувала
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27.04.2024 18:57 Відповісти
брехня
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27.04.2024 19:48 Відповісти
В чому саме брехня?
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27.04.2024 20:12 Відповісти
Ну так що? "Серонув - і в кущі?!"
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28.04.2024 02:34 Відповісти
Таке було і в Індії і в Африці тільки з тиграми і леопардами, коли були епідемії індуси свої трупи як завжди кидали в Ганг навіть не спалюючи, леопарди і тигри харчувались якийсь час, звикли до людятського м'яса, коли епідемія закінчилась почали полювати на людей у селах. В основному вночі коли всі засинали. Було таке і в Африці при будівництві залізниці.
Наскільки знаю на цю тему написані книги і зняти фільми. Джим Корбет так звали одного мисливця який полював на цих людожерів.
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27.04.2024 22:34 Відповісти
Точно? Поговори з старими мисливцями! Вони тобі розкажуть! При мені ще агітували мисливців на відстріл бродячих собак та котів Правда - в наші часи це вже більше стосувалося винищення ними молодняка диких тварин А при спалахах епідемій сказу цим самим займалися бригади мисливців і стосовно лисиць
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28.04.2024 02:28 Відповісти
Ситуація з леопардами і тиграми в Індії і левами в Африці була негативною тому що звірі ставали людожерами після поїдання людських решток, розповсюдження хвороб і сказу тут далеко другорядне. Те що сказ передається через котів вкушених лисами людям це наша буденна реальність, задавлених лисів можна знайти на дорогах Харкова далеко від околиць.
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28.04.2024 14:58 Відповісти
Для цього є спеціальна робота де працював Поліграф Поліграфович...їх не любили діти і дорослі...але міста було очищено і жучки пішли за призначенням на мило, столярний клей іт.д
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27.04.2024 22:50 Відповісти
Не буде собак у місті на їх місце прийдуть лиси(вже приходять), а де інде вовки, на півдні можливо шакали. У природі пустих ніш не існує.
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28.04.2024 21:48 Відповісти
В радянські часи як я пам'ятаю безпритульних собак у місті майже не було, було багато котів, особливо біля їдалень, та домах де щурі..котів не кастрували....жили во дворі а додому приходили жерти...в під'їздах зазвичай воняло ссаками....
Зараз розвелися корсаки
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29.04.2024 07:56 Відповісти
Та да, радянські підїзди у містах то окрема тема.
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29.04.2024 16:33 Відповісти
Гамай-гамай, песику! Смачного.
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27.04.2024 19:53 Відповісти
Собачий корм.
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27.04.2024 21:00 Відповісти
Дуже гуманно з боку кацапа - здохнути щоб нагодувати українського песика 😁
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27.04.2024 22:28 Відповісти
.......з кожним разом все більше переконуюсь ::: руSнє - піZда ..... ...СЛАВА ЗСУ !!.......
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27.04.2024 22:57 Відповісти
А краще би собаки атакувала живих москалів. Мертві як відомо не кусаються.
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27.04.2024 23:25 Відповісти
Собаки людей неїдять...
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27.04.2024 23:48 Відповісти
Собаку розірвало...
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28.04.2024 07:39 Відповісти
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28.04.2024 09:52 Відповісти
Запам'ятався такий епізод, коли орк дзвонив своїй марфі: -"пердставляешь, здесь кошек и собак специальним кормом кормят". Відповідь марфи: -"ето все западние штучки". Ну от, став орк кацапскою штучкою, тобто кормом. А от тваринок шкода...
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28.04.2024 15:11 Відповісти
 
 