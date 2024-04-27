Собака їсть рештки російського загарбника на Херсонщині. ВIДЕО 18+

Російський військовослужбовець продемонстрував наслідки прильоту українського дрона-камікадзе у розташування окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зафільмував, що внаслідок атаки українських воїнів було ліквідовано окупантів. Трупом одного з них харчувався пес.

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів. Так нещодавно, кіт намагався їсти труп російського військовослужбовця.

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