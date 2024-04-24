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Український кіт харчується трупом російського військовослужбовця. ВIДЕО 18+

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис одного з таких випадків, що був зафільмований українськими воїнами. На записі кіт їсть рештки загарбника.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой СВО" погрожує росіянину пістолетом: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново! Мы вас всех скоро будем еб#ть!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346)


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Топ коментарі
+64
Хоч би не отруївся
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24.04.2024 18:17
+48
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24.04.2024 18:29
+36
Жаль звісно кота..приходиться їсти дурнувату їжу..ну шож..Коти теж на вйіні...
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24.04.2024 18:18
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Хоч би не отруївся
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24.04.2024 18:17 Відповісти
Бiдна киця... Бiжи до наших Героев-накормлять
та будуть любити тебе кiцюню...😻
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24.04.2024 18:35 Відповісти
Може кіт його і задвохсотив,тепер їсть.Український кіт,хазяйновитий
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24.04.2024 18:50 Відповісти
у українців, кіт, тотемна тварина!
як що, коту треба, то треба.
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24.04.2024 18:18 Відповісти
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24.04.2024 18:29 Відповісти
Гарний заслів-
Прокотив-

Одне зауваження тільки-

Так, русню їдять-
Коти із Із'яслава-
Та коти-
Із Шепетівки...
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24.04.2024 18:43 Відповісти
Да! - житіє нечестивих
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24.04.2024 18:18 Відповісти
Жаль звісно кота..приходиться їсти дурнувату їжу..ну шож..Коти теж на вйіні...
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24.04.2024 18:18 Відповісти
ви всьо врете, руцкие своїх не бросают
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24.04.2024 18:19 Відповісти
треба передати антидот коту
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24.04.2024 18:19 Відповісти
У їх слина антидот найкращий. Мишей та щурів їдять з шерстю.
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24.04.2024 18:23 Відповісти
Что он там есть не пойму. Там же пустота в голове.
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24.04.2024 18:21 Відповісти
кістковим мозком балується ))
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24.04.2024 18:35 Відповісти
у кацапов нет мозга, даже костного.
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25.04.2024 00:23 Відповісти
Мабуть він сміявся, що хахли ката кітом називають...
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24.04.2024 18:21 Відповісти
Кит-рыбой?
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24.04.2024 18:23 Відповісти
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3050 https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3050

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24.04.2024 18:35 Відповісти
Бідний кіт!! Хоч би на кацапа не перетворився!!!
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24.04.2024 18:21 Відповісти
"Хороший" рюззкій - приносить "користь"..... чи може без " " треба писати.... :/
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24.04.2024 18:21 Відповісти
Рускій мір він такий: спочатку Кієф за трі дня і Палітікай нє інтєрєсуюсь, а потім тебе доїдає простий український кіт у полі. Гойда!
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24.04.2024 18:22 Відповісти
Це денеерівський кіт. Він народився і виріс в окупації за часів денееру. Український кіт бридився б такої їжі.
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24.04.2024 18:22 Відповісти
А шо тут 18+? Кацапи прийшли, устроїли тут війну, кота лишили без затишного житла та їжі і шо йому тепер робити? Жерти кацапсячі останки залишилось...
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24.04.2024 18:22 Відповісти
Навіть кіт бачить в кацапі пацюка.
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24.04.2024 18:23 Відповісти
Українському коту-смачного...
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24.04.2024 18:24 Відповісти
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24.04.2024 18:25 Відповісти
Подібні харчування відбуваються ще з 22го року. Тут питання в щепленнях. Тому що сказ-це ***#во.
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24.04.2024 18:26 Відповісти
Сказ сказом, але ж можливе зараження кацапізмом.
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24.04.2024 18:29 Відповісти
це тобі внушили патологічну установку буцім кацапи - люди, тому тебе і корчить
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24.04.2024 20:39 Відповісти
Я дивлюся. А **** ти тут соромиш людей? Може в тебе й анус відбілений?
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24.04.2024 19:01 Відповісти
а кто ты тут такая - ты никто, и звать тебя никак...
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24.04.2024 19:47 Відповісти
Ну, немало людей вважаюь, що коли міцно закрити очі, то війна десь зникне...
Але то хибна думка.
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24.04.2024 20:02 Відповісти
ви,голландські хери та херші, такі чистоплюї та естети....ну це й не дивно,ви ж потомственні європейці....
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24.04.2024 20:22 Відповісти
Після звільнення Лимана на ЮТУБі був репортаж як поліція їздила по населеному пункту та обліковувала кацапські трупи, які валялись під парканами та в канавах. А за поліцаями їхала вантажівка МНС, яка збирала тих кадаврів в кузов до купи. В одному місті на якомусь перехресті поліцаї знайшли аж цілу купу свіжих кацапів, яких вже об*їдали собаки та коти. Запам*ятався чомусь один великий котяра, який гриз кацапські пальці. Бр-р-р...
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24.04.2024 18:27 Відповісти
Я в Лимані, коли ми там стояли, чотирьох котів постійно підгодовував і трьох песиків (плюс випадкових зустрічних). Коли нас виводили, віддав місцевій жительці залишки запасів корму для котів. Вона там часто котиків підгодовувала. Коли віддавав корм, узнав, що у неї в той день помер чоловік. Він був інвалідом і дуже хворів. Ось таке життя...
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24.04.2024 19:58 Відповісти
Коту доведеться провести карантин і антиоркський курс лікування.
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24.04.2024 18:28 Відповісти
Він із біолабораторії , зараз пообідає і побіжить дамбу у кацапів розривати ((
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24.04.2024 19:15 Відповісти
Типовий бандеркіт- загриз кацарилого )
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24.04.2024 18:36 Відповісти
Довели кота, пі-дори кацапські...
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24.04.2024 18:36 Відповісти
Про оті "бойові комарі й гуси" то звісно було смішно чути від кацапів, але у мене кажись є ідея...
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24.04.2024 18:36 Відповісти
мозги,присылайте ещё .
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24.04.2024 18:42 Відповісти
Виплюнь! Негайно виплюнь цю каку!
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24.04.2024 18:43 Відповісти
Домашній кіт це чужорідне тіло в Україні...
Українські коти не одомашнюються...
На півночі це лісовий кіт...на півдні очеретяний...тримали ласок та різних куніх..
Домашні прийшли з мусульманами..
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24.04.2024 18:44 Відповісти
Усяке буває.
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24.04.2024 19:20 Відповісти
не пишіть дурниць....
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24.04.2024 20:26 Відповісти
Почитайте походження домашньої кішки
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24.04.2024 21:26 Відповісти
а колискові з котами, а казки про Пана Коцького???
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24.04.2024 20:46 Відповісти
А казки коли зявились? Скоріш за все 18 століття
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24.04.2024 21:25 Відповісти
з трипільських часів, коли коти освоїлися біля складів зерна
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24.04.2024 21:33 Відповісти
Їжаків ще покажіть
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24.04.2024 18:46 Відповісти
Все ж краще ніж той сухий корм, невідомо з чого зроблений. )
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24.04.2024 18:49 Відповісти
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24.04.2024 18:54 Відповісти
До чого кота довели-мусить харчуватися кацапською падалью.
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24.04.2024 18:57 Відповісти
В Орске оголодавшие уличные собаки уговаривают дворового пса Шарика валить нах оттуда:
- не пацаны, никуда я не пойду, у меня тут радужные перспективы
- ты что, долбо"б, какие перспективы?
- вчера слышал как хозяева говорили: "жрать уже нечего, скоро будем сосать у Шарика"
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24.04.2024 19:02 Відповісти
В оригинале (аспирин) уПСА, это Шарик сам на себя примерил.
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24.04.2024 20:18 Відповісти
кіт, виведений в українських біолабораторіях загриз кацапа в окопі. куди дивиться марджері грин?
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24.04.2024 19:08 Відповісти
Ну що тут скажеш, смачного!
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24.04.2024 19:13 Відповісти
Зачем так над котиком издеваться ? Дайте ему вискас.
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24.04.2024 19:25 Відповісти
Це ж треба так зголодніти щоб падло їсти!
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24.04.2024 19:33 Відповісти
Із серії "Переписала хату на кота".

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24.04.2024 19:36 Відповісти
Український варіант казки "Кіт у чоботах", чи вже скоріше "Кіт у берцях"...
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24.04.2024 20:00 Відповісти
Як підросте то не тільки 200 буде їсти
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24.04.2024 19:57 Відповісти
Знайшов у тлг.
"Zпропагандони обов'язково напишуть як рашаzольдатен нагодував зголоднілого котика".
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24.04.2024 20:04 Відповісти
Той котик виведений в біо лабораторії для знищення кацапії, так що не переймайтесь за його шлунок
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24.04.2024 20:21 Відповісти
До московської війни прутіна, в Мирній Україні, такогтНЕ БУЛО!
Московіти, це принесли з болота свого, що його водою заливає зараз…
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24.04.2024 20:25 Відповісти
вполював - то його
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24.04.2024 20:32 Відповісти
Кошка породы "русская голубая" !
Наши жрать такую погань не будут...
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24.04.2024 20:34 Відповісти
розумієте, скільки собак і котів після війни котрі людске м'ясо знають на смак, про вовків взагалі мовчу
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24.04.2024 20:58 Відповісти
Ужас какой, люди просто звери настоящие! Хозяев этого кота нужно в тюрьму посадить, он же отравится!
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24.04.2024 21:31 Відповісти
Завтра у кацапів м'ясний штурм...

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24.04.2024 22:19 Відповісти
біолабораторії працюють! (раптом що - це сарказм)
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25.04.2024 09:54 Відповісти
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25.04.2024 14:11 Відповісти
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25.04.2024 14:13 Відповісти
 
 