Український кіт харчується трупом російського військовослужбовця. ВIДЕО 18+

Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис одного з таких випадків, що був зафільмований українськими воїнами. На записі кіт їсть рештки загарбника.

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