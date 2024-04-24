Український кіт харчується трупом російського військовослужбовця. ВIДЕО 18+
Покинуті напризволяще зголоднілі домашні тварини змушені харчуватися рештками тіл російських окупантів.
Про це пише на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис одного з таких випадків, що був зафільмований українськими воїнами. На записі кіт їсть рештки загарбника.
Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+64 Олена Ткаченко
показати весь коментар24.04.2024 18:17
+48 133133
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+36 Oleg Makarthur
показати весь коментар24.04.2024 18:18
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як що, коту треба, то треба.
Прокотив-
Одне зауваження тільки-
Так, русню їдять-
Коти із Із'яслава-
Та коти-
Із Шепетівки...
Але то хибна думка.
Українські коти не одомашнюються...
На півночі це лісовий кіт...на півдні очеретяний...тримали ласок та різних куніх..
Домашні прийшли з мусульманами..
- не пацаны, никуда я не пойду, у меня тут радужные перспективы
- ты что, долбо"б, какие перспективы?
- вчера слышал как хозяева говорили: "жрать уже нечего, скоро будем сосать у Шарика"
"Zпропагандони обов'язково напишуть як рашаzольдатен нагодував зголоднілого котика".
Московіти, це принесли з болота свого, що його водою заливає зараз…
Наши жрать такую погань не будут...