Украинский кот поедает труп российского военнослужащего. ВИДЕО 18+

Брошенные на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских оккупантов.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись одного из таких случаев, который был снят украинскими воинами. На записи кот ест остатки захватчика.

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