Украинский кот поедает труп российского военнослужащего. ВИДЕО 18+
Брошенные на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских оккупантов.
Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись одного из таких случаев, который был снят украинскими воинами. На записи кот ест остатки захватчика.
Внимание! Не рекомендовано к просмотру людям с неустойчивой психикой!
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як що, коту треба, то треба.
Прокотив-
Одне зауваження тільки-
Так, русню їдять-
Коти із Із'яслава-
Та коти-
Із Шепетівки...
Але то хибна думка.
Українські коти не одомашнюються...
На півночі це лісовий кіт...на півдні очеретяний...тримали ласок та різних куніх..
Домашні прийшли з мусульманами..
- не пацаны, никуда я не пойду, у меня тут радужные перспективы
- ты что, долбо"б, какие перспективы?
- вчера слышал как хозяева говорили: "жрать уже нечего, скоро будем сосать у Шарика"
"Zпропагандони обов'язково напишуть як рашаzольдатен нагодував зголоднілого котика".
Московіти, це принесли з болота свого, що його водою заливає зараз…
Наши жрать такую погань не будут...