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В армии РФ зафиксирован рекордный уровень дезертирства с начала полномасштабной войны, - британская разведка

Дезертирство в російській армії

С начала "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года в России осудили 7400 военнослужащих РФ за дезертирство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Разведка ссылается на данные российской медиагруппы "Медиазона", согласно которым, в марте 2024 года военные суды РФ осудили за дезертирство рекордное количество российских военнослужащих - 684 человека.

Отмечается, что общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400. В Московской области больше всего случаев - 496.

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По данным Минобороны Британии, многие солдаты, которых выследили и передали военному суду, приговорены к условным срокам и возвращены в свои части и на передовую.

В то же время количество запросов о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня.

"Российские солдаты, включая принудительно завербованных во время "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок, с небольшой перспективой увольнения", - добавили в британской разведке.

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Автор: 

армия РФ (19035) Великобритания (4918) внешняя разведка (373) дезертирство (330)


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Топ комментарии
+4
Засудили - і з тюрми знову на передок - ніхто не губиться
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24.04.2024 11:39
+2
цей відсоток може значно покращитись після прильотів сотень ракет атакамс шторм шедоу і ф-16 з бомбами.
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24.04.2024 11:50
+2
Проблем в кількості у росії немає. Там он ще орськ, оренбург, курган. Русня втартила свої халупи, в боргах за іпотеку. Ідеальні кандидати на "добровольцєв".
Проблема з якістю - є.
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24.04.2024 12:05
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Засудили - і з тюрми знову на передок - ніхто не губиться
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24.04.2024 11:39 Ответить
ванькі, хапайте зброю, біжить у свої деревні.
стріляйте, ріжте, рвіть всіх, кого побачите вдома.
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24.04.2024 11:40 Ответить
Лучше ментов/росгвардию/вояк в первую очередь.
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24.04.2024 11:47 Ответить
Цікавий відсоток, а не абсолютні цифри.
7400 з більш ніж мільйона - це ні про що.
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24.04.2024 11:42 Ответить
цей відсоток може значно покращитись після прильотів сотень ракет атакамс шторм шедоу і ф-16 з бомбами.
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24.04.2024 11:50 Ответить
Значно не покращиться: російський силовий апарат страшніший за всі інші засоби ураження.
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24.04.2024 11:53 Ответить
Чому?В пакетованому еквіваленті має покращитись,а відповідно в решті теж в геометричній прогресії.Ви думаєте тільки в нас проблеми з набором людей??Ні там вже по 1,4 ляма пропонують на контракт відчуйте різницю було 200тис. тепер 1,4ляма вже дурачків за 500тис немає.І населення там не так багато як офіційно трублять.Там ніяких 140 млн і близько немає максимум 90 і то хз.
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24.04.2024 12:02 Ответить
Проблем в кількості у росії немає. Там он ще орськ, оренбург, курган. Русня втартила свої халупи, в боргах за іпотеку. Ідеальні кандидати на "добровольцєв".
Проблема з якістю - є.
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24.04.2024 12:05 Ответить
треба більше уваги приділяти виявленню розташування штабів і казарм загороджувальних загонів.
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24.04.2024 13:25 Ответить
Було б чим виявляти і знищувати.
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24.04.2024 13:28 Ответить
Хватай шинель пашлі дамой
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24.04.2024 11:45 Ответить
біжи, Ванька, біжи...
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24.04.2024 11:49 Ответить
багато солдатів, яких вистежили й передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову.

Це погано! Краще б вони сиділи у в'язницях!
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24.04.2024 11:50 Ответить
когда накопится критическая масса - развернутся и будут расстреливать командиров
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24.04.2024 12:28 Ответить
А шо такоє? Зачекайте, ще ж ATACMS'и не надійшли, куди ж ви?
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24.04.2024 12:15 Ответить
для московії це не проблема , мʼяса було є і буде більше ніж достатньо
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24.04.2024 12:18 Ответить
Ні#єра там вже не достатньо, то вже рашистська пропаганда. Так, чоловіків там більше, але вже не ті довбо%оби, які побіжать на сво
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24.04.2024 12:22 Ответить
якщо б так було , вони б не палили по тисячі орків щодня на протязі років , у них 30 тис набір без мобілізації на місяць ..
а от пропаганта говорити що в них все закінчилося і ракети і орки і кава в криму
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24.04.2024 13:10 Ответить
Так похер, що там в кацапні.
Що нам робити? Бо як так далі піде, то вже похер буде на допомогу від америки і партнерів, не буде кому воювати.
Журба...

https://www.unian.ua/society/dezertiri-u-zsu-v-ukrajini-zrostaye-kilkist-sprav-pro-samovilne-zalishennya-chastini-12576654.html В Україні зростає кількість випадків дезертирства

https://youtu.be/RxK8W67mjw4?t=3m44s Про СЗЧ в Україні і не тільки
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24.04.2024 13:46 Ответить
ты сдрыстнул в США - ты дезертир...?
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24.04.2024 14:31 Ответить
Ти тупе кацапське уйобіще, підівчи українську мову, щоб твої висери хо ча б сприймати можна було на українському сайті новин.
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24.04.2024 15:52 Ответить
ты недавно рождённый покури путина...\ты дерьмо тут не командуй...\
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24.04.2024 19:26 Ответить
 
 