В армии РФ зафиксирован рекордный уровень дезертирства с начала полномасштабной войны, - британская разведка
С начала "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года в России осудили 7400 военнослужащих РФ за дезертирство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Разведка ссылается на данные российской медиагруппы "Медиазона", согласно которым, в марте 2024 года военные суды РФ осудили за дезертирство рекордное количество российских военнослужащих - 684 человека.
Отмечается, что общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400. В Московской области больше всего случаев - 496.
По данным Минобороны Британии, многие солдаты, которых выследили и передали военному суду, приговорены к условным срокам и возвращены в свои части и на передовую.
В то же время количество запросов о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня.
"Российские солдаты, включая принудительно завербованных во время "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок, с небольшой перспективой увольнения", - добавили в британской разведке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
стріляйте, ріжте, рвіть всіх, кого побачите вдома.
7400 з більш ніж мільйона - це ні про що.
Проблема з якістю - є.
Це погано! Краще б вони сиділи у в'язницях!
а от пропаганта говорити що в них все закінчилося і ракети і орки і кава в криму
Що нам робити? Бо як так далі піде, то вже похер буде на допомогу від америки і партнерів, не буде кому воювати.
Журба...
https://www.unian.ua/society/dezertiri-u-zsu-v-ukrajini-zrostaye-kilkist-sprav-pro-samovilne-zalishennya-chastini-12576654.html В Україні зростає кількість випадків дезертирства
https://youtu.be/RxK8W67mjw4?t=3m44s Про СЗЧ в Україні і не тільки