В армии РФ зафиксирован рекордный уровень дезертирства с начала полномасштабной войны, - британская разведка

С начала "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года в России осудили 7400 военнослужащих РФ за дезертирство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Разведка ссылается на данные российской медиагруппы "Медиазона", согласно которым, в марте 2024 года военные суды РФ осудили за дезертирство рекордное количество российских военнослужащих - 684 человека.

Отмечается, что общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400. В Московской области больше всего случаев - 496.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раненым оккупантам не дают отпусков из-за массового дезертирства, - ГУР

По данным Минобороны Британии, многие солдаты, которых выследили и передали военному суду, приговорены к условным срокам и возвращены в свои части и на передовую.

В то же время количество запросов о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня.

"Российские солдаты, включая принудительно завербованных во время "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок, с небольшой перспективой увольнения", - добавили в британской разведке.

Читайте также: В армии РФ создали специальное подразделение, где служат представители кремлевской элиты, - британская разведка