Собака ест останки российского захватчика на Херсонщине. ВИДЕО 18+
Российский военнослужащий продемонстрировал последствия прилета украинского дрона-камикадзе в расположение оккупантов на временно оккупированной части Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин снял, что в результате атаки украинских воинов были ликвидированы оккупанты. Трупом одного из них питался пес.
Покинутые на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских оккупантов. Так недавно кот пытался есть труп российского военнослужащего.
Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
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собака доїдає вбивателей..
Дієта змінилась
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Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Наскільки знаю на цю тему написані книги і зняти фільми. Джим Корбет так звали одного мисливця який полював на цих людожерів.
Зараз розвелися корсаки