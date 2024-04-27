Собака ест останки российского захватчика на Херсонщине. ВИДЕО 18+

Российский военнослужащий продемонстрировал последствия прилета украинского дрона-камикадзе в расположение оккупантов на временно оккупированной части Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин снял, что в результате атаки украинских воинов были ликвидированы оккупанты. Трупом одного из них питался пес.

Покинутые на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских оккупантов. Так недавно кот пытался есть труп российского военнослужащего.

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