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Собака ест останки российского захватчика на Херсонщине. ВИДЕО 18+

Российский военнослужащий продемонстрировал последствия прилета украинского дрона-камикадзе в расположение оккупантов на временно оккупированной части Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин снял, что в результате атаки украинских воинов были ликвидированы оккупанты. Трупом одного из них питался пес.

Покинутые на произвол судьбы изголодавшиеся домашние животные вынуждены питаться останками тел российских оккупантов. Так недавно кот пытался есть труп российского военнослужащего.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил российский дрон-разведчик в небе над Одесщиной. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+51
саме головне , це ,что б , собака не траванулась 😀
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27.04.2024 16:58
+21
Значить оця *****,знаходячись в чужій, захопленій ними хаті розповідає на камеру що "оні разбірают дома"??? *****,кацапи це щось із чимось. Просто треш пекельний.🤦
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27.04.2024 17:06
+19
Люди добрі,майте совість. Дайте собаці панкреатину і проносте. Треба спасати звіра.
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27.04.2024 17:00
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саме головне , це ,что б , собака не траванулась 😀
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27.04.2024 16:58 Ответить
"Якби ви какретизували би своє питання може воно стасується кормов для кішек, для цуценят. Патамушо кішки та цуценята чиїсь там немогут пакупати сєбє в кішчачих магазинах. Таму, шановні народні депутати, гуманітарні грузи будуть паставлєни, кантрабанда в Україну чєрєз гуманітарку нє прійдьот".
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27.04.2024 20:15 Ответить
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28.04.2024 04:03 Ответить
Великий пес, німецька вівчарка.
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27.04.2024 16:59 Ответить
Люди добрі,майте совість. Дайте собаці панкреатину і проносте. Треба спасати звіра.
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27.04.2024 17:00 Ответить
Нічого їй не буде, це собака з бандерівської біолабораторії...
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27.04.2024 17:15 Ответить
Експорт корму для тварин по кацапськи, все інше під санкціями.
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27.04.2024 17:02 Ответить
Це песик їсть дохлу рашистську собаку-песику респект...
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27.04.2024 17:02 Ответить
Это не человек, а свинособака. А другая свинособака с АКАНЬЕМ комментирует.
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27.04.2024 17:05 Ответить
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27.04.2024 23:58 Ответить
Значить оця *****,знаходячись в чужій, захопленій ними хаті розповідає на камеру що "оні разбірают дома"??? *****,кацапи це щось із чимось. Просто треш пекельний.🤦
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27.04.2024 17:06 Ответить
кацапняві тварі вбили собакіних хозяїв,
собака доїдає вбивателей..
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27.04.2024 17:06 Ответить
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27.04.2024 17:07 Ответить
немає чого коментувати. собаці собача їжа
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27.04.2024 17:08 Ответить
Бідний песик, так гівно доводиться їсти
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27.04.2024 17:11 Ответить
а шо не так? - нормальний собака.
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27.04.2024 17:11 Ответить
Ми двух песиків породи Авдіївська трупожерка з собою вивезли. Вони ощенилися. І що тепер з цуциками робити?
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27.04.2024 17:15 Ответить
Тренувати на пошук мін, багато територій прийдеться розміновувати. А с кормом там проблем не буде ))
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28.04.2024 00:00 Ответить
Хоч якась користь від паРашкінців..Тим паче, що цей не пересмажений і для собачого травлення не шкідливий...
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27.04.2024 17:32 Ответить
Де цей організьм чєловьека побачив? Песик людину б їв...
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27.04.2024 17:35 Ответить
нелюд кацапський, не дав песу спокійно поїсти.
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27.04.2024 17:52 Ответить
А почему "кот пытается"? По-моему, вполне успешно кушает
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27.04.2024 17:54 Ответить
Не смій , падло русняве , голос підвищувати на нашого собаку...
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27.04.2024 18:05 Ответить
Песик не мусить ходити в супермаркет
Дієта змінилась
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27.04.2024 18:06 Ответить
Це був не "чєлавєк", а москальський окупант-мародер. Тому собака все правильно робила. Чи може він хотів щоб йому дронами тортіки привозили?
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27.04.2024 18:18 Ответить
Смачного!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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27.04.2024 18:32 Ответить
лол
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27.04.2024 18:47 Ответить
******* "освободітєлі",лишили людей , нормального життя,люди жили,побудували гарні будинки,господарювали,прийшли получили ***** ,та ще жаліються...
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27.04.2024 18:52 Ответить
Після звільнення територій цих собак треба обов"язково відстрілювать Бо вони ж різниці між орками та нами не знають Тому почнуть збиваться у зграї та нападать на дітей Подібне було після ІІ Світової війни - бабка розказувала
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27.04.2024 18:57 Ответить
брехня
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27.04.2024 19:48 Ответить
В чому саме брехня?
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27.04.2024 20:12 Ответить
Ну так що? "Серонув - і в кущі?!"
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28.04.2024 02:34 Ответить
Таке було і в Індії і в Африці тільки з тиграми і леопардами, коли були епідемії індуси свої трупи як завжди кидали в Ганг навіть не спалюючи, леопарди і тигри харчувались якийсь час, звикли до людятського м'яса, коли епідемія закінчилась почали полювати на людей у селах. В основному вночі коли всі засинали. Було таке і в Африці при будівництві залізниці.
Наскільки знаю на цю тему написані книги і зняти фільми. Джим Корбет так звали одного мисливця який полював на цих людожерів.
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27.04.2024 22:34 Ответить
Точно? Поговори з старими мисливцями! Вони тобі розкажуть! При мені ще агітували мисливців на відстріл бродячих собак та котів Правда - в наші часи це вже більше стосувалося винищення ними молодняка диких тварин А при спалахах епідемій сказу цим самим займалися бригади мисливців і стосовно лисиць
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28.04.2024 02:28 Ответить
Ситуація з леопардами і тиграми в Індії і левами в Африці була негативною тому що звірі ставали людожерами після поїдання людських решток, розповсюдження хвороб і сказу тут далеко другорядне. Те що сказ передається через котів вкушених лисами людям це наша буденна реальність, задавлених лисів можна знайти на дорогах Харкова далеко від околиць.
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28.04.2024 14:58 Ответить
Для цього є спеціальна робота де працював Поліграф Поліграфович...їх не любили діти і дорослі...але міста було очищено і жучки пішли за призначенням на мило, столярний клей іт.д
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27.04.2024 22:50 Ответить
Не буде собак у місті на їх місце прийдуть лиси(вже приходять), а де інде вовки, на півдні можливо шакали. У природі пустих ніш не існує.
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28.04.2024 21:48 Ответить
В радянські часи як я пам'ятаю безпритульних собак у місті майже не було, було багато котів, особливо біля їдалень, та домах де щурі..котів не кастрували....жили во дворі а додому приходили жерти...в під'їздах зазвичай воняло ссаками....
Зараз розвелися корсаки
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29.04.2024 07:56 Ответить
Та да, радянські підїзди у містах то окрема тема.
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29.04.2024 16:33 Ответить
Гамай-гамай, песику! Смачного.
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27.04.2024 19:53 Ответить
Собачий корм.
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27.04.2024 21:00 Ответить
Дуже гуманно з боку кацапа - здохнути щоб нагодувати українського песика 😁
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27.04.2024 22:28 Ответить
.......з кожним разом все більше переконуюсь ::: руSнє - піZда ..... ...СЛАВА ЗСУ !!.......
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27.04.2024 22:57 Ответить
А краще би собаки атакувала живих москалів. Мертві як відомо не кусаються.
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27.04.2024 23:25 Ответить
Собаки людей неїдять...
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27.04.2024 23:48 Ответить
Собаку розірвало...
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28.04.2024 07:39 Ответить
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28.04.2024 09:52 Ответить
Запам'ятався такий епізод, коли орк дзвонив своїй марфі: -"пердставляешь, здесь кошек и собак специальним кормом кормят". Відповідь марфи: -"ето все западние штучки". Ну от, став орк кацапскою штучкою, тобто кормом. А от тваринок шкода...
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28.04.2024 15:11 Ответить
 
 