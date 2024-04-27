Обгоревшие тела российских захватчиков валяются на дороге. ВИДЕО
Украинский дрон снял обгоревшие тела российских захватчиков, валяющихся на дороге.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+12 Sergei M #570318
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+8 Fjall_Raven
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в трусікахбез трусіков" - трусікі сгоріли
Обгорілі тіла.
перегляньте ще раз відео....
у всій красі....
молоді, крепкі, і до недавна, здорові орки....