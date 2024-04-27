РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10162 посетителя онлайн
Новости Видео Война
13 374 25

Обгоревшие тела российских захватчиков валяются на дороге. ВИДЕО

Украинский дрон снял обгоревшие тела российских захватчиков, валяющихся на дороге.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Собака ест останки российского захватчика на Херсонщине. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Пагарєльці
показать весь комментарий
27.04.2024 18:33
+9
Тот шо слева-ровненько лежит-по уставу.А справа разгильдяй.Расхлябанный и без головного убора.Родственникам билеты в цирк не выдавать.
показать весь комментарий
27.04.2024 18:42
+8
пішли на шашлики! собакам ))
показать весь комментарий
27.04.2024 18:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пішли на шашлики! собакам ))
показать весь комментарий
27.04.2024 18:33 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2024 18:59 Ответить
Пагарєльці
показать весь комментарий
27.04.2024 18:33 Ответить
"А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина!"
показать весь комментарий
27.04.2024 18:35 Ответить
Тот шо слева-ровненько лежит-по уставу.А справа разгильдяй.Расхлябанный и без головного убора.Родственникам билеты в цирк не выдавать.
показать весь комментарий
27.04.2024 18:42 Ответить
Були на розігріві перед концертом кобздона
показать весь комментарий
27.04.2024 18:50 Ответить
Один ванька валяється на спині. Інший - дупою догори. Йой! ( ). Виходить, що допоки їх не розкидало вибухом, вони незкріпно чпокались?
показать весь комментарий
27.04.2024 19:03 Ответить
Ща на микрорайоне у помойных кошаков - гужбан от пуза. А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
показать весь комментарий
27.04.2024 19:03 Ответить
Лежать гади і смердять ! Щей голі , підараси !!!
показать весь комментарий
27.04.2024 19:08 Ответить
комплексна подача на всі смаки для лисиць - є і well done, і medium, і rare.
показать весь комментарий
27.04.2024 19:09 Ответить
Это украинский дрон о них споткнулся? )
показать весь комментарий
27.04.2024 19:11 Ответить
Желаю, чтобы все!
показать весь комментарий
27.04.2024 19:13 Ответить
Жарєний бурят-как я рад...
показать весь комментарий
27.04.2024 19:23 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2024 19:26 Ответить
Фу як не апетитно
показать весь комментарий
27.04.2024 19:32 Ответить
Буряты, крем от загара брать надо.
показать весь комментарий
27.04.2024 19:32 Ответить
Російські модельні агентства приймуть їх обох автоматично 😁
показать весь комментарий
27.04.2024 19:37 Ответить
Это еще мало вам, русишшвайны, за то, что вы совершили.
показать весь комментарий
27.04.2024 20:12 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2024 20:28 Ответить
"Мальчікі в трусіках без трусіков" - трусікі сгоріли
показать весь комментарий
27.04.2024 20:35 Ответить
Обгорівші тіла

Обгорілі тіла.
показать весь комментарий
27.04.2024 20:45 Ответить
Бухие шахтёры? Не ?
показать весь комментарий
27.04.2024 20:51 Ответить
да, нє, нікуя....
показать весь комментарий
27.04.2024 21:02 Ответить
тим хто досі вірить що проти нас воюють чмобіки!!!
перегляньте ще раз відео....
у всій красі....
молоді, крепкі, і до недавна, здорові орки....
показать весь комментарий
27.04.2024 21:01 Ответить
........ЕТА ОГАЛТЄЛАЯ РУSSо-ФОБІЯ .... И ГДЄ ЖЕ труSікі .....?.....
показать весь комментарий
27.04.2024 22:47 Ответить
 
 