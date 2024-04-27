Пограничники ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили на Купянском направлении. ВИДЕО

Украинские пограничники держат оборону на Купянском направлении Харьковской области. Так аэроразведчики и минометчики бригады "Месть" ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили.

Данное видео было обнародовано ГПСУ в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее мы писали о том, как артиллеристы-пограничники попали во вражескую бронемашину и уничтожили ее. Тогда после попадания тело одного из оккупантов взлетело высоко вверх и пролетело несколько десятков метров от места попадания.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба ВСУ на 27 апреля, в Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области. Ранее стало известно, что оккупанты снизили наступательную активность на Купянско-Лиманском направлении - это может быть связано с тем, что враг перебрасывает оттуда свои подразделения.

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