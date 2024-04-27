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Пограничники ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили на Купянском направлении. ВИДЕО

Украинские пограничники держат оборону на Купянском направлении Харьковской области. Так аэроразведчики и минометчики бригады "Месть" ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили.

Данное видео было обнародовано ГПСУ в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее мы писали о том, как артиллеристы-пограничники попали во вражескую бронемашину и уничтожили ее. Тогда после попадания тело одного из оккупантов взлетело высоко вверх и пролетело несколько десятков метров от места попадания.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба ВСУ на 27 апреля, в Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области. Ранее стало известно, что оккупанты снизили наступательную активность на Купянско-Лиманском направлении - это может быть связано с тем, что враг перебрасывает оттуда свои подразделения.

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Автор: 

Госпогранслужба (6421) ликвидация (3534)


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Хороший кацап - це дохлий кацап. Це і наші прикордонники, і ЗСУ,і тероборона, і морпіхи, і льотчики доводять кожен день.
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27.04.2024 14:43 Ответить
Хіба ця новина важливіша за інші? Чи немв про шо писати?
ТРИ ОКУПАНТИ!!!!
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27.04.2024 15:00 Ответить
ці новини про знищення 1-2 кацапів виглядають знущанням на фоні прориву в Очеретяному!!!!!!!!
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27.04.2024 15:03 Ответить
 
 