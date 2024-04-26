РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости Видео Война
17 050 29

Оккупант летит высоко в воздухе после попадания артснаряда в российскую бронемашину. ВИДЕО

Артиллеристы-пограничники попали во вражескую бронемашину и уничтожили ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что после попадания тело одного из оккупантов взлетело высоко вверх и пролетело несколько десятков метров от места попадания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант исчез после прямого попадания снаряда. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) Госпогранслужба (6421) уничтожение (6909) БТР (364) артиллерия (634)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Ванька по прыжкам -
Чемпион планеты !
Прыгнул с БэТээРа -
Третий день уж нету !
показать весь комментарий
26.04.2024 11:04
+12
показать весь комментарий
26.04.2024 10:59
+8
видно дощ буде....
показать весь комментарий
26.04.2024 11:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.04.2024 10:59 Ответить
Особливо сподобалось : " влучання артснаряду у російську бронемашину ". )) І коротеньке відео з артилерією на початку для впевненості. )))
показать весь комментарий
26.04.2024 12:16 Ответить
Человек, описывающий эти видео, обладает хорошей фантазией.
показать весь комментарий
26.04.2024 19:10 Ответить
Ого. Ето наверное рекорд по полету человека без крыльев. Нужно занести в книгу рекордов Гиннеса.
показать весь комментарий
26.04.2024 11:00 Ответить
У дааанєцкого бидлана бубки з'явився гідний послідовник🤔🧐😁 Бубка від заздрощів втратив сон,- про такий політ та без жердини йому лишень залишається мріяти... але мрії мають властивість збуватися, тож чекаємо на політ чємпіонааа, бубці приготуватись 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
26.04.2024 11:27 Ответить
шест йому в сраку
показать весь комментарий
26.04.2024 21:41 Ответить
Заявка на рекорд.
показать весь комментарий
26.04.2024 11:00 Ответить
Ванька по прыжкам -
Чемпион планеты !
Прыгнул с БэТээРа -
Третий день уж нету !
показать весь комментарий
26.04.2024 11:04 Ответить
Та норм - політав - розслабився - випорожнився
показать весь комментарий
26.04.2024 11:05 Ответить
видно дощ буде....
показать весь комментарий
26.04.2024 11:07 Ответить
Ти все наплутав! То якби низенько пішов... А тут цілий Мюнхгаузен трохи до Луни не долетів
показать весь комментарий
26.04.2024 13:25 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2024 17:28 Ответить
Левітація по-кацапські
показать весь комментарий
26.04.2024 11:07 Ответить
І все ж таки «рождьонний ползать лєтать нє может»!
показать весь комментарий
26.04.2024 11:26 Ответить
може, але низенько-низенько...
показать весь комментарий
26.04.2024 11:56 Ответить
Ага, по землі так і стелиться.
показать весь комментарий
26.04.2024 11:57 Ответить
Паааальот зочьод, прііізєєємлєніє нііізачьод Але всеодно, - вєчнава тііібьє пааальйота нібрат 😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
26.04.2024 11:29 Ответить
Високо злетів - дощу не буде....
показать весь комментарий
26.04.2024 11:47 Ответить
А казали - "рождьонний ползать...".
показать весь комментарий
26.04.2024 12:17 Ответить
Таки Карлсон!
показать весь комментарий
26.04.2024 12:30 Ответить
самоубілся
показать весь комментарий
26.04.2024 12:39 Ответить
Дєсантнік, мабуть
показать весь комментарий
26.04.2024 12:53 Ответить
Сальтуху @банув молодець
показать весь комментарий
26.04.2024 13:14 Ответить
Да, тут одновременно рекорд прыжка в длину и в высоту.. )
показать весь комментарий
26.04.2024 14:15 Ответить
"летит, кричит, лаптями машет" - стара байка по новому ))
показать весь комментарий
26.04.2024 14:57 Ответить
Метео-кaцaп, высоко летит, ясная погода намечается.
показать весь комментарий
26.04.2024 19:23 Ответить
Й МУЗОН ГАРНИЙ !)
показать весь комментарий
26.04.2024 22:10 Ответить
Орлята учатся летать
показать весь комментарий
27.04.2024 01:08 Ответить
Куфайку порвав при падінні, акуратніше треба бути, а то камандір на губу відправить.
показать весь комментарий
13.05.2024 14:51 Ответить
 
 