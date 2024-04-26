Оккупант летит высоко в воздухе после попадания артснаряда в российскую бронемашину. ВИДЕО

Артиллеристы-пограничники попали во вражескую бронемашину и уничтожили ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что после попадания тело одного из оккупантов взлетело высоко вверх и пролетело несколько десятков метров от места попадания.

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