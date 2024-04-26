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Новини Відео Війна
17 050 29

Окупант летить високо у повітрі після влучання артснаряду у російську бронемашину. ВIДЕО

Артилеристи-прикордонники поцілили у ворожу бронемашину та знищили її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що після влучання тіло одного із окупантів злетіло високо угору і пролетіло кілька десятків метрів від місця влучання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант зник після прямого влучання снаряда. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221) БТР (279) артилерія (787)


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Топ коментарі
+14
Ванька по прыжкам -
Чемпион планеты !
Прыгнул с БэТээРа -
Третий день уж нету !
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26.04.2024 11:04
+12
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26.04.2024 10:59
+8
видно дощ буде....
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26.04.2024 11:07
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26.04.2024 10:59 Відповісти
Особливо сподобалось : " влучання артснаряду у російську бронемашину ". )) І коротеньке відео з артилерією на початку для впевненості. )))
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26.04.2024 12:16 Відповісти
Человек, описывающий эти видео, обладает хорошей фантазией.
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26.04.2024 19:10 Відповісти
Ого. Ето наверное рекорд по полету человека без крыльев. Нужно занести в книгу рекордов Гиннеса.
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26.04.2024 11:00 Відповісти
У дааанєцкого бидлана бубки з'явився гідний послідовник🤔🧐😁 Бубка від заздрощів втратив сон,- про такий політ та без жердини йому лишень залишається мріяти... але мрії мають властивість збуватися, тож чекаємо на політ чємпіонааа, бубці приготуватись 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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26.04.2024 11:27 Відповісти
шест йому в сраку
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26.04.2024 21:41 Відповісти
Заявка на рекорд.
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26.04.2024 11:00 Відповісти
Ванька по прыжкам -
Чемпион планеты !
Прыгнул с БэТээРа -
Третий день уж нету !
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26.04.2024 11:04 Відповісти
Та норм - політав - розслабився - випорожнився
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26.04.2024 11:05 Відповісти
видно дощ буде....
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26.04.2024 11:07 Відповісти
Ти все наплутав! То якби низенько пішов... А тут цілий Мюнхгаузен трохи до Луни не долетів
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26.04.2024 13:25 Відповісти
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26.04.2024 17:28 Відповісти
Левітація по-кацапські
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26.04.2024 11:07 Відповісти
І все ж таки «рождьонний ползать лєтать нє может»!
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26.04.2024 11:26 Відповісти
може, але низенько-низенько...
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26.04.2024 11:56 Відповісти
Ага, по землі так і стелиться.
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26.04.2024 11:57 Відповісти
Паааальот зочьод, прііізєєємлєніє нііізачьод Але всеодно, - вєчнава тііібьє пааальйота нібрат 😝😝😝😝😝😜🤪
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26.04.2024 11:29 Відповісти
Високо злетів - дощу не буде....
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26.04.2024 11:47 Відповісти
А казали - "рождьонний ползать...".
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26.04.2024 12:17 Відповісти
Таки Карлсон!
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26.04.2024 12:30 Відповісти
самоубілся
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26.04.2024 12:39 Відповісти
Дєсантнік, мабуть
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26.04.2024 12:53 Відповісти
Сальтуху @банув молодець
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26.04.2024 13:14 Відповісти
Да, тут одновременно рекорд прыжка в длину и в высоту.. )
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26.04.2024 14:15 Відповісти
"летит, кричит, лаптями машет" - стара байка по новому ))
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26.04.2024 14:57 Відповісти
Метео-кaцaп, высоко летит, ясная погода намечается.
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26.04.2024 19:23 Відповісти
Й МУЗОН ГАРНИЙ !)
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26.04.2024 22:10 Відповісти
Орлята учатся летать
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27.04.2024 01:08 Відповісти
Куфайку порвав при падінні, акуратніше треба бути, а то камандір на губу відправить.
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13.05.2024 14:51 Відповісти
 
 