Окупант летить високо у повітрі після влучання артснаряду у російську бронемашину. ВIДЕО
Артилеристи-прикордонники поцілили у ворожу бронемашину та знищили її.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що після влучання тіло одного із окупантів злетіло високо угору і пролетіло кілька десятків метрів від місця влучання.
Топ коментарі
+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар26.04.2024 11:04
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.04.2024 10:59
+8 саша паламарчук
показати весь коментар26.04.2024 11:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чемпион планеты !
Прыгнул с БэТээРа -
Третий день уж нету !