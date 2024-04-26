Окупант летить високо у повітрі після влучання артснаряду у російську бронемашину. ВIДЕО

Артилеристи-прикордонники поцілили у ворожу бронемашину та знищили її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що після влучання тіло одного із окупантів злетіло високо угору і пролетіло кілька десятків метрів від місця влучання.

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