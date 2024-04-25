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Окупант зник після прямого влучання снаряда. ВIДЕО

Удар артилерійський снаряд заскочив російського окупанта в окопі та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що загарбник після вибуху зник з поля зору камери безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант з порваним задом догорає у кущах після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221)


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Топ коментарі
+13
чудеса да и только. Шоб вони суки усі пощезли з нашоі землі, акопяни хренови)))
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25.04.2024 15:07
+13
Копперфильд отдыхает....
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25.04.2024 15:15
+9
It's a magic
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25.04.2024 15:05
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It's a magic
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25.04.2024 15:05 Відповісти
A kind of
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25.04.2024 15:14 Відповісти
чудеса да и только. Шоб вони суки усі пощезли з нашоі землі, акопяни хренови)))
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25.04.2024 15:07 Відповісти
Коперфілд, *******!!!!
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25.04.2024 20:57 Відповісти
Випаровування гівна.
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25.04.2024 15:08 Відповісти
"дематериализовался, мол Альоша, и фсьо.."
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25.04.2024 15:11 Відповісти
Денацифицировался.
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26.04.2024 01:53 Відповісти
Санітарная патєря.
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25.04.2024 15:11 Відповісти
Тєлєпартация рашиста до пекла...
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25.04.2024 15:12 Відповісти
Вы посмотрели видео аннигиляции новой белой "Лады".Я думал лада превратится хотя бы в пачку пельменей,но как видим при встрече с дроном она превратилась в електромагнитное излучение.Даже не в билеты в цирк.
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25.04.2024 15:14 Відповісти
Копперфильд отдыхает....
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25.04.2024 15:15 Відповісти
Да, это уже на уровне самого Гудини!
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25.04.2024 16:18 Відповісти
Як це зник, та його за мить побачили, десь на гальорці, безліч козломордих присутніх на концерті кобзона🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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25.04.2024 15:19 Відповісти
розклався на атоми
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25.04.2024 15:21 Відповісти
Кажется, на по этому поводу был стишок про "маленького мальчика". Что-то про "долго над полем сандалик летал"
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25.04.2024 15:27 Відповісти
де ж ті снаряди набрати, якщо на кожного дебіла по одному витрачати?
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25.04.2024 15:28 Відповісти
Дрони дорого, снарядів мало - здайомсю??
А нічого що боги війни спеціально придназначені косить царицю полів.
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25.04.2024 15:34 Відповісти
Навіть фаршу не залишилось
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25.04.2024 15:29 Відповісти
позивний - коперфілд...
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25.04.2024 15:34 Відповісти
У цьому випадку Копрофільд
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25.04.2024 16:27 Відповісти
Напишуть ,пропав безвісти, родичам ні грошей ні "каліни".
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25.04.2024 15:50 Відповісти
https://youtu.be/n-Fz-BPfq9s І москаля нема, немає москаля,
Немає москаля - одна сира земля...
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25.04.2024 16:02 Відповісти
Працює артилерія - ******* пацани, одним кацапом менше...(С)
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25.04.2024 16:27 Відповісти
Ото живенько так сдрыснул.
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25.04.2024 16:09 Відповісти
Десь на болотах...
- А хде мой муж?
- Он прапал безвесті
- Єто как?
- Вот відео...
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25.04.2024 16:24 Відповісти
Просто пошел постирать портки.
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25.04.2024 16:37 Відповісти
Был пацак и нет пацака
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25.04.2024 17:22 Відповісти
..на нових фізічєскіх прінціпах..)(уйло так розповідав в 2019 році
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25.04.2024 17:42 Відповісти
успел закопаться, падлюка
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25.04.2024 20:02 Відповісти
Одне влучання -- один суцільний хіп-хоп ...
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25.04.2024 21:01 Відповісти
Кацапа на молекули порвало і він пішов до пекла
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25.04.2024 22:14 Відповісти
Для тупорилих дигинератів скажу одне!!
Такі речі працюють в обидві сторони, тож не можу я зрозуміти чому вам так весело? Чим ви тоді відрізняєтесь від кацапні?
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26.04.2024 05:18 Відповісти
 
 