Окупант зник після прямого влучання снаряда. ВIДЕО
Удар артилерійський снаряд заскочив російського окупанта в окопі та знищив його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що загарбник після вибуху зник з поля зору камери безпілотника.
Топ коментарі
+13 Александр Костюченко #549966
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+13 AbOriginal_UA
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+9 Oleksandr Yur
показати весь коментар25.04.2024 15:05
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А нічого що боги війни спеціально придназначені косить царицю полів.
Немає москаля - одна сира земля...
- А хде мой муж?
- Он прапал безвесті
- Єто как?
- Вот відео...
Такі речі працюють в обидві сторони, тож не можу я зрозуміти чому вам так весело? Чим ви тоді відрізняєтесь від кацапні?