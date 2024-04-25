Окупант зник після прямого влучання снаряда. ВIДЕО

Удар артилерійський снаряд заскочив російського окупанта в окопі та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що загарбник після вибуху зник з поля зору камери безпілотника.

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