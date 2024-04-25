Оккупант исчез после прямого попадания снаряда. ВИДЕО
Удар артиллерийского снаряда застал российского оккупанта в окопе и уничтожил его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что захватчик после взрыва исчез из поля зрения камеры беспилотника.
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+13 Александр Костюченко #549966
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+9 Oleksandr Yur
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А нічого що боги війни спеціально придназначені косить царицю полів.
Немає москаля - одна сира земля...
- А хде мой муж?
- Он прапал безвесті
- Єто как?
- Вот відео...
Такі речі працюють в обидві сторони, тож не можу я зрозуміти чому вам так весело? Чим ви тоді відрізняєтесь від кацапні?