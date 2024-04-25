Оккупант исчез после прямого попадания снаряда. ВИДЕО

Удар артиллерийского снаряда застал российского оккупанта в окопе и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что захватчик после взрыва исчез из поля зрения камеры беспилотника.

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