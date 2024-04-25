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Оккупант исчез после прямого попадания снаряда. ВИДЕО

Удар артиллерийского снаряда застал российского оккупанта в окопе и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что захватчик после взрыва исчез из поля зрения камеры беспилотника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант с порванным задом догорает в кустах после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+13
чудеса да и только. Шоб вони суки усі пощезли з нашоі землі, акопяни хренови)))
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25.04.2024 15:07
+13
Копперфильд отдыхает....
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25.04.2024 15:15
+9
It's a magic
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25.04.2024 15:05
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It's a magic
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25.04.2024 15:05 Ответить
A kind of
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25.04.2024 15:14 Ответить
чудеса да и только. Шоб вони суки усі пощезли з нашоі землі, акопяни хренови)))
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25.04.2024 15:07 Ответить
Коперфілд, *******!!!!
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25.04.2024 20:57 Ответить
Випаровування гівна.
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25.04.2024 15:08 Ответить
"дематериализовался, мол Альоша, и фсьо.."
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25.04.2024 15:11 Ответить
Денацифицировался.
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26.04.2024 01:53 Ответить
Санітарная патєря.
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25.04.2024 15:11 Ответить
Тєлєпартация рашиста до пекла...
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25.04.2024 15:12 Ответить
Вы посмотрели видео аннигиляции новой белой "Лады".Я думал лада превратится хотя бы в пачку пельменей,но как видим при встрече с дроном она превратилась в електромагнитное излучение.Даже не в билеты в цирк.
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25.04.2024 15:14 Ответить
Копперфильд отдыхает....
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25.04.2024 15:15 Ответить
Да, это уже на уровне самого Гудини!
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25.04.2024 16:18 Ответить
Як це зник, та його за мить побачили, десь на гальорці, безліч козломордих присутніх на концерті кобзона🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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25.04.2024 15:19 Ответить
розклався на атоми
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25.04.2024 15:21 Ответить
Кажется, на по этому поводу был стишок про "маленького мальчика". Что-то про "долго над полем сандалик летал"
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25.04.2024 15:27 Ответить
де ж ті снаряди набрати, якщо на кожного дебіла по одному витрачати?
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25.04.2024 15:28 Ответить
Дрони дорого, снарядів мало - здайомсю??
А нічого що боги війни спеціально придназначені косить царицю полів.
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25.04.2024 15:34 Ответить
Навіть фаршу не залишилось
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25.04.2024 15:29 Ответить
позивний - коперфілд...
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25.04.2024 15:34 Ответить
У цьому випадку Копрофільд
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25.04.2024 16:27 Ответить
Напишуть ,пропав безвісти, родичам ні грошей ні "каліни".
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25.04.2024 15:50 Ответить
https://youtu.be/n-Fz-BPfq9s І москаля нема, немає москаля,
Немає москаля - одна сира земля...
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25.04.2024 16:02 Ответить
Працює артилерія - ******* пацани, одним кацапом менше...(С)
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25.04.2024 16:27 Ответить
Ото живенько так сдрыснул.
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25.04.2024 16:09 Ответить
Десь на болотах...
- А хде мой муж?
- Он прапал безвесті
- Єто как?
- Вот відео...
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25.04.2024 16:24 Ответить
Просто пошел постирать портки.
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25.04.2024 16:37 Ответить
Был пацак и нет пацака
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25.04.2024 17:22 Ответить
..на нових фізічєскіх прінціпах..)(уйло так розповідав в 2019 році
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25.04.2024 17:42 Ответить
успел закопаться, падлюка
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25.04.2024 20:02 Ответить
Одне влучання -- один суцільний хіп-хоп ...
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25.04.2024 21:01 Ответить
Кацапа на молекули порвало і він пішов до пекла
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25.04.2024 22:14 Ответить
Для тупорилих дигинератів скажу одне!!
Такі речі працюють в обидві сторони, тож не можу я зрозуміти чому вам так весело? Чим ви тоді відрізняєтесь від кацапні?
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26.04.2024 05:18 Ответить
 
 