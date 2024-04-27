Оккупант тщетно пытается сбить дрон-камикадзе лопатой. ВИДЕО
Бойцы РУБАК Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады атаковали дроном-камикадзе российского захватчика.
Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ
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+19 izzabaru
показать весь комментарий27.04.2024 13:43
+5 Vlad Isaia #550613
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+4 Погрібний Олександр
показать весь комментарий27.04.2024 13:41
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Іді копать картошку!
Та дивись не переплутай з дроном!
1) Немедленно прекратить махровую дронофобию!
2) Перестать кидать в нас всякую хрень!
3) Принимайте нас, такими, какими мы есть!
ЗЫ надеюсь лопата не пострадала.
а вместо х*я торчит лопата...
Переживаю...
лопата радіоелектронної боротьби - 1 шт.
лопата піщєвая - 1 шт.