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Оккупант тщетно пытается сбить дрон-камикадзе лопатой. ВИДЕО

Бойцы РУБАК Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады атаковали дроном-камикадзе российского захватчика.

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ

Смотрите также: Тело оккупанта разлетается на куски от удара дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+

Автор: 

ликвидация (3534) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Топ комментарии
+19
От скотиняка кацапська! Видно, поцупило лопату у Кулеби. Віддай негайно, нехристь!

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27.04.2024 13:43
+5
Ви вірно підмітили, що ця Людмил з Німеччини в своїх дописах занадто переймається інтересами московитів. Під іншою новиною воно написало що потрібно було рашистам віддати Крим та Донбас і підписати мирний договір бо начебто пуйлу нічого іншого від України не треба і тому подібних вкидів від неї вже чимало помітив. Тролі стають все більш замасковані, удосконалюються..
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27.04.2024 15:00
+4
Антошка, Антошка,
Іді копать картошку!
Та дивись не переплутай з дроном!
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27.04.2024 13:41
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Антошка, Антошка,
Іді копать картошку!
Та дивись не переплутай з дроном!
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27.04.2024 13:41 Ответить
Кіна про дєсантуру передивився
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27.04.2024 13:42 Ответить
От скотиняка кацапська! Видно, поцупило лопату у Кулеби. Віддай негайно, нехристь!

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27.04.2024 13:43 Ответить
то його брат у рашці, за якого він мовчить
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27.04.2024 13:48 Ответить
Профсоюз защиты прав дронов издал петицию:
1) Немедленно прекратить махровую дронофобию!
2) Перестать кидать в нас всякую хрень!
3) Принимайте нас, такими, какими мы есть!
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27.04.2024 21:32 Ответить
https://www.google.com/amp/s/itc.ua/ua/articles/zbroya-proti-droniv-chim-zahishhayetsya-zsu-vid-rosijskih-bpla/amp/
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27.04.2024 14:05 Ответить
Сама себе премудрувала. Болить за кацапа?
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27.04.2024 14:15 Ответить
Ви вірно підмітили, що ця Людмил з Німеччини в своїх дописах занадто переймається інтересами московитів. Під іншою новиною воно написало що потрібно було рашистам віддати Крим та Донбас і підписати мирний договір бо начебто пуйлу нічого іншого від України не треба і тому подібних вкидів від неї вже чимало помітив. Тролі стають все більш замасковані, удосконалюються..
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27.04.2024 15:00 Ответить
Людмил, не треба було приходити на нашу землю зі зброєю тоді ніхто б нічому не радів і не задумувався…. А українські солдати свою Батьківщину захищають і мають право робити з окупантами те що і роблять. Хіба я не правий? Слава ЗСУ!!!
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27.04.2024 15:18 Ответить
От дурак. Дроны банками с солёными огурцами сбивают
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27.04.2024 13:44 Ответить
Не дивися телемарафон явно москаль.
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27.04.2024 13:45 Ответить
Ну чому тільки москаль? Може й лугандонівець… як ти.
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27.04.2024 15:20 Ответить
То бандеры. Расово скрепные сбивают мешками с картошкой.

ЗЫ надеюсь лопата не пострадала.
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27.04.2024 14:05 Ответить
Час даремно витратив. Міг собі ямку викопати.
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27.04.2024 13:47 Ответить
Дрони-зброя стримування але на жаль не зброя перемоги
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27.04.2024 13:53 Ответить
Пашёл в рукопашную, таперича лизавета-ветеринар у хфантан супроводить
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27.04.2024 13:55 Ответить
Тенесіст мля.
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27.04.2024 14:02 Ответить
Кацапа порвало на шматки
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27.04.2024 14:09 Ответить
Ванька не встиг харакірі лопатою зробити.
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27.04.2024 14:17 Ответить
Лежит кацапчик в лучах заката,
а вместо х*я торчит лопата...
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27.04.2024 14:37 Ответить
Так ніби-то відлетів дрон на декілька метрів! Правий був Кульоба! Лопата працює!)
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27.04.2024 14:44 Ответить
Цією лопатою міг би копати хробаків у себе на болотах, ан ні, краще в Україні здохнути відбиваючись від дрона....
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27.04.2024 14:46 Ответить
Доля лопати невідома.
Переживаю...
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27.04.2024 15:26 Ответить
Ліквідація орка -лопатніка ))
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27.04.2024 15:55 Ответить
Це називають: "Лякати їжака голою дупою"
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27.04.2024 16:03 Ответить
У кацапів лопата - якась сакральна річ.
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27.04.2024 16:55 Ответить
Лопата-це дуже універсальний інструмент,на лопаті є кнопка.І...і ...і ..іі..ось,загадуєш бажання , і тиснеш кнопку.....,і получай бажане... ОСЬ!
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27.04.2024 17:20 Ответить
лопату погнуло.
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27.04.2024 18:28 Ответить
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28.04.2024 10:39 Ответить
кожному кацапу видають по дві лопати :
лопата радіоелектронної боротьби - 1 шт.
лопата піщєвая - 1 шт.
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27.04.2024 19:57 Ответить
После принятия боярки мог бы и голыми руками сбить...
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27.04.2024 20:45 Ответить
 
 