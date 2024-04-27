Окупант марно намагається збити дрон-камікадзе лопатою. ВIДЕО

Бійці РУБАК Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади атакували дроном-камікадзе російського загарбника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ

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