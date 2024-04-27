Окупант марно намагається збити дрон-камікадзе лопатою. ВIДЕО
Бійці РУБАК Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади атакували дроном-камікадзе російського загарбника.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+19 izzabaru
показати весь коментар27.04.2024 13:43
+5 Vlad Isaia #550613
показати весь коментар27.04.2024 15:00
+4 Погрібний Олександр
показати весь коментар27.04.2024 13:41
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Іді копать картошку!
Та дивись не переплутай з дроном!
1) Немедленно прекратить махровую дронофобию!
2) Перестать кидать в нас всякую хрень!
3) Принимайте нас, такими, какими мы есть!
ЗЫ надеюсь лопата не пострадала.
а вместо х*я торчит лопата...
Переживаю...
лопата радіоелектронної боротьби - 1 шт.
лопата піщєвая - 1 шт.