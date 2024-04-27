Тіло окупанта розлітається на шматки від удару дрона бійців 47 ОМБр. ВIДЕО 18+

Пілоти роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади влучно атакували російського окупанта.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Після удару безпілотника тіло окупанта розлетілося на шматки. Як потім можна помітити на відео, інший росіянин, якому вдалося вижити та не постраждати, кинувся навтьоки.

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