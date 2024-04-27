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Тіло окупанта розлітається на шматки від удару дрона бійців 47 ОМБр. ВIДЕО 18+

Пілоти роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади влучно атакували російського окупанта.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

окупанта,ліквідація

Після удару безпілотника тіло окупанта розлетілося на шматки. Як потім можна помітити на відео, інший росіянин, якому вдалося вижити та не постраждати, кинувся навтьоки.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Точний приліт дрона-камікадзе у вирву з російськими військовими на Донецькому напрямку.. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+23
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27.04.2024 12:59
+10
Момент превращения одной белой Лады в три мопеда или пять велосипедов.Гойда.
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27.04.2024 13:00
+6
майже цілій..."да сватьби зажівйот"
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27.04.2024 13:01
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27.04.2024 12:59 Відповісти
Момент превращения одной белой Лады в три мопеда или пять велосипедов.Гойда.
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27.04.2024 13:00 Відповісти
Не факт. Могут быть пельмены не в пачке, а на развес ))
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27.04.2024 13:37 Відповісти
Угу...Моноблоком.
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27.04.2024 18:08 Відповісти
майже цілій..."да сватьби зажівйот"
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27.04.2024 13:01 Відповісти
Дуже гуманно, я вважаю…
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27.04.2024 13:46 Відповісти
Жесть...

Просто в хлам. Браво!
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27.04.2024 13:02 Відповісти
Навіть діти знають що спершу валіть першого, потім останнього, а потім без поспіху тих що всередині.
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27.04.2024 13:04 Відповісти
Мабуть мертвий вже..
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27.04.2024 13:06 Відповісти
Я - русский! Какой восторг!
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27.04.2024 14:47 Відповісти
Анігіляція
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27.04.2024 13:10 Відповісти
Легко разделался
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27.04.2024 13:13 Відповісти
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27.04.2024 13:31 Відповісти
1. перерозход дорогоцінної вибухівки.2 за всі свої злочини він помер і навіть нічого не відчув 3.його запишуть в безвісті пропалого, з'економлять гроші. В ідеалі б потрібно щоб робився самоваром на все життя ,глухим і німим, і щоб гроші тільки тягнув з їх бюджету, але і так нормально
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27.04.2024 13:48 Відповісти
Лєго
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27.04.2024 13:51 Відповісти
"..я мілого узнаю по носочку..."
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27.04.2024 13:53 Відповісти
ліза-дохтур иодом памажет - і на накабздон-шов контрамарку дасть... А клятий Гомер знову втік(
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27.04.2024 14:05 Відповісти
Друге падло втікло😡
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27.04.2024 14:06 Відповісти
на дрантя порвало. Тіко шмаття полетіло
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27.04.2024 14:23 Відповісти
Подорожник та синя ізолента, і ще повоює
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27.04.2024 14:28 Відповісти
Жахливий кінець свинособаки, як то кажуть, оце заробив грошенят......
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27.04.2024 14:51 Відповісти
З десяти пошматованих кацапів можна зібрати одного франкінштейна
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27.04.2024 16:14 Відповісти
Хтось може мені пояснити, чому іноді вони розлітаються, а іноді-ні?
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27.04.2024 17:32 Відповісти
Тарзан пля.
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27.04.2024 18:14 Відповісти
це порціонна подача для місцевих песів.
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27.04.2024 18:30 Відповісти
Именно так и есть. Вот подтверждение ваших слов:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceci1f/interesting_follow_up_video_filmed_by_russians/
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27.04.2024 21:43 Відповісти
Мультик про Винни Пуха заиграл новыми красками
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceenyl/ua_aerial_recon_unit_aerobomber_and_drone_strike/

Смешно сделали клип.
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27.04.2024 21:59 Відповісти
Вот ещё пол-бурята по яме летает, никак выбраться не может:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4r1r/a_lone_russian_inside_a_pit_has_his_legs_removed/
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27.04.2024 22:35 Відповісти
FPV-дрон "Тузік"
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28.04.2024 02:16 Відповісти
нашим дітям це вже можно показувати, хоча фільми Тінто Брасса ще зарано.
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28.04.2024 02:14 Відповісти
як в російській казці :" ...полєтят клочкі по переулочкам..."
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27.04.2024 18:53 Відповісти
Ванька по кульбитам
Чемпион планеты
Был как-будто здесь
А уже и нету...
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27.04.2024 20:49 Відповісти
На дерево решил забраться. Трюкач хренов.
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27.04.2024 21:37 Відповісти
 
 