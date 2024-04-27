Тіло окупанта розлітається на шматки від удару дрона бійців 47 ОМБр. ВIДЕО 18+
Пілоти роти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади влучно атакували російського окупанта.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Після удару безпілотника тіло окупанта розлетілося на шматки. Як потім можна помітити на відео, інший росіянин, якому вдалося вижити та не постраждати, кинувся навтьоки.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+23 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар27.04.2024 12:59
+10 олег иванов #434516
показати весь коментар27.04.2024 13:00
+6 Yurka Gagarin
показати весь коментар27.04.2024 13:01
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Просто в хлам. Браво!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceci1f/interesting_follow_up_video_filmed_by_russians/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceenyl/ua_aerial_recon_unit_aerobomber_and_drone_strike/
Смешно сделали клип.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4r1r/a_lone_russian_inside_a_pit_has_his_legs_removed/
Чемпион планеты
Был как-будто здесь
А уже и нету...