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Тело оккупанта разлетается на куски от удара дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+

Пилоты роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады точно атаковали российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

окупанта,ліквідація

После удара беспилотника тело оккупанта разлетелось на куски. Как потом можно заметить на видео, другой россиянин, которому удалось выжить и не пострадать, бросился наутек.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Точный прилет дрона-камикадзе в воронку с российскими военными на Донецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+23
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27.04.2024 12:59
+10
Момент превращения одной белой Лады в три мопеда или пять велосипедов.Гойда.
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27.04.2024 13:00
+6
майже цілій..."да сватьби зажівйот"
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27.04.2024 13:01
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27.04.2024 12:59 Ответить
Момент превращения одной белой Лады в три мопеда или пять велосипедов.Гойда.
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27.04.2024 13:00 Ответить
Не факт. Могут быть пельмены не в пачке, а на развес ))
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27.04.2024 13:37 Ответить
Угу...Моноблоком.
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27.04.2024 18:08 Ответить
майже цілій..."да сватьби зажівйот"
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27.04.2024 13:01 Ответить
Дуже гуманно, я вважаю…
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27.04.2024 13:46 Ответить
Жесть...

Просто в хлам. Браво!
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27.04.2024 13:02 Ответить
Навіть діти знають що спершу валіть першого, потім останнього, а потім без поспіху тих що всередині.
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27.04.2024 13:04 Ответить
Мабуть мертвий вже..
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27.04.2024 13:06 Ответить
Я - русский! Какой восторг!
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27.04.2024 14:47 Ответить
Анігіляція
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27.04.2024 13:10 Ответить
Легко разделался
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27.04.2024 13:13 Ответить
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27.04.2024 13:31 Ответить
1. перерозход дорогоцінної вибухівки.2 за всі свої злочини він помер і навіть нічого не відчув 3.його запишуть в безвісті пропалого, з'економлять гроші. В ідеалі б потрібно щоб робився самоваром на все життя ,глухим і німим, і щоб гроші тільки тягнув з їх бюджету, але і так нормально
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27.04.2024 13:48 Ответить
Лєго
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27.04.2024 13:51 Ответить
"..я мілого узнаю по носочку..."
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27.04.2024 13:53 Ответить
ліза-дохтур иодом памажет - і на накабздон-шов контрамарку дасть... А клятий Гомер знову втік(
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27.04.2024 14:05 Ответить
Друге падло втікло😡
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27.04.2024 14:06 Ответить
на дрантя порвало. Тіко шмаття полетіло
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27.04.2024 14:23 Ответить
Подорожник та синя ізолента, і ще повоює
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27.04.2024 14:28 Ответить
Жахливий кінець свинособаки, як то кажуть, оце заробив грошенят......
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27.04.2024 14:51 Ответить
З десяти пошматованих кацапів можна зібрати одного франкінштейна
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27.04.2024 16:14 Ответить
Хтось може мені пояснити, чому іноді вони розлітаються, а іноді-ні?
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27.04.2024 17:32 Ответить
Тарзан пля.
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27.04.2024 18:14 Ответить
це порціонна подача для місцевих песів.
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27.04.2024 18:30 Ответить
Именно так и есть. Вот подтверждение ваших слов:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceci1f/interesting_follow_up_video_filmed_by_russians/
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27.04.2024 21:43 Ответить
Мультик про Винни Пуха заиграл новыми красками
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceenyl/ua_aerial_recon_unit_aerobomber_and_drone_strike/

Смешно сделали клип.
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27.04.2024 21:59 Ответить
Вот ещё пол-бурята по яме летает, никак выбраться не может:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4r1r/a_lone_russian_inside_a_pit_has_his_legs_removed/
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27.04.2024 22:35 Ответить
FPV-дрон "Тузік"
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28.04.2024 02:16 Ответить
нашим дітям це вже можно показувати, хоча фільми Тінто Брасса ще зарано.
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28.04.2024 02:14 Ответить
як в російській казці :" ...полєтят клочкі по переулочкам..."
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27.04.2024 18:53 Ответить
Ванька по кульбитам
Чемпион планеты
Был как-будто здесь
А уже и нету...
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27.04.2024 20:49 Ответить
На дерево решил забраться. Трюкач хренов.
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27.04.2024 21:37 Ответить
 
 