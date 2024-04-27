Тело оккупанта разлетается на куски от удара дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+
Пилоты роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады точно атаковали российского оккупанта.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
После удара беспилотника тело оккупанта разлетелось на куски. Как потом можно заметить на видео, другой россиянин, которому удалось выжить и не пострадать, бросился наутек.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+23 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий27.04.2024 12:59
+10 олег иванов #434516
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+6 Yurka Gagarin
показать весь комментарий27.04.2024 13:01
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Просто в хлам. Браво!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceci1f/interesting_follow_up_video_filmed_by_russians/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceenyl/ua_aerial_recon_unit_aerobomber_and_drone_strike/
Смешно сделали клип.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4r1r/a_lone_russian_inside_a_pit_has_his_legs_removed/
Чемпион планеты
Был как-будто здесь
А уже и нету...