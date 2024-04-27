Тело оккупанта разлетается на куски от удара дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+

Пилоты роты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады точно атаковали российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

После удара беспилотника тело оккупанта разлетелось на куски. Как потом можно заметить на видео, другой россиянин, которому удалось выжить и не пострадать, бросился наутек.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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