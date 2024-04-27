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Новости Видео Война
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Точный прилет дрона-камикадзе в воронку с российскими военными на Донецком направлении. ВИДЕО

На Донецком направлении аэробомберы 8-го отдельного полка ССО атаковали дроном-камикадзе группу оккупантов, которые прятались в воронке.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы ГУР поразили новейшую российскую РЛС "Подлет". Ее стоимость составляет более $5 млн. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) Донецкая область (9636) ССО (526)


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Топ комментарии
+9
...порозлягалися тут, на нАшій землі, пдри якісь
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27.04.2024 12:55
+8
Орковские безмозглые шпроты
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27.04.2024 12:51
+5
Салав'ї,салав'ї,нє трєвожте салдат.Розчуленно сякається.
Хорошые руские-сползаются в кучу,чтобы легче скирдовать было.
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27.04.2024 13:05
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Орковские безмозглые шпроты
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27.04.2024 12:51 Ответить
Дивився відео мобілізованих москалів.
Как настроєніє,рєбята?
Атлічна!Веселий сміх,великий палець доверху...І де то все зараз?Лежать смердючі лантухи з переламаними кістками,порваними кишками...без настроєнія...
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27.04.2024 12:54 Ответить
...порозлягалися тут, на нАшій землі, пдри якісь
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27.04.2024 12:55 Ответить
Салав'ї,салав'ї,нє трєвожте салдат.Розчуленно сякається.
Хорошые руские-сползаются в кучу,чтобы легче скирдовать было.
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27.04.2024 13:05 Ответить
Хорошие,через "и"....***** их в хобот.
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27.04.2024 13:16 Ответить
сообразили на троих
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27.04.2024 13:13 Ответить
Прілєтєл вдруг волшебнік
В голубом вєртольотє
Показал нам бєсплатно кіно
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27.04.2024 13:18 Ответить
Один великий воїн даже голову іншому в дупу засунув, щоб сховатися, не допомогло! А сидів би дома.... Як і весь конченний русланд!
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27.04.2024 13:39 Ответить
Носікі-курносікі сопьят
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27.04.2024 14:07 Ответить
На резервуарах НПЗ «Славянск-ЕКО» були встановлені мангали. Судячи з кадрів, які ми бачили від місцевих - не допомогло.

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27.04.2024 14:21 Ответить
гарно так квіточкою розклало
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27.04.2024 14:26 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/04/27/7184782/ Премьер Польши: Одна из ракет РФ упала в 15 км от нашей границы
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27.04.2024 14:27 Ответить
бензин кончился
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27.04.2024 14:28 Ответить
Страйк...
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27.04.2024 14:48 Ответить
мальчики пригорюнились
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27.04.2024 20:57 Ответить
 
 