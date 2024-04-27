Точный прилет дрона-камикадзе в воронку с российскими военными на Донецком направлении. ВИДЕО
На Донецком направлении аэробомберы 8-го отдельного полка ССО атаковали дроном-камикадзе группу оккупантов, которые прятались в воронке.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Атлічна!Веселий сміх,великий палець доверху...І де то все зараз?Лежать смердючі лантухи з переламаними кістками,порваними кишками...без настроєнія...
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