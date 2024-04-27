Точний приліт дрона-камікадзе у вирву з російськими військовими на Донецькому напрямку. ВIДЕО
На Донецькому напрямку аеробомбери 8-го окремого полку ССО атакували дроном-камікадзе групу окупантів, які ховались у вирві.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 igor koval #550777
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+8 Pavel Bortsevych
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+5 олег иванов #434516
показати весь коментар27.04.2024 13:05
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Как настроєніє,рєбята?
Атлічна!Веселий сміх,великий палець доверху...І де то все зараз?Лежать смердючі лантухи з переламаними кістками,порваними кишками...без настроєнія...
Хорошые руские-сползаются в кучу,чтобы легче скирдовать было.
В голубом вєртольотє
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