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Новини Відео Війна
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Точний приліт дрона-камікадзе у вирву з російськими військовими на Донецькому напрямку. ВIДЕО

На Донецькому напрямку аеробомбери 8-го окремого полку ССО атакували дроном-камікадзе групу окупантів, які ховались у вирві.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці ГУР уразили новітню російську РЛС "Подльот". Її вартість становить понад $5 млн. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) Донецька область (8447) ССО (519)


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Топ коментарі
+9
...порозлягалися тут, на нАшій землі, пдри якісь
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27.04.2024 12:55
+8
Орковские безмозглые шпроты
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27.04.2024 12:51
+5
Салав'ї,салав'ї,нє трєвожте салдат.Розчуленно сякається.
Хорошые руские-сползаются в кучу,чтобы легче скирдовать было.
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27.04.2024 13:05
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Орковские безмозглые шпроты
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27.04.2024 12:51 Відповісти
Дивився відео мобілізованих москалів.
Как настроєніє,рєбята?
Атлічна!Веселий сміх,великий палець доверху...І де то все зараз?Лежать смердючі лантухи з переламаними кістками,порваними кишками...без настроєнія...
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27.04.2024 12:54 Відповісти
...порозлягалися тут, на нАшій землі, пдри якісь
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27.04.2024 12:55 Відповісти
Салав'ї,салав'ї,нє трєвожте салдат.Розчуленно сякається.
Хорошые руские-сползаются в кучу,чтобы легче скирдовать было.
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27.04.2024 13:05 Відповісти
Хорошие,через "и"....***** их в хобот.
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27.04.2024 13:16 Відповісти
сообразили на троих
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27.04.2024 13:13 Відповісти
Прілєтєл вдруг волшебнік
В голубом вєртольотє
Показал нам бєсплатно кіно
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27.04.2024 13:18 Відповісти
Один великий воїн даже голову іншому в дупу засунув, щоб сховатися, не допомогло! А сидів би дома.... Як і весь конченний русланд!
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27.04.2024 13:39 Відповісти
Носікі-курносікі сопьят
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27.04.2024 14:07 Відповісти
На резервуарах НПЗ «Славянск-ЕКО» були встановлені мангали. Судячи з кадрів, які ми бачили від місцевих - не допомогло.

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27.04.2024 14:21 Відповісти
гарно так квіточкою розклало
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27.04.2024 14:26 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/04/27/7184782/ Премьер Польши: Одна из ракет РФ упала в 15 км от нашей границы
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27.04.2024 14:27 Відповісти
бензин кончился
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27.04.2024 14:28 Відповісти
Страйк...
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27.04.2024 14:48 Відповісти
мальчики пригорюнились
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27.04.2024 20:57 Відповісти
 
 