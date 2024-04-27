Прикордонники ліквідували двох окупантів, ще одного поранили на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Українські прикордонники тримають оборону на Куп’янському напрямку Харківської області. Так аеророзвідники та мінометники бригади "Помста" ліквідували двох окупантів, ще одного поранили.
Дане відео оприлюднили ДПСУ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як артилеристи-прикордонники поцілили у ворожу бронемашину та знищили її.Тоді після влучання тіло одного із окупантів злетіло високо угору і пролетіло кілька десятків метрів від місця влучання.
Ситуація на Куп'янському напрямку
За даними Генштабу ЗСУ на 27 квітня, на Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області. Раніше стало відомо, що окупанти знизили наступальну активність на Куп'янсько-Лиманському напрямку, - це може бути пов'язане з тим, що ворог перекидає звідти свої підрозділи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТРИ ОКУПАНТИ!!!!