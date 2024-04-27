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Прикордонники ліквідували двох окупантів, ще одного поранили на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські прикордонники тримають оборону на Куп’янському напрямку Харківської області. Так аеророзвідники та мінометники бригади "Помста" ліквідували двох окупантів, ще одного поранили.

Дане відео оприлюднили ДПСУ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як артилеристи-прикордонники поцілили у ворожу бронемашину та знищили її.Тоді після влучання тіло одного із окупантів злетіло високо угору і пролетіло кілька десятків метрів від місця влучання.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ на 27 квітня, на Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області. Раніше стало відомо, що окупанти знизили наступальну активність на Куп'янсько-Лиманському напрямку, - це може бути пов'язане з тим, що ворог перекидає звідти свої підрозділи.

Також дивіться: Окупант марно намагається збити дрон-камікадзе лопатою. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) ліквідація (3916)


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Хороший кацап - це дохлий кацап. Це і наші прикордонники, і ЗСУ,і тероборона, і морпіхи, і льотчики доводять кожен день.
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27.04.2024 14:43 Відповісти
Хіба ця новина важливіша за інші? Чи немв про шо писати?
ТРИ ОКУПАНТИ!!!!
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27.04.2024 15:00 Відповісти
ці новини про знищення 1-2 кацапів виглядають знущанням на фоні прориву в Очеретяному!!!!!!!!
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27.04.2024 15:03 Відповісти
 
 