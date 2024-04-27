Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 465 054 осіб (+1124 за добу), 7268 танки, 11 905 артсистем, 13 971 бойові броньовані машини.. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 465 054 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,
- танків ‒ 7268 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,
- артилерійських систем – 11905 (+38) од,
- РСЗВ – 1049 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 775 (+3) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 1968 (+6)
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і будуть лізти завжди як в останній
бо він реально для них останній
І "яка несподіванка", логістика першою прийшла до ювілею, ББМ з такими темпами десь у понеділок будуть святкувати ювілейні 14 тисяч.
Річ у тім, що в засрашинців вже настало "виснадження" по ББМ. Тому на штурми, на "рубіж спішування" вони висуваються на баггі досить часто. Їх теж знищують, як і БТР/МТЛБ, але баггі ідуть в графі "автомобільна техніка", а не "ББМ".
Тож атак стільки ж, засобів доставки піхоти знищують стільки ж, а от знищення реальної логістики - поменшало. Бо засрашинці покращили свій РЕБ тощо, а в ЗСУ нестача всього, що може працювати в тактичному тилу окупантів.
Весна 22-го і нинішні майже 2/3 весни
6,5 тис наземки проти 7,1 тис на сьогодні (весна 23-го 3,7 тис, нема чого аналізувати)
основні три складові у 22-му (в скобках нинішня весна)
Танки - 1 163 (658)
ББМ - 2 497 (1 389)
Авто - 1 985 (2 813)
основні три складові у 24-му (в скобках 22 рік, будуть повтори)
Авто - 2 813 (1985)
Арта ствольна - 1 799 (582)
ББМ - 1 389 (2 497)
Танки "випали" з трійки, ББМ, навіть з урахуванням наступного місяця, все рівно далеко відстануть і в залишку - авто, арта і м'ясо якого на зараз вже 50 тис проти 25 тис весни 22-го.
Причина проста - кардинальна деградація засрашинських засобів наступу (танки/ббм/арта).
Коли допомога від союзників стане не "півроку через півроку", а постійною - втрати засрашинців ще раз піднімуться, бо тільки ідіот може казати "ну і що, що на баггі/гольфкарі возять штурмовиків на рубіж спішування замість БМП-3, зате ж возять". Бо звісно, баггі/гольфкар ідеально виконують задачі з подавлення вогньових точок 30мм автоматичною пушкою з спаренним 7.62 кулеметом, баггі/гольфкар ідеально підбивають українську бронетехніку 4 ракетами Фагот/Корсар, баггі/гольфкар ідеально ставлять димові завіси 8 гранатометами та взагалі ідеально захищають від уламків та куль своїм ідеальним броньованим корпусом...
Сподіваюсь, сарказм зрозумілий...
102! одиниці техніки та 1124! чумардосів.
Арта 38, броня 20, логістика 35.
Чмоні файно пішли, логістика перевалила за 16 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 465 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
это первый раз за всё время вторжения...
Тож попри жорсткі ліміти на далекобійну арту "старшого начальника" (Хаймарси тощо) - загальна кількість арти, яку нищіть ЗСУ в "штуках" - продовжує тільки радувати.
Ну, я розумію що станеться зі статистикою, коли в ЗСУ підвищаться добові ліміти на використання БК далекобійної арти, але казати не буду - нехай це стане приємним сюрпризом для тих, хто не бачить причинно-наслідкових зв'язків...