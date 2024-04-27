Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 465 054 осіб (+1124 за добу), 7268 танки, 11 905 артсистем, 13 971 бойові броньовані машини.. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 465 054 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,

танків ‒ 7268 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,

артилерійських систем – 11905 (+38) од,

РСЗВ – 1049 (+0) од,

засоби ППО ‒ 775 (+3) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),

крилаті ракети ‒ 2124 (+5),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 1968 (+6)

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