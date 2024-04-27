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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 465 054 осіб (+1124 за добу), 7268 танки, 11 905 артсистем, 13 971 бойові броньовані машини.. ІНФОГРАФІКА

Втрати окупантів за 27 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 465 054 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,
  • танків ‒ 7268 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,
  • артилерійських систем – 11905 (+38) од,
  • РСЗВ – 1049 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 775 (+3) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1968 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 113 окупантів та 51 одиницю озброєння й військової технік

Втрати окупантів за 27 квітня

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135)


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Топ коментарі
+16
Минув 3716 день москальсько-української війни.
102! одиниці техніки та 1124! чумардосів.
Арта 38, броня 20, логістика 35.
Чмоні файно пішли, логістика перевалила за 16 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 465 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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27.04.2024 08:30
+14
Довго ж кабзон чекав на американську допомогу.
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27.04.2024 08:20
+11
Слава Україні! Дуже приємні новини до ранкової кави! Пишаємося нашими козаками! Героям слава! Слава ЗСУ! Смерть клятим москалям!
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27.04.2024 08:19
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27.04.2024 08:13 Відповісти
Не факт. Зараз вони лізуть "як в останній раз", бо знають - в ЗСУ критична нестача всього і є шанс ще пару сіл захопити. А через 2 тижні у взводах з'являться "новенькі" АТ-4 та Javelin-и. І засрашинці, вірогідно, на якийсь час підуть у оборону.
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27.04.2024 09:24 Відповісти
кацапи лізуть завжди "як в останній раз"
і будуть лізти завжди як в останній
бо він реально для них останній
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27.04.2024 11:27 Відповісти
Слава Україні! Дуже приємні новини до ранкової кави! Пишаємося нашими козаками! Героям слава! Слава ЗСУ! Смерть клятим москалям!
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27.04.2024 08:19 Відповісти
Довго ж кабзон чекав на американську допомогу.
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27.04.2024 08:20 Відповісти
Отакої, невже і кацапи вже закнчуються що їх почали поголовно рахувати, а не десятками. На завтра 946 чумардосів (що цілком ймовірно) і гудбай Сочі. Доречі з початку весни 50 тисяч чумардосів, за всю весну 22-го було 25 тисяч, ну а весна 23-го 58 480.
І "яка несподіванка", логістика першою прийшла до ювілею, ББМ з такими темпами десь у понеділок будуть святкувати ювілейні 14 тисяч.
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27.04.2024 08:30 Відповісти
Характер війни змінився, статистику тепер читати треба трішки інакше.

Річ у тім, що в засрашинців вже настало "виснадження" по ББМ. Тому на штурми, на "рубіж спішування" вони висуваються на баггі досить часто. Їх теж знищують, як і БТР/МТЛБ, але баггі ідуть в графі "автомобільна техніка", а не "ББМ".

Тож атак стільки ж, засобів доставки піхоти знищують стільки ж, а от знищення реальної логістики - поменшало. Бо засрашинці покращили свій РЕБ тощо, а в ЗСУ нестача всього, що може працювати в тактичному тилу окупантів.
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27.04.2024 09:27 Відповісти
під "логістикою" я маю на увазі вантажівки, що тягають снаряди, причепні гармати тощо.
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27.04.2024 09:28 Відповісти
На рахунок логістики, тут одними снарядами необійдешся, потрібно паливо, харчі, елементарна вода.
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27.04.2024 10:45 Відповісти
Хотів про це написати по закінченню весни, для більш повної картини, проте раз ти підняв цю тему.
Весна 22-го і нинішні майже 2/3 весни
6,5 тис наземки проти 7,1 тис на сьогодні (весна 23-го 3,7 тис, нема чого аналізувати)
основні три складові у 22-му (в скобках нинішня весна)
Танки - 1 163 (658)
ББМ - 2 497 (1 389)
Авто - 1 985 (2 813)
основні три складові у 24-му (в скобках 22 рік, будуть повтори)
Авто - 2 813 (1985)
Арта ствольна - 1 799 (582)
ББМ - 1 389 (2 497)

Танки "випали" з трійки, ББМ, навіть з урахуванням наступного місяця, все рівно далеко відстануть і в залишку - авто, арта і м'ясо якого на зараз вже 50 тис проти 25 тис весни 22-го.
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27.04.2024 10:34 Відповісти
Ну, продовжимо вже не дуже приємними, але якими є речами - ті 50 тис проти 25 знищені/поранені виснадженою армією, в якої немає запасів, в якої немає ротацій, в якої закінчуються не те що совкові запаси, а і "від союзників".

Причина проста - кардинальна деградація засрашинських засобів наступу (танки/ббм/арта).

Коли допомога від союзників стане не "півроку через півроку", а постійною - втрати засрашинців ще раз піднімуться, бо тільки ідіот може казати "ну і що, що на баггі/гольфкарі возять штурмовиків на рубіж спішування замість БМП-3, зате ж возять". Бо звісно, баггі/гольфкар ідеально виконують задачі з подавлення вогньових точок 30мм автоматичною пушкою з спаренним 7.62 кулеметом, баггі/гольфкар ідеально підбивають українську бронетехніку 4 ракетами Фагот/Корсар, баггі/гольфкар ідеально ставлять димові завіси 8 гранатометами та взагалі ідеально захищають від уламків та куль своїм ідеальним броньованим корпусом...

Сподіваюсь, сарказм зрозумілий...
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27.04.2024 14:51 Відповісти
ну ты и закрутил...)))
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27.04.2024 19:22 Відповісти
Касети проти гольфкарів саме те, але треба правильно розрахувати координати, бо суки дуже швидко пересуваються. Коли місцевість пристріляна і розвідка норм, то це свято ))
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27.04.2024 23:23 Відповісти
Минув 3716 день москальсько-української війни.
102! одиниці техніки та 1124! чумардосів.
Арта 38, броня 20, логістика 35.
Чмоні файно пішли, логістика перевалила за 16 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 465 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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27.04.2024 08:30 Відповісти
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27.04.2024 08:33 Відповісти
мачіть сачі
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27.04.2024 11:29 Відповісти
да, сегодня странное число уничтоженных свиноцабак...
это первый раз за всё время вторжения...
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27.04.2024 23:26 Відповісти
Вибачте, не зовсім зрозумів )) Якщо не тяжко розтулмачте ))
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27.04.2024 23:52 Відповісти
извини отвлёкся - цифра втрат - 1124...\раньше только 0 в конце присутствовал...!\
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28.04.2024 00:34 Відповісти
А про свинособак-русофашистів погоджуюсь ))
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27.04.2024 23:54 Відповісти
Задовбали Сочі. Коли Мінськ?
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27.04.2024 11:27 Відповісти
1124 за добу двухсотых цапорылых - это указывает на увеличение мясных штурмов, чи стала интенсивно поступать нам военная помощь?
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27.04.2024 08:41 Відповісти
Думаю наші менше економлять снаряди ))
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27.04.2024 08:49 Відповісти
Про вплив військової допомоги можна буде казать коли в статистиці будемо бачити 1,5-2 тисячі чумардосів за добу, наразі вони просто лізуть шо дурні, чи бо дурні.
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27.04.2024 08:57 Відповісти
Тю, чуть не забыл, хутин муйло , сдохни. АМИНЬ !!!
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27.04.2024 08:42 Відповісти
Лємінги арту потягли на "0"
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27.04.2024 14:28 Відповісти
Трішки не так. Лемінгам вибили більшість броньованих САУ, тому вони почали заміщувати її причепними гарматами. Наприклад, на фронті помітно поменшало САУ Гіацинт-С калібру 152мм. Зате стали помічати і підбивати/знищувати причепні гармати М-46 калібру 130мм, з снарядами з Ірану.

Тож попри жорсткі ліміти на далекобійну арту "старшого начальника" (Хаймарси тощо) - загальна кількість арти, яку нищіть ЗСУ в "штуках" - продовжує тільки радувати.

Ну, я розумію що станеться зі статистикою, коли в ЗСУ підвищаться добові ліміти на використання БК далекобійної арти, але казати не буду - нехай це стане приємним сюрпризом для тих, хто не бачить причинно-наслідкових зв'язків...
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28.04.2024 00:45 Відповісти
 
 