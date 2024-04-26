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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 113 окупантів та 51 одиницю озброєння й військової техніки

знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 113 окупантів, 51 одиниця озброєння та військової техніки, з них:

  • 16 гармат;
  • 3 міномети;
  • 20 одиниць авто-бронетехніки;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
  • 1 камера відеоспостереження;
  • 3 розвідувальні БпЛА;
  • 5 аерофотостанцій;
  • 1 генератор.

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