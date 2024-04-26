Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 113 окупантів та 51 одиницю озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 113 окупантів, 51 одиниця озброєння та військової техніки, з них:
- 16 гармат;
- 3 міномети;
- 20 одиниць авто-бронетехніки;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
- 1 камера відеоспостереження;
- 3 розвідувальні БпЛА;
- 5 аерофотостанцій;
- 1 генератор.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль