Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 113 окупантів та 51 одиницю озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 113 окупантів, 51 одиниця озброєння та військової техніки, з них:

16 гармат;

3 міномети;

20 одиниць авто-бронетехніки;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";

1 камера відеоспостереження;

3 розвідувальні БпЛА;

5 аерофотостанцій;

1 генератор.

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