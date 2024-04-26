Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 113 оккупантов и 51 единицу вооружения и военной техники
Силы обороны юга продолжают наносить удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
В частности, в течение суток получили подтверждение, что у врага стало меньше на 113 оккупантов, 51 единицу вооружения и военной техники, из них:
- 16 пушек;
- 3 миномёта;
- 20 единиц авто-бронетехники;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
- 1 камера видеонаблюдения;
- 3 разведывательных БпЛА;
- 5 аэрофотостанций;
- 1 генератор.
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