Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 113 оккупантов и 51 единицу вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В частности, в течение суток получили подтверждение, что у врага стало меньше на 113 оккупантов, 51 единицу вооружения и военной техники, из них:

16 пушек;

3 миномёта;

20 единиц авто-бронетехники;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";

1 камера видеонаблюдения;

3 разведывательных БпЛА;

5 аэрофотостанций;

1 генератор.

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