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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 113 оккупантов и 51 единицу вооружения и военной техники

знищення

Силы обороны юга продолжают наносить удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В частности, в течение суток получили подтверждение, что у врага стало меньше на 113 оккупантов, 51 единицу вооружения и военной техники, из них:

  • 16 пушек;
  • 3 миномёта;
  • 20 единиц авто-бронетехники;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
  • 1 камера видеонаблюдения;
  • 3 разведывательных БпЛА;
  • 5 аэрофотостанций;
  • 1 генератор.

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ликвидация (3472) уничтожение (6823) Силы обороны юга (295)


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