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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 463 930 человек (+950 за сутки), 7262 танка, 11 867 артсистем, 13 957 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 463 930 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 463 930 (+950) человек,
  • танков - 7 262 (+7) единицы,
  • боевых бронированных машин - 13 957 (+15) единиц,
  • артиллерийских систем - 11 867 (+31) единиц,
  • РСЗО - 1049 (+0) единиц,
  • средств ППО - 772 (+0) единицы,
  • самолетов - 348 (+0) единиц,
  • вертолетов - 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 461 (+12) единица,
  • крылатых ракет - 2 119 (+1) единиц,
  • кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 984 (+35) единицы,
  • специальной техники - 1962 (+16) единицы.

Также смотрите: Силы спецопераций уничтожили ЗРК "Бук-М1". ВИДЕО

Втрати ворога за добу 25 квітня

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+16
Минув 3715 день москальсько-української війни.
104! одиниці техніки та 950 чумардосів.
Арта 31, броня 22, логістика 35
Спецтехніка дуже кучно пішла - 16!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 463 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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26.04.2024 08:51
+14
Ще крок до перемоги.Дякую хлопці.
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26.04.2024 07:56
+10
Віримо в ЗСУ, допомагаємо і буде масква))
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26.04.2024 09:01
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Ще крок до перемоги.Дякую хлопці.
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26.04.2024 07:56 Ответить
А что это спецтехники +16? Обычно ж 1 - 2. Какой-то склад с ней накрыли? Так было бы отдельно в новостях...
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26.04.2024 08:05 Ответить
Взагалі рік розпочався з нового добового рекорду по спецтехніці 14 одиниць (03.01.2024) і до наступного рекорду у 19 од (23.03.2024) дев'ять разів було десять і більше одиниць за добу. До сьогоднішніх чудових 16 од було 10/10/12.
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26.04.2024 08:25 Ответить
Ух ты. А где можно посмотреть такую поденную сводку?
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26.04.2024 08:44 Ответить
тут за всё время - разберёшься...
https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/
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26.04.2024 08:56 Ответить
Тут https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ Втрати москалів
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26.04.2024 09:00 Ответить
Посилання на мінфін тобі вже дали,
залишилось тільки звести дані у таблицю і дивись не хочу
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26.04.2024 09:07 Ответить
Минув 3715 день москальсько-української війни.
104! одиниці техніки та 950 чумардосів.
Арта 31, броня 22, логістика 35
Спецтехніка дуже кучно пішла - 16!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 463 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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26.04.2024 08:51 Ответить
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26.04.2024 08:54 Ответить
дааа... - Сочи порядком уже поднадоели...
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26.04.2024 08:57 Ответить
Віримо в ЗСУ, допомагаємо і буде масква))
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26.04.2024 09:01 Ответить
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26.04.2024 13:28 Ответить
Невдовзі втрати орків стануть більшими. Віримо в ЗСУ та в усіх патріотів України !
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26.04.2024 09:49 Ответить
 
 