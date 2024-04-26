Общие боевые потери РФ с начала войны - около 463 930 человек (+950 за сутки), 7262 танка, 11 867 артсистем, 13 957 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 463 930 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 463 930 (+950) человек,

танков - 7 262 (+7) единицы,

боевых бронированных машин - 13 957 (+15) единиц,

артиллерийских систем - 11 867 (+31) единиц,

РСЗО - 1049 (+0) единиц,

средств ППО - 772 (+0) единицы,

самолетов - 348 (+0) единиц,

вертолетов - 325 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 461 (+12) единица,

крылатых ракет - 2 119 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 15 984 (+35) единицы,

специальной техники - 1962 (+16) единицы.

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