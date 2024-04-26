Общие боевые потери РФ с начала войны - около 463 930 человек (+950 за сутки), 7262 танка, 11 867 артсистем, 13 957 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 463 930 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 463 930 (+950) человек,
- танков - 7 262 (+7) единицы,
- боевых бронированных машин - 13 957 (+15) единиц,
- артиллерийских систем - 11 867 (+31) единиц,
- РСЗО - 1049 (+0) единиц,
- средств ППО - 772 (+0) единицы,
- самолетов - 348 (+0) единиц,
- вертолетов - 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 461 (+12) единица,
- крылатых ракет - 2 119 (+1) единиц,
- кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 984 (+35) единицы,
- специальной техники - 1962 (+16) единицы.
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+16 Qq Qqq #455433
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+10 Qq Qqq #455433
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залишилось тільки звести дані у таблицю і дивись не хочу
104! одиниці техніки та 950 чумардосів.
Арта 31, броня 22, логістика 35
Спецтехніка дуже кучно пішла - 16!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 463 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.