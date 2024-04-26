УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8936 відвідувачів онлайн
Новини
6 888 13

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 463 930 осіб (+950 за добу), 7262 танки, 11 867 артсистем, 13 957 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 463 930 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 463930 (+950) осіб,
  • танків ‒ 7262 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13957 (+15) од,
  • артилерійських систем – 11867 (+31) од,
  • РСЗВ – 1049 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 772 (+0) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 2119 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1962 (+16)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті минулої доби відбулося 114 боєзіткнень, лише на Авдіївському напрямку відбито понад 30 атак ворога, - Генштаб

Втрати ворога за добу 25 квітня

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Минув 3715 день москальсько-української війни.
104! одиниці техніки та 950 чумардосів.
Арта 31, броня 22, логістика 35
Спецтехніка дуже кучно пішла - 16!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 463 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
показати весь коментар
26.04.2024 08:51
+14
Ще крок до перемоги.Дякую хлопці.
показати весь коментар
26.04.2024 07:56
+10
Віримо в ЗСУ, допомагаємо і буде масква))
показати весь коментар
26.04.2024 09:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще крок до перемоги.Дякую хлопці.
показати весь коментар
26.04.2024 07:56 Відповісти
А что это спецтехники +16? Обычно ж 1 - 2. Какой-то склад с ней накрыли? Так было бы отдельно в новостях...
показати весь коментар
26.04.2024 08:05 Відповісти
Взагалі рік розпочався з нового добового рекорду по спецтехніці 14 одиниць (03.01.2024) і до наступного рекорду у 19 од (23.03.2024) дев'ять разів було десять і більше одиниць за добу. До сьогоднішніх чудових 16 од було 10/10/12.
показати весь коментар
26.04.2024 08:25 Відповісти
Ух ты. А где можно посмотреть такую поденную сводку?
показати весь коментар
26.04.2024 08:44 Відповісти
тут за всё время - разберёшься...
https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/
показати весь коментар
26.04.2024 08:56 Відповісти
Тут https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ Втрати москалів
показати весь коментар
26.04.2024 09:00 Відповісти
Посилання на мінфін тобі вже дали,
залишилось тільки звести дані у таблицю і дивись не хочу
показати весь коментар
26.04.2024 09:07 Відповісти
Минув 3715 день москальсько-української війни.
104! одиниці техніки та 950 чумардосів.
Арта 31, броня 22, логістика 35
Спецтехніка дуже кучно пішла - 16!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 463 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
показати весь коментар
26.04.2024 08:51 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 08:54 Відповісти
дааа... - Сочи порядком уже поднадоели...
показати весь коментар
26.04.2024 08:57 Відповісти
Віримо в ЗСУ, допомагаємо і буде масква))
показати весь коментар
26.04.2024 09:01 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 13:28 Відповісти
Невдовзі втрати орків стануть більшими. Віримо в ЗСУ та в усіх патріотів України !
показати весь коментар
26.04.2024 09:49 Відповісти
 
 