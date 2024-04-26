Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 463 930 осіб (+950 за добу), 7262 танки, 11 867 артсистем, 13 957 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 463 930 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 463930 (+950) осіб,

танків ‒ 7262 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 13957 (+15) од,

артилерійських систем – 11867 (+31) од,

РСЗВ – 1049 (+0) од,

засоби ППО ‒ 772 (+0) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),

крилаті ракети ‒ 2119 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 1962 (+16)

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