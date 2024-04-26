На фронті минулої доби відбулося 114 боєзіткнень, лише на Авдіївському напрямку відбито понад 30 атак ворога, - Генштаб

Окупанти активізувалися на Куп’янському та Лиманському напрямках, тут ворог суттєво збільшив кількість атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Обстірли України

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Суми; Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова Харківської області; Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Диліївка, Виїмка, Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Бердичі, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове, Красногорівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільшу загрозу поразки у війні ми подолали в 2022 році, зараз ми набагато сильніші, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив 3 безуспішні атаки позицій наших військ.

Удари по ворогу

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 1 району зосередження особового складу противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за Часів Яр росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Місто є цінним стратегічним пунктом, - The Wall Street Journal