На фронте за минувшие сутки произошло 114 боестолкновений, только на Авдеевском направлении отбито более 30 атак врага, - Генштаб

Оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях, здесь враг существенно увеличил количество атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумы; Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая Харьковской области; Николаевка, Часов Яр, Спирное, Дилиевка, Выемка, Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеновка, Бердичи, Александрополь, Архангельское, Новокалиново, Красногоровка, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области; Качкаровка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Николаевка, Выемка, Спирное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава противника.

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