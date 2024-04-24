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Новости Война
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В боях за Часов Яр россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед. Город является ценным стратегическим пунктом, - The Wall Street Journal

Атака на Часів Яр

Ситуация вокруг Часового Яра для украинских войск изнурительная. Несмотря на высокие потери армия РФ неуклонно продвигается вперед. Украинские войска, которые значительно уступают российским по численности и вооружению, пытаются удержать Часов Яр достаточно долго, чтобы дождаться свежего оружия из США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Пока украинские войска в Часовом Яре ждут американское оружие, российские бомбы уничтожают любое укрытие, а беспилотники со взрывчаткой поражают все, что двигается", - говорится в материале.

Если Украина потеряет город, то враг получит огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.

"На каждый артиллерийский снаряд, выпущенный Украиной, Россия выпускает 10, и солдаты говорят, что соотношение становится все хуже. На линии фронта, которая пролегает по полям и селам к востоку от Часового Яра, россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед. Внутри города Москва уничтожает здания, в которых могли бы укрыться украинцы, используя ту же стратегию, которую Россия применила в Бахмуте, за исключением того, что планерные бомбы позволяют им делать это гораздо быстрее в Часовом Яре", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать десантники РФ, их около 20-25 тысяч, - ОСГВ "Хортица"

Украинские командиры говорят, что они все еще могут сдерживать россиян и оружие от США даст Украине больше шансов удержать свою территорию. В то же время ВСУ сталкиваются с другими проблемами, которые американская помощь не может решить. Это и истощение войска после месяцев непрерывных боев, и нехватка людей, которых можно было бы отправить на их место. Как следствие, пребывание на боевых позициях, которое должно длиться пять дней, может длиться 10 или 15 дней.

"За это время у солдат иногда заканчиваются еда, вода и медикаменты. Боевые беспилотники охотятся на транспортные средства, которые перевозят материальную часть и свежее пополнение на передовую. Солдаты с излечимыми ранениями умирают, ожидая эвакуации днями, потому что никто не может до них добраться", - говорится в статье.

Автор: 

боевые действия (3926) Часов Яр (309)


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Топ комментарии
+25
Як Залужного прибрали, так кацапи і почали просуватися без зупинки
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24.04.2024 11:18
+9
До речі коли Залужний говорив що потрібно ще від 300 до 500 тисяч військових що казав Зєлєнскій? Якби тоді послухали Залужного, то був би час навчити мобілізованих. Тепер, схоже це навчання буде зведене до мінімуму. Але повернімося до Зєлєнского. Я так і не зрозумів, скільки "ревізія" Сирського виявила військових "на відпочинку" і навіщо таки взялися за мобілізацію?
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24.04.2024 11:45
+7
Обороною Бахмута, Авдіївкою теж особисто керував Сирський. Ігноруючи накази Залужного, виконуючи тільки директиви Банкової.
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24.04.2024 11:35
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Як Залужного прибрали, так кацапи і почали просуватися без зупинки
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24.04.2024 11:18 Ответить
До речі коли Залужний говорив що потрібно ще від 300 до 500 тисяч військових що казав Зєлєнскій? Якби тоді послухали Залужного, то був би час навчити мобілізованих. Тепер, схоже це навчання буде зведене до мінімуму. Але повернімося до Зєлєнского. Я так і не зрозумів, скільки "ревізія" Сирського виявила військових "на відпочинку" і навіщо таки взялися за мобілізацію?
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24.04.2024 11:45 Ответить
Українські війська, які значно поступаються російським за чисельністю

Як так?
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24.04.2024 11:20 Ответить
Мінімум втричі більше населення + ТОТ + непальці/кубинці/негри.
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24.04.2024 11:22 Ответить
У орків там півмільйона орків. У нас армія мільйон, якщо вірити Зеленськлму. Звідки в орків "значна перевага в чисельност"?
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24.04.2024 11:28 Ответить
А ви вірите зєлі?
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24.04.2024 11:29 Ответить
Я вірю що в армії приблизно 800 т. - мільйон людей...
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24.04.2024 11:38 Ответить
А ТаймЗє ви вірите?
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24.04.2024 11:40 Ответить
Мабуть це тому що наша мільйонна армія зосереджена на західному кордоні та в різноманітних "ротах охорони" по всій країні...
О, "свіжий пиріжок" - "Чисельність Держприкордонслужби збільшена на 15 тис. військовослужбовців - за це проголосували нардепи, повідомляє Железняк".
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24.04.2024 11:27 Ответить
На відео що є,то по 20 чоловік у військовій формі,стоїть на блокпостах і ще й разом з поліціянтами.А блокпости за сотні кілометрів від війни.Вчора відео бачив.як в кафе за кількома молодими чоловіками зайшли з десяток людей з тцк,причому і озброєні і екіпіровані.
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24.04.2024 11:31 Ответить
Це не так. Не зовсім так, вірніше.
Є й роти охорони і ротація, але і в пі-дорів вони теж є...
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24.04.2024 11:31 Ответить
В них немає повної мобілізації і не буде.
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24.04.2024 11:34 Ответить
Ага. Пам'ятаю, ху-йло так і говорило - мобілізації нє будєт...
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24.04.2024 11:37 Ответить
Загальної немає і не буде.Була з самого початку часткова і прихована часткова в різних регіонах.
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24.04.2024 11:40 Ответить
"Часткова" мобілізація це таке саме ноу-хау орків як хлопок с задимлєнієм. Мобілізація або є або її нема. У нас теж можна назвати її "частковою" або "обмеженою" -;це нічого не міняє крім словоблуддя...
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24.04.2024 11:44 Ответить
Мобілізація або є або її нема.
Щось не пригадую бусіків у 2014-2015 роках.
Хоча хвилі мобілізації були.
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24.04.2024 11:47 Ответить
В нас загальна.В них ні.В них воєнкомати не бігають за населенням.Спочатку в 22 році трохи було.І всі на цензорі тоді сміялися.
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24.04.2024 11:49 Ответить
Повторюю "загальна", "часткова" це просто слова явище однакове.
І звідки ти знаєш хто там за ким бігає. Є маса відео де орків відправляють на есвео за всякі провини.
Те що в них хватає розуму не афішувати то по телевізорах, як у нас - не значить що явище відсутнє...
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24.04.2024 11:59 Ответить
Різниця є де часткова і де загальна.Немає відео,де воєнкомати бігають.Телефони то є у всіх.Це не можливо приховати.Спочатку було і тут на цензорі всі сміялися.
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24.04.2024 12:30 Ответить
.. ля. Ну і яка різниця між "загальною" і "частковою"? І там і там набирають потрібну кількість людей. Все.
Воєнкомати в них тепер обов'язкові при працевлаштуванні, повістки видають в вигляді покарання.
А назвать процес можна як завгодно, хоч "запрошенням на випускний"...
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24.04.2024 12:44 Ответить
В загальній забирають масово на війну.А в частковій,подібно як в нас раніше було.Більшість москалів і не знають що таке війна.а при загальній мобілізації би знали.І навіть москвичів з пітерцями би брали на війну.
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24.04.2024 12:50 Ответить
При загальній, по твоєму, у нас було б мобілізовано приблизно 10 мільйонів, як у ту війну. Якщо цього нема то в нас теж часткова мобілізація?
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24.04.2024 12:57 Ответить
Не можливо зараз стільки мобілізувати.А в нас зараз загальна мобілізація.бо гребуть трактористів.які в полі працювали.
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24.04.2024 13:33 Ответить
У нас така сама "часткова" мобілізація як і в кацапів. При загальній, як ти пишеш, в армії були б усі 8-10 мільйонів військовозобов'язаних.
Оце й усе що хотів сказати.
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24.04.2024 13:46 Ответить
В нас загальна.Бо по селам і райцентрам виловлюють чоловіків.8-10 мільйонів це не можливо просто.Це просто всі чоловіки військово зобов'язані і все.А таке військо не можливо в принципі зробити.
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24.04.2024 13:54 Ответить
Я не розумію,що ти хочеш мені доказати? В нас загальна мобілізація.а в москалів ні і все.
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24.04.2024 13:34 Ответить
Кілька сотень тисяч "воїнів" за два роки жодного разу не були на передку, за них мова. Зрозуміло, що північний кордон та правобережжя Дніпра теж потрібно тримати, але чому не використовувати максимально для ротації тих, хто вже носить форму і цілком на державному утриманні?
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24.04.2024 11:44 Ответить
І всі ці товстеньки піріжечки будуть боротись з ворогом на західному кордоні, це нова хформа ухилянтсьва, і гроши і почесті і харя від жиру тріскає, бо тато викупив в 15%
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24.04.2024 12:44 Ответить
Захищатись можна і меншим числом - зброі мало
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24.04.2024 11:24 Ответить
Хтось з "експертів" недавно повідомив, що в середньому потрібно приблизно 10 військовослужбовців/100 метрів фронту. Отже, 100 на кілометр. Протяжність фронту від Куп'янська до Запоріжжя (грубо) - 450 км. Отже, там потрібно (якщо повірити тому "експерту") приблизно 45 000 особового складу (піхоти в окопах).
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24.04.2024 11:36 Ответить
А я читал другого эксперта, который утверждал что на одного штурмовика (или в окопе) нужно 10-12 человек "обслуги".
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24.04.2024 13:13 Ответить
Це так. Скільки "експертів", стільки й думок. А ваш "експерт" не сказав, якою повинна бути ця обслуга, військовою чи цивільною? Різниця є. У нас (без перебільшень) сотні тисяч військовослужбовців в тилу виконують роботу, котру цілком можуть виконувати цивільні структури (за набагато менші кошти з боку держ. бюджету). А ці "тилові воїни" могли б використовуватися для ротації. Щось все притихло з приводу "аудиту від Сирського", мабуть потурбували тих самих "тилових героїв", котрі вже відкупилися від передової.
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24.04.2024 13:41 Ответить
Мені взагалі не зрозуміло, навіщо ми утримуємо, витрачаємо численні кошти на армію навчаємо, роздаємо всілякі пільги, якщо під час війни їх не задіюють ?
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24.04.2024 15:24 Ответить
"На кожен артилерійський снаряд, випущений Україною, Росія випускає 10, і солдати кажуть, що співвідношення стає дедалі гіршим. На лінії фронту, яка пролягає полями й селами на схід від Часів Яру, росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Усередині міста Москва знищує будівлі, в яких могли б сховатися українці, використовуючи ту саму стратегію, яку Росія застосувала в Бахмуті, за винятком того, що планерні бомби дозволяють їм робити це набагато швидше в Часовому Ярі", - пише видання. Джерело:
Все дуже просто,тотальна перевага в артилерії і авіації.
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24.04.2024 11:28 Ответить
тактика московії не змінна 350 років , мʼясом продавлювати фронт , доречі потрібні вогнеметні, касетні системи якнайбільше не менше ніж ппо , бо вал мʼяса якось палити потрібно його ж безліч у *****
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24.04.2024 11:30 Ответить
Звичайно
5-10 КАБів і ось вже вони заходять поки дим не розсіється.
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24.04.2024 11:55 Ответить
Виснажені Воїни...😢
А зеленому #янелоху по#уй, він же не винен, це парламент...
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24.04.2024 11:31 Ответить
Так що там ПРА ШАШЛЬІЧКИ? Май вже скоро, бубочка...
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24.04.2024 12:47 Ответить
Обороною Бахмута, Авдіївкою теж особисто керував Сирський. Ігноруючи накази Залужного, виконуючи тільки директиви Банкової.
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24.04.2024 11:35 Ответить
А оце правда, яка перевірена часом...
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24.04.2024 12:51 Ответить
это дело времени
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24.04.2024 12:25 Ответить
расшифруй свою шараду новоиспечённый...
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24.04.2024 14:26 Ответить
Кеп? Давно тебе не бачив... дяеую за прогноз ...за три дні
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24.04.2024 12:49 Ответить
А нет возможности сбивать бомбы еще в воздухе? Что-то типа Mantis или Skynex/Skyranger может такое? Или нужно что-то мощнее, типа ЗРК?
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24.04.2024 15:39 Ответить
 
 