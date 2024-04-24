В боях за Часов Яр россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед. Город является ценным стратегическим пунктом, - The Wall Street Journal
Ситуация вокруг Часового Яра для украинских войск изнурительная. Несмотря на высокие потери армия РФ неуклонно продвигается вперед. Украинские войска, которые значительно уступают российским по численности и вооружению, пытаются удержать Часов Яр достаточно долго, чтобы дождаться свежего оружия из США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
"Пока украинские войска в Часовом Яре ждут американское оружие, российские бомбы уничтожают любое укрытие, а беспилотники со взрывчаткой поражают все, что двигается", - говорится в материале.
Если Украина потеряет город, то враг получит огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.
"На каждый артиллерийский снаряд, выпущенный Украиной, Россия выпускает 10, и солдаты говорят, что соотношение становится все хуже. На линии фронта, которая пролегает по полям и селам к востоку от Часового Яра, россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед. Внутри города Москва уничтожает здания, в которых могли бы укрыться украинцы, используя ту же стратегию, которую Россия применила в Бахмуте, за исключением того, что планерные бомбы позволяют им делать это гораздо быстрее в Часовом Яре", - пишет издание.
Украинские командиры говорят, что они все еще могут сдерживать россиян и оружие от США даст Украине больше шансов удержать свою территорию. В то же время ВСУ сталкиваются с другими проблемами, которые американская помощь не может решить. Это и истощение войска после месяцев непрерывных боев, и нехватка людей, которых можно было бы отправить на их место. Как следствие, пребывание на боевых позициях, которое должно длиться пять дней, может длиться 10 или 15 дней.
"За это время у солдат иногда заканчиваются еда, вода и медикаменты. Боевые беспилотники охотятся на транспортные средства, которые перевозят материальную часть и свежее пополнение на передовую. Солдаты с излечимыми ранениями умирают, ожидая эвакуации днями, потому что никто не может до них добраться", - говорится в статье.
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О, "свіжий пиріжок" - "Чисельність Держприкордонслужби збільшена на 15 тис. військовослужбовців - за це проголосували нардепи, повідомляє Железняк".
Є й роти охорони і ротація, але і в пі-дорів вони теж є...
Щось не пригадую бусіків у 2014-2015 роках.
Хоча хвилі мобілізації були.
І звідки ти знаєш хто там за ким бігає. Є маса відео де орків відправляють на есвео за всякі провини.
Те що в них хватає розуму не афішувати то по телевізорах, як у нас - не значить що явище відсутнє...
Воєнкомати в них тепер обов'язкові при працевлаштуванні, повістки видають в вигляді покарання.
А назвать процес можна як завгодно, хоч "запрошенням на випускний"...
Оце й усе що хотів сказати.
Все дуже просто,тотальна перевага в артилерії і авіації.
5-10 КАБів і ось вже вони заходять поки дим не розсіється.
А зеленому #янелоху по#уй, він же не винен, це парламент...