В боях за Часов Яр россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед. Город является ценным стратегическим пунктом, - The Wall Street Journal

Ситуация вокруг Часового Яра для украинских войск изнурительная. Несмотря на высокие потери армия РФ неуклонно продвигается вперед. Украинские войска, которые значительно уступают российским по численности и вооружению, пытаются удержать Часов Яр достаточно долго, чтобы дождаться свежего оружия из США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Пока украинские войска в Часовом Яре ждут американское оружие, российские бомбы уничтожают любое укрытие, а беспилотники со взрывчаткой поражают все, что двигается", - говорится в материале.

Если Украина потеряет город, то враг получит огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.

"На каждый артиллерийский снаряд, выпущенный Украиной, Россия выпускает 10, и солдаты говорят, что соотношение становится все хуже. На линии фронта, которая пролегает по полям и селам к востоку от Часового Яра, россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед. Внутри города Москва уничтожает здания, в которых могли бы укрыться украинцы, используя ту же стратегию, которую Россия применила в Бахмуте, за исключением того, что планерные бомбы позволяют им делать это гораздо быстрее в Часовом Яре", - пишет издание.

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Украинские командиры говорят, что они все еще могут сдерживать россиян и оружие от США даст Украине больше шансов удержать свою территорию. В то же время ВСУ сталкиваются с другими проблемами, которые американская помощь не может решить. Это и истощение войска после месяцев непрерывных боев, и нехватка людей, которых можно было бы отправить на их место. Как следствие, пребывание на боевых позициях, которое должно длиться пять дней, может длиться 10 или 15 дней.

"За это время у солдат иногда заканчиваются еда, вода и медикаменты. Боевые беспилотники охотятся на транспортные средства, которые перевозят материальную часть и свежее пополнение на передовую. Солдаты с излечимыми ранениями умирают, ожидая эвакуации днями, потому что никто не может до них добраться", - говорится в статье.