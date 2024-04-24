У боях за Часів Яр росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Місто є цінним стратегічним пунктом, - The Wall Street Journal
Ситуація навколо Часового Яру для українських військ виснажлива. Попри високі втрати армія РФ неухильно просувається вперед. Українські війська, які значно поступаються російським за чисельністю й озброєнням, намагаються утримати Часів Яр достатньо довго, щоб дочекатися свіжої зброї зі США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
"Поки українські війська в Часовому Ярі чекають на американську зброю, російські бомби знищують будь-яке укриття, а безпілотники з вибухівкою вражають все, що рухається". - йдеться в матеріалі.
Якщо Україна втратить місто, то ворог отримає вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.
"На кожен артилерійський снаряд, випущений Україною, Росія випускає 10, і солдати кажуть, що співвідношення стає дедалі гіршим. На лінії фронту, яка пролягає полями й селами на схід від Часів Яру, росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Усередині міста Москва знищує будівлі, в яких могли б сховатися українці, використовуючи ту саму стратегію, яку Росія застосувала в Бахмуті, за винятком того, що планерні бомби дозволяють їм робити це набагато швидше в Часовому Ярі", – пише видання.
Українські командири кажуть, що вони все ще можуть стримувати росіян і зброя від США дасть Україні більше шансів утримати свою територію. Водночас ЗСУ стикаються з іншими проблемами, які американська допомога не може вирішити. Це і виснаження війська після місяців безперервних боїв, і нестача людей, яких можна було б відправити на їхнє місце. Як наслідок, перебування на бойових позиціях, яке має тривати п'ять днів, може тривати 10 або 15 днів.
"За цей час у солдатів іноді закінчуються їжа, вода та медикаменти. Бойові безпілотники полюють на транспортні засоби, що перевозять матеріальну частину і свіже поповнення на передову. Солдати з виліковними пораненнями помирають, чекаючи на евакуацію днями, бо ніхто не може до них дістатися", – йдеться у статті.
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О, "свіжий пиріжок" - "Чисельність Держприкордонслужби збільшена на 15 тис. військовослужбовців - за це проголосували нардепи, повідомляє Железняк".
Є й роти охорони і ротація, але і в пі-дорів вони теж є...
Щось не пригадую бусіків у 2014-2015 роках.
Хоча хвилі мобілізації були.
І звідки ти знаєш хто там за ким бігає. Є маса відео де орків відправляють на есвео за всякі провини.
Те що в них хватає розуму не афішувати то по телевізорах, як у нас - не значить що явище відсутнє...
Воєнкомати в них тепер обов'язкові при працевлаштуванні, повістки видають в вигляді покарання.
А назвать процес можна як завгодно, хоч "запрошенням на випускний"...
Оце й усе що хотів сказати.
Все дуже просто,тотальна перевага в артилерії і авіації.
5-10 КАБів і ось вже вони заходять поки дим не розсіється.
А зеленому #янелоху по#уй, він же не винен, це парламент...