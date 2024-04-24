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Новини Війна
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У боях за Часів Яр росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Місто є цінним стратегічним пунктом, - The Wall Street Journal

Атака на Часів Яр

Ситуація навколо Часового Яру для українських військ виснажлива. Попри високі втрати армія РФ неухильно просувається вперед. Українські війська, які значно поступаються російським за чисельністю й озброєнням, намагаються утримати Часів Яр достатньо довго, щоб дочекатися свіжої зброї зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Поки українські війська в Часовому Ярі чекають на американську зброю, російські бомби знищують будь-яке укриття, а безпілотники з вибухівкою вражають все, що рухається". - йдеться в матеріалі.

Якщо Україна втратить місто, то ворог отримає вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.

"На кожен артилерійський снаряд, випущений Україною, Росія випускає 10, і солдати кажуть, що співвідношення стає дедалі гіршим. На лінії фронту, яка пролягає полями й селами на схід від Часів Яру, росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Усередині міста Москва знищує будівлі, в яких могли б сховатися українці, використовуючи ту саму стратегію, яку Росія застосувала в Бахмуті, за винятком того, що планерні бомби дозволяють їм робити це набагато швидше в Часовому Ярі", – пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Часів Яр та околиці намагаються штурмувати десантники РФ, їх близько 20-25 тисяч, - ОСУВ "Хортиця"

Українські командири кажуть, що вони все ще можуть стримувати росіян і зброя від США дасть Україні більше шансів утримати свою територію. Водночас ЗСУ стикаються з іншими проблемами, які американська допомога не може вирішити. Це і виснаження війська  після місяців безперервних боїв, і  нестача людей, яких можна було б відправити на їхнє місце. Як наслідок, перебування на бойових позиціях, яке має тривати п'ять днів, може тривати 10 або 15 днів.

"За цей час у солдатів іноді закінчуються їжа, вода та медикаменти. Бойові безпілотники полюють на транспортні засоби, що перевозять матеріальну частину і свіже поповнення на передову. Солдати з виліковними пораненнями помирають, чекаючи на евакуацію днями, бо ніхто не може до них дістатися", – йдеться у статті.

Автор: 

бойові дії (3681) Часів Яр (313)


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Топ коментарі
+25
Як Залужного прибрали, так кацапи і почали просуватися без зупинки
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24.04.2024 11:18
+9
До речі коли Залужний говорив що потрібно ще від 300 до 500 тисяч військових що казав Зєлєнскій? Якби тоді послухали Залужного, то був би час навчити мобілізованих. Тепер, схоже це навчання буде зведене до мінімуму. Але повернімося до Зєлєнского. Я так і не зрозумів, скільки "ревізія" Сирського виявила військових "на відпочинку" і навіщо таки взялися за мобілізацію?
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24.04.2024 11:45
+7
Обороною Бахмута, Авдіївкою теж особисто керував Сирський. Ігноруючи накази Залужного, виконуючи тільки директиви Банкової.
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24.04.2024 11:35
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Як Залужного прибрали, так кацапи і почали просуватися без зупинки
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24.04.2024 11:18 Відповісти
До речі коли Залужний говорив що потрібно ще від 300 до 500 тисяч військових що казав Зєлєнскій? Якби тоді послухали Залужного, то був би час навчити мобілізованих. Тепер, схоже це навчання буде зведене до мінімуму. Але повернімося до Зєлєнского. Я так і не зрозумів, скільки "ревізія" Сирського виявила військових "на відпочинку" і навіщо таки взялися за мобілізацію?
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24.04.2024 11:45 Відповісти
Українські війська, які значно поступаються російським за чисельністю

Як так?
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24.04.2024 11:20 Відповісти
Мінімум втричі більше населення + ТОТ + непальці/кубинці/негри.
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24.04.2024 11:22 Відповісти
У орків там півмільйона орків. У нас армія мільйон, якщо вірити Зеленськлму. Звідки в орків "значна перевага в чисельност"?
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24.04.2024 11:28 Відповісти
А ви вірите зєлі?
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24.04.2024 11:29 Відповісти
Я вірю що в армії приблизно 800 т. - мільйон людей...
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24.04.2024 11:38 Відповісти
А ТаймЗє ви вірите?
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24.04.2024 11:40 Відповісти
Мабуть це тому що наша мільйонна армія зосереджена на західному кордоні та в різноманітних "ротах охорони" по всій країні...
О, "свіжий пиріжок" - "Чисельність Держприкордонслужби збільшена на 15 тис. військовослужбовців - за це проголосували нардепи, повідомляє Железняк".
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24.04.2024 11:27 Відповісти
На відео що є,то по 20 чоловік у військовій формі,стоїть на блокпостах і ще й разом з поліціянтами.А блокпости за сотні кілометрів від війни.Вчора відео бачив.як в кафе за кількома молодими чоловіками зайшли з десяток людей з тцк,причому і озброєні і екіпіровані.
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24.04.2024 11:31 Відповісти
Це не так. Не зовсім так, вірніше.
Є й роти охорони і ротація, але і в пі-дорів вони теж є...
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24.04.2024 11:31 Відповісти
В них немає повної мобілізації і не буде.
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24.04.2024 11:34 Відповісти
Ага. Пам'ятаю, ху-йло так і говорило - мобілізації нє будєт...
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24.04.2024 11:37 Відповісти
Загальної немає і не буде.Була з самого початку часткова і прихована часткова в різних регіонах.
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24.04.2024 11:40 Відповісти
"Часткова" мобілізація це таке саме ноу-хау орків як хлопок с задимлєнієм. Мобілізація або є або її нема. У нас теж можна назвати її "частковою" або "обмеженою" -;це нічого не міняє крім словоблуддя...
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24.04.2024 11:44 Відповісти
Мобілізація або є або її нема.
Щось не пригадую бусіків у 2014-2015 роках.
Хоча хвилі мобілізації були.
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24.04.2024 11:47 Відповісти
В нас загальна.В них ні.В них воєнкомати не бігають за населенням.Спочатку в 22 році трохи було.І всі на цензорі тоді сміялися.
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24.04.2024 11:49 Відповісти
Повторюю "загальна", "часткова" це просто слова явище однакове.
І звідки ти знаєш хто там за ким бігає. Є маса відео де орків відправляють на есвео за всякі провини.
Те що в них хватає розуму не афішувати то по телевізорах, як у нас - не значить що явище відсутнє...
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24.04.2024 11:59 Відповісти
Різниця є де часткова і де загальна.Немає відео,де воєнкомати бігають.Телефони то є у всіх.Це не можливо приховати.Спочатку було і тут на цензорі всі сміялися.
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24.04.2024 12:30 Відповісти
.. ля. Ну і яка різниця між "загальною" і "частковою"? І там і там набирають потрібну кількість людей. Все.
Воєнкомати в них тепер обов'язкові при працевлаштуванні, повістки видають в вигляді покарання.
А назвать процес можна як завгодно, хоч "запрошенням на випускний"...
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24.04.2024 12:44 Відповісти
В загальній забирають масово на війну.А в частковій,подібно як в нас раніше було.Більшість москалів і не знають що таке війна.а при загальній мобілізації би знали.І навіть москвичів з пітерцями би брали на війну.
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24.04.2024 12:50 Відповісти
При загальній, по твоєму, у нас було б мобілізовано приблизно 10 мільйонів, як у ту війну. Якщо цього нема то в нас теж часткова мобілізація?
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24.04.2024 12:57 Відповісти
Не можливо зараз стільки мобілізувати.А в нас зараз загальна мобілізація.бо гребуть трактористів.які в полі працювали.
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24.04.2024 13:33 Відповісти
У нас така сама "часткова" мобілізація як і в кацапів. При загальній, як ти пишеш, в армії були б усі 8-10 мільйонів військовозобов'язаних.
Оце й усе що хотів сказати.
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24.04.2024 13:46 Відповісти
В нас загальна.Бо по селам і райцентрам виловлюють чоловіків.8-10 мільйонів це не можливо просто.Це просто всі чоловіки військово зобов'язані і все.А таке військо не можливо в принципі зробити.
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24.04.2024 13:54 Відповісти
Я не розумію,що ти хочеш мені доказати? В нас загальна мобілізація.а в москалів ні і все.
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24.04.2024 13:34 Відповісти
Кілька сотень тисяч "воїнів" за два роки жодного разу не були на передку, за них мова. Зрозуміло, що північний кордон та правобережжя Дніпра теж потрібно тримати, але чому не використовувати максимально для ротації тих, хто вже носить форму і цілком на державному утриманні?
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24.04.2024 11:44 Відповісти
І всі ці товстеньки піріжечки будуть боротись з ворогом на західному кордоні, це нова хформа ухилянтсьва, і гроши і почесті і харя від жиру тріскає, бо тато викупив в 15%
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24.04.2024 12:44 Відповісти
Захищатись можна і меншим числом - зброі мало
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24.04.2024 11:24 Відповісти
Хтось з "експертів" недавно повідомив, що в середньому потрібно приблизно 10 військовослужбовців/100 метрів фронту. Отже, 100 на кілометр. Протяжність фронту від Куп'янська до Запоріжжя (грубо) - 450 км. Отже, там потрібно (якщо повірити тому "експерту") приблизно 45 000 особового складу (піхоти в окопах).
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24.04.2024 11:36 Відповісти
А я читал другого эксперта, который утверждал что на одного штурмовика (или в окопе) нужно 10-12 человек "обслуги".
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24.04.2024 13:13 Відповісти
Це так. Скільки "експертів", стільки й думок. А ваш "експерт" не сказав, якою повинна бути ця обслуга, військовою чи цивільною? Різниця є. У нас (без перебільшень) сотні тисяч військовослужбовців в тилу виконують роботу, котру цілком можуть виконувати цивільні структури (за набагато менші кошти з боку держ. бюджету). А ці "тилові воїни" могли б використовуватися для ротації. Щось все притихло з приводу "аудиту від Сирського", мабуть потурбували тих самих "тилових героїв", котрі вже відкупилися від передової.
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24.04.2024 13:41 Відповісти
Мені взагалі не зрозуміло, навіщо ми утримуємо, витрачаємо численні кошти на армію навчаємо, роздаємо всілякі пільги, якщо під час війни їх не задіюють ?
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24.04.2024 15:24 Відповісти
"На кожен артилерійський снаряд, випущений Україною, Росія випускає 10, і солдати кажуть, що співвідношення стає дедалі гіршим. На лінії фронту, яка пролягає полями й селами на схід від Часів Яру, росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Усередині міста Москва знищує будівлі, в яких могли б сховатися українці, використовуючи ту саму стратегію, яку Росія застосувала в Бахмуті, за винятком того, що планерні бомби дозволяють їм робити це набагато швидше в Часовому Ярі", - пише видання. Джерело:
Все дуже просто,тотальна перевага в артилерії і авіації.
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24.04.2024 11:28 Відповісти
тактика московії не змінна 350 років , мʼясом продавлювати фронт , доречі потрібні вогнеметні, касетні системи якнайбільше не менше ніж ппо , бо вал мʼяса якось палити потрібно його ж безліч у *****
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24.04.2024 11:30 Відповісти
Звичайно
5-10 КАБів і ось вже вони заходять поки дим не розсіється.
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24.04.2024 11:55 Відповісти
Виснажені Воїни...😢
А зеленому #янелоху по#уй, він же не винен, це парламент...
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24.04.2024 11:31 Відповісти
Так що там ПРА ШАШЛЬІЧКИ? Май вже скоро, бубочка...
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24.04.2024 12:47 Відповісти
Обороною Бахмута, Авдіївкою теж особисто керував Сирський. Ігноруючи накази Залужного, виконуючи тільки директиви Банкової.
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24.04.2024 11:35 Відповісти
А оце правда, яка перевірена часом...
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24.04.2024 12:51 Відповісти
это дело времени
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24.04.2024 12:25 Відповісти
расшифруй свою шараду новоиспечённый...
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24.04.2024 14:26 Відповісти
Кеп? Давно тебе не бачив... дяеую за прогноз ...за три дні
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24.04.2024 12:49 Відповісти
А нет возможности сбивать бомбы еще в воздухе? Что-то типа Mantis или Skynex/Skyranger может такое? Или нужно что-то мощнее, типа ЗРК?
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24.04.2024 15:39 Відповісти
 
 