У боях за Часів Яр росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Місто є цінним стратегічним пунктом, - The Wall Street Journal

Ситуація навколо Часового Яру для українських військ виснажлива. Попри високі втрати армія РФ неухильно просувається вперед. Українські війська, які значно поступаються російським за чисельністю й озброєнням, намагаються утримати Часів Яр достатньо довго, щоб дочекатися свіжої зброї зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Поки українські війська в Часовому Ярі чекають на американську зброю, російські бомби знищують будь-яке укриття, а безпілотники з вибухівкою вражають все, що рухається". - йдеться в матеріалі.

Якщо Україна втратить місто, то ворог отримає вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.

"На кожен артилерійський снаряд, випущений Україною, Росія випускає 10, і солдати кажуть, що співвідношення стає дедалі гіршим. На лінії фронту, яка пролягає полями й селами на схід від Часів Яру, росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Усередині міста Москва знищує будівлі, в яких могли б сховатися українці, використовуючи ту саму стратегію, яку Росія застосувала в Бахмуті, за винятком того, що планерні бомби дозволяють їм робити це набагато швидше в Часовому Ярі", – пише видання.

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Українські командири кажуть, що вони все ще можуть стримувати росіян і зброя від США дасть Україні більше шансів утримати свою територію. Водночас ЗСУ стикаються з іншими проблемами, які американська допомога не може вирішити. Це і виснаження війська після місяців безперервних боїв, і нестача людей, яких можна було б відправити на їхнє місце. Як наслідок, перебування на бойових позиціях, яке має тривати п'ять днів, може тривати 10 або 15 днів.

"За цей час у солдатів іноді закінчуються їжа, вода та медикаменти. Бойові безпілотники полюють на транспортні засоби, що перевозять матеріальну частину і свіже поповнення на передову. Солдати з виліковними пораненнями помирають, чекаючи на евакуацію днями, бо ніхто не може до них дістатися", – йдеться у статті.