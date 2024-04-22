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Часів Яр та околиці намагаються штурмувати десантники РФ, їх близько 20-25 тисяч, - ОСУВ "Хортиця"

яр,часів

Близько 20-25 тисяч російських військовослужбовців намагаються штурмувати Часів Яр та околиці населених пунктів біля нього. Тут наразі воюють підрозділи 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних сил РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в етері "Суспільне. Студія" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин.

"На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", - розповів Волошин.

За його словами, армія РФ не полишає спроб захопити місто, не рахуючись з втратами як в живій силі, так і в техніці.

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"Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте ситуація контрольована, наші захисники й отримують підкріплення, і стабілізують смугу", - наголосив він.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що ворог постійно, планово, штурмує українські позиції, проте не закріплюється і відходить.

"Вони проводять штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони поштурмували й повернулись назад. Це противник проводить ніби розвідку, вираховує місця, де може бути слабке місце, де вдарити. Але Сили оборони завдають нищівних ударів", - додав Волошин.

Читайте також: Часів Яр тримається, противника в місті немає, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (334) штурм (225) Часів Яр (313) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+14
Ні у нас резерв жде і як попре....Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров - менее 52 лет. По закону, мобилизовать военных пенсионеров, если они моложе 60 лет, можно только по их должности и специальностям. Если же армия не нуждается в таких специальностях, и нет таких должностей то мобилизовать пенсионера не будут. В результате, согласно данным Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, сейчас служит только 21 тыс. военных пенсионеров.
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
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22.04.2024 15:38
+10
ДАНО:
1. Вяликай Вярховнай ГОВНОкомандувач та непереможний ігрун піпіською на роялі, замінив ВСЮ верхівку ЗСУ.
2.ЗСУ з момента заміни всього командування почали відступати та втрачати теріторії і позіції.
ЗАПИТАННЯ:
Співпадіння?
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22.04.2024 16:13
+9
У російському Воронежі сталася масштабна пожежа. https://t.me/bazabazon/27180 Baza пише, що горить завод «Эникмаш-В», який спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні, а за даними https://t.me/astrapress/53844 Astra - палає електромеханічний завод «Элмаш».

Офіційно у російському МНС поки заявили, що загорівся цех з виробництва електрообладнання. Площа пожежі складає 3 тис. кв. м.
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22.04.2024 15:59
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Волошин! Залік!
Інфу видав - йди відпочивай!
Кава охолоне!
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22.04.2024 15:33 Відповісти
Не чути наших літаків, вони завжди літають коли піхоті скрутно.
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22.04.2024 15:36 Відповісти
Ні у нас резерв жде і як попре....Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров - менее 52 лет. По закону, мобилизовать военных пенсионеров, если они моложе 60 лет, можно только по их должности и специальностям. Если же армия не нуждается в таких специальностях, и нет таких должностей то мобилизовать пенсионера не будут. В результате, согласно данным Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, сейчас служит только 21 тыс. военных пенсионеров.
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
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22.04.2024 15:38 Відповісти
Ну они свое типо освоевали
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22.04.2024 15:46 Відповісти
саме страшне що ми читаємо, це:
ситуація складна але контрольована...
тобто жопа....
бо постійні атаки дивізією а це як пишуть 20-25к орків є постійними, без перерв та відпочинку
тож кожну мить хтось гине....
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22.04.2024 15:38 Відповісти
Помножити їх на нуль
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22.04.2024 15:55 Відповісти
В полку 20-25 тис орків?! Нормальний "речник"...
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22.04.2024 15:57 Відповісти
Речник нє в курсі кількості солдатів в полку. Він по блату прийшов в пресслужбу з гражданки! 😁
Ху...лу ну дуже хочетьця до параду побєдобєсія хоч якусь "перемогу". Пі@ар плєшивий!🤬
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22.04.2024 16:04 Відповісти
У речника від страху очі великі, у тому полку тисячі півтори максимум. Для чого називаються цифри 20-25 тисяч? Це половина всіх орковських вдв.
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22.04.2024 17:53 Відповісти
У російському Воронежі сталася масштабна пожежа. https://t.me/bazabazon/27180 Baza пише, що горить завод «Эникмаш-В», який спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні, а за даними https://t.me/astrapress/53844 Astra - палає електромеханічний завод «Элмаш».

Офіційно у російському МНС поки заявили, що загорівся цех з виробництва електрообладнання. Площа пожежі складає 3 тис. кв. м.
показати весь коментар
22.04.2024 15:59 Відповісти
"20-25 тисяч російських військовослужбовців намагаються штурмувати Часів Яр та околиці"
При такій кількості повинні бути чималі скупчення. Бити по ним взагалі нема чим?
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22.04.2024 16:01 Відповісти
Как саранчи тварей. Они что там делением размножаются? Зато расказывали что к середине апреля рашисты должны были закончиться. Ето только касетами их забрасывать.
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22.04.2024 16:02 Відповісти
Розповідали, що орки закінчаця в лохомарафоні, чи де?
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22.04.2024 16:06 Відповісти
Кожен день ,крім вихідних ,у них плюс 900 -1200 йде до війська. Після крокуса іноді по 1500 було в день. Плюс мігрантів останні 1 -2місяці там жорстко вручають повістки. А хлопцям нашим триматися!!! Незважаючи на гнусаве прокляття яке до вас приїздило.
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22.04.2024 16:10 Відповісти
То може щось змінити в законі. Як би війна
Те за що вони зарплату ( утримання) отримували.. щоби вміли воювати.
Та й спеціальність та кваліфікацію повинні підтвердити. Не зможуть підтвердити - тоді в окопи. Вони ж не з командирів дивізій починали.
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22.04.2024 16:06 Відповісти
Трясця, як хочеться дати по пиці всім тім хто почав компанію про СТАГНАЦІЮ на догоду тупому артисту вільного жанру. Бісові діти, я хочу побачити нарешті СТАГНАЦІЮ, а не відступ. Повзучий відступ. З грудня після Залужного понад 30 км. Це - результат "пАтужного перезавантаження керівної ланки армії " ? Пішов цей патужний президент на ... за руцьким кораблем на дно моря під Юрмалою. Немає *********** - це для лохів ? Починається виявлятись, що все було, але приховано для тилових підрозділів бойових бригад ! На критичний день ? Кого ? зеленсКОГО ? Чи дЄрмака ?
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22.04.2024 16:11 Відповісти
ДАНО:
1. Вяликай Вярховнай ГОВНОкомандувач та непереможний ігрун піпіською на роялі, замінив ВСЮ верхівку ЗСУ.
2.ЗСУ з момента заміни всього командування почали відступати та втрачати теріторії і позіції.
ЗАПИТАННЯ:
Співпадіння?
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22.04.2024 16:13 Відповісти
Падіння.
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22.04.2024 16:28 Відповісти
таваріщ путін - вам падарак к дню пабєди і інагураціі - освабаждьон насельоний пункт Часав Яр.а как звучіт !!!
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22.04.2024 16:26 Відповісти
Чим більше кацапів збирається в купу,тим результативніша робота артилерії.Але важче піхоті
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22.04.2024 16:38 Відповісти
Це діти підерів які переїхали з Болграду..на залишках полку сформували 25 бригаду..потім її пемістили в Дніпровську область
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22.04.2024 17:31 Відповісти
Є Дніпровський район, але гемє такої області!
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22.04.2024 18:45 Відповісти
Не намагаються, а штурмують.
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22.04.2024 17:46 Відповісти
 
 