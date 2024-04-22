Часів Яр та околиці намагаються штурмувати десантники РФ, їх близько 20-25 тисяч, - ОСУВ "Хортиця"

Близько 20-25 тисяч російських військовослужбовців намагаються штурмувати Часів Яр та околиці населених пунктів біля нього. Тут наразі воюють підрозділи 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних сил РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в етері "Суспільне. Студія" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин.

"На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", - розповів Волошин.

За його словами, армія РФ не полишає спроб захопити місто, не рахуючись з втратами як в живій силі, так і в техніці.

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"Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте ситуація контрольована, наші захисники й отримують підкріплення, і стабілізують смугу", - наголосив він.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що ворог постійно, планово, штурмує українські позиції, проте не закріплюється і відходить.

"Вони проводять штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони поштурмували й повернулись назад. Це противник проводить ніби розвідку, вираховує місця, де може бути слабке місце, де вдарити. Але Сили оборони завдають нищівних ударів", - додав Волошин.

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