Часів Яр та околиці намагаються штурмувати десантники РФ, їх близько 20-25 тисяч, - ОСУВ "Хортиця"
Близько 20-25 тисяч російських військовослужбовців намагаються штурмувати Часів Яр та околиці населених пунктів біля нього. Тут наразі воюють підрозділи 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних сил РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в етері "Суспільне. Студія" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин.
"На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", - розповів Волошин.
За його словами, армія РФ не полишає спроб захопити місто, не рахуючись з втратами як в живій силі, так і в техніці.
"Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте ситуація контрольована, наші захисники й отримують підкріплення, і стабілізують смугу", - наголосив він.
Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що ворог постійно, планово, штурмує українські позиції, проте не закріплюється і відходить.
"Вони проводять штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони поштурмували й повернулись назад. Це противник проводить ніби розвідку, вираховує місця, де може бути слабке місце, де вдарити. Але Сили оборони завдають нищівних ударів", - додав Волошин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інфу видав - йди відпочивай!
Кава охолоне!
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
ситуація складна але контрольована...
тобто жопа....
бо постійні атаки дивізією а це як пишуть 20-25к орків є постійними, без перерв та відпочинку
тож кожну мить хтось гине....
Ху...лу ну дуже хочетьця до параду побєдобєсія хоч якусь "перемогу". Пі@ар плєшивий!🤬
Офіційно у російському МНС поки заявили, що загорівся цех з виробництва електрообладнання. Площа пожежі складає 3 тис. кв. м.
При такій кількості повинні бути чималі скупчення. Бити по ним взагалі нема чим?
Те за що вони зарплату ( утримання) отримували.. щоби вміли воювати.
Та й спеціальність та кваліфікацію повинні підтвердити. Не зможуть підтвердити - тоді в окопи. Вони ж не з командирів дивізій починали.
1. Вяликай Вярховнай ГОВНОкомандувач та непереможний ігрун піпіською на роялі, замінив ВСЮ верхівку ЗСУ.
2.ЗСУ з момента заміни всього командування почали відступати та втрачати теріторії і позіції.
ЗАПИТАННЯ:
Співпадіння?