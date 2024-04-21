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До 9 травня Росія розраховує зайняти Часів Яр, - Зеленський
Росія розраховує до 9 травня захопити на сході України Часів Яр.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський, в інтерв'ю для NBC News.
"Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр. Я нещодавно був у регіоні, говорив з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, і також не вистачає артилерійських снарядів. Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, і потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні", - сказав президент.
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Що ми матимемо? Посла генерала з викинутими зеМАРОДЕРАМИ його деякими генералами -соратниками , як військових консулів у Лондоні - ставка антиЗЕ у Лондоні? З вирішенням спільного з НАТО командуваням говлоних стратегій й ДОПОМОГУ ПІД НИХ з контролем військових експертів США у посольстві у Києві?
Хто мені скаже - це мій такий дилетантськобабський план-мрія?
Наталия Гончар - это автомат ИИ. Его можно только читать.
Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
Все як завжди, якісь дати нікому не вперті...
П'ять років.
П'ять років невимовного πizgeця і ганьби...
ЗЕлупень сам більше схильний до символічних жестів - писадити десь десант, всновити десь прапор, вдарити по кремлю і т.д. І приписує це ворогам.
Но видимо изначально так и планировался захват власти с переходом к узурпации по типу лукашенковской.