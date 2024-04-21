До 9 травня Росія розраховує зайняти Часів Яр, - Зеленський

Росія розраховує до 9 травня захопити на сході України Часів Яр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський, в інтерв'ю для NBC News.

"Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр. Я нещодавно був у регіоні, говорив з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, і також не вистачає артилерійських снарядів. Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, і потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні", - сказав президент.

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