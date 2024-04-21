До 9 мая Россия рассчитывает занять Часов Яр, - Зеленский

Россия рассчитывает до 9 мая захватить на востоке Украины Часов Яр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News.

"Россия хочет мобилизовать до 1 июня 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр. Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые полностью корректируют артиллерийский огонь России, и также не хватает артиллерийских снарядов. Я рассчитываю, что мы сможем выдержать, что поступит это оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, и затем разбить планы РФ относительно полномасштабных контрнаступательных действий в июне", - сказал президент.

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