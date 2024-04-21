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Новости Агрессия России против Украины
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До 9 мая Россия рассчитывает занять Часов Яр, - Зеленский

яр,часів

Россия рассчитывает до 9 мая захватить на востоке Украины Часов Яр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News.

"Россия хочет мобилизовать до 1 июня 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр. Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые полностью корректируют артиллерийский огонь России, и также не хватает артиллерийских снарядов. Я рассчитываю, что мы сможем выдержать, что поступит это оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, и затем разбить планы РФ относительно полномасштабных контрнаступательных действий в июне", - сказал президент.

Также читайте: Часов Яр держится, противника в городе нет, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

Зеленский (20202) Часов Яр (309)


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Топ комментарии
+38
А він вже працює речником рашистів?
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21.04.2024 21:18
+29
Ти мавпа фсбешна нахіба зняв Залужного, щоб почався оцей пздець на всіх фронтах?
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21.04.2024 21:27
+25
Що?! Знову гундос?! Воно скільки знімальних бригад біля себе тримає? Я вже задовбася монітор від плювків витирати.
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21.04.2024 21:23
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Правила форума Совет форумчан
До 9-го травня путин-.уйло, сдохни. АМИНЬ !!!
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21.04.2024 21:17 Ответить
********* користувалася політчною кризою у США , й під шумок здихалися команди генералів! Зараз Луценко доповів - формування команди Залужним завершено агреман від Лондона отриманий .

Що ми матимемо? Посла генерала з викинутими зеМАРОДЕРАМИ його деякими генералами -соратниками , як військових консулів у Лондоні - ставка антиЗЕ у Лондоні? З вирішенням спільного з НАТО командуваням говлоних стратегій й ДОПОМОГУ ПІД НИХ з контролем військових експертів США у посольстві у Києві?

Хто мені скаже - це мій такий дилетантськобабський план-мрія?
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21.04.2024 21:57 Ответить
.. пані Наталія! Про яку команду Залужного Ви пишете? Хто йому дасть можливість підбирати людей, яких він хоче бачити у своїй команді? Там будуть представлені стукачі, охоронці, щоб нікуди не рипнувся... Для Залужного це своєрідне вигнання..і не більше. Ні одного його генерала і близько не буде у колі представництва. Так що Ви фантастично попланували і помріяли! На цьому і все закінчиться.!!
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21.04.2024 23:26 Ответить
Вы новенький?
Наталия Гончар - это автомат ИИ. Его можно только читать.
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22.04.2024 12:36 Ответить
.. та вже і не вдуплишся, хто ІІ, хто провокатор, хто зовсім не зрозуміло хто!! Але читаючи навіть Цензор, який по всім показникам антиЗЕківський, видно що і у противників Земразоти не все добре з розумовими якостями. Світова теорія, яка діє за словами Шарль Де Голля... що всі зміни у державах робить розумна меншість.. тут теж підтверджується. Навіть серед АнтиЗЕка!! 20Х80 і тут!
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22.04.2024 12:43 Ответить
Я с 10-го (года) на Цензор. Он всегда был антипрезидентским. Будет Валерий Федорович, так же будут подбирать новости для обсерания
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22.04.2024 14:57 Ответить
.... а тут і сказати нічого..!) Хто у наріда не був у лайні? Не згадую СРСР... Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... і вишенька на тортику... ЗЕ!! (навіть повністью це ім*я писати гидко). Вибирали... обсирали..!!! Вибирали ..обсирали..!! Нічого нового! Звичайне життя тупого стада.
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22.04.2024 16:48 Ответить
Ваші молитви почули зараз сосією керує патрушев.
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21.04.2024 21:57 Ответить
Таке враження, що він парасією одноособно роки два точно керує..
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21.04.2024 23:13 Ответить
А він вже працює речником рашистів?
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21.04.2024 21:18 Ответить
Він не знає, він там нічого не вирішує. Зелешут це "обличчя" для відосіків, бо бидло ведеться незважаючи на війну, на розкрадену державу, на концтабір, який вони створили для мобілізації. Єрмак, татаров - ці рулять
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21.04.2024 23:01 Ответить
Гундосий zуб дає?
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21.04.2024 21:19 Ответить
Ну да, поувольнял Маляршу, с Гуменюк, шобы не было ему конкуренции.
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21.04.2024 21:21 Ответить
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 21:38 Ответить
не, кусок обрезанного
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22.04.2024 07:25 Ответить
собака перезанюханий на покерувати народом пішов.
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21.04.2024 21:21 Ответить
Що?! Знову гундос?! Воно скільки знімальних бригад біля себе тримає? Я вже задовбася монітор від плювків витирати.
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21.04.2024 21:23 Ответить
тому в мене два
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21.04.2024 21:25 Ответить
Я мабуть автомобільні "двірники" з омивачем прилаштую.
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21.04.2024 21:31 Ответить
в один плюю другий мию...
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21.04.2024 21:31 Ответить
Зеленський здасть його 15 травня і оголосити перемогу!
Все як завжди, якісь дати нікому не вперті...
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21.04.2024 21:24 Ответить
А він отримав від рашистів запрошення на шашлики саме на цю дату?
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21.04.2024 21:43 Ответить
С Порошенко ясно и систематически, а недоперенюхач хоч копiйку на Армию задонатил, коц.
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21.04.2024 21:26 Ответить
Ти мавпа фсбешна нахіба зняв Залужного, щоб почався оцей пздець на всіх фронтах?
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21.04.2024 21:27 Ответить
На пару з москалем Сирським здають Україну.
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21.04.2024 21:44 Ответить
Це тільки початок !
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21.04.2024 21:52 Ответить
І що з тошо? У 2023-му році сам Зєлєнскій розраховував зайняти Горлівку. І пофвгу, що Залужний доводив, що без артилемії, мобілізаіії і прикриття з повітря цього щробити неможливо. Поганим для Зєлєнского став саме Залужний.
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21.04.2024 21:28 Ответить
Для нього і Байден поганий !
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21.04.2024 21:51 Ответить
Напевне Байден теж когось вбив, як і Порошенко свого брата. Лише Єрмак нікого не вбивав(с) . Тому він - хороший. 😊
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21.04.2024 23:36 Ответить
Часів Яр по ту сторону "сєрєдіни" чи по цю, як воно пропонувало )(уйлу?
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21.04.2024 21:29 Ответить
Воно здасть восьмого
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21.04.2024 21:31 Ответить
Ця зелена гнида вже почала працювати прес-секретарем путіна?
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21.04.2024 21:32 Ответить
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21.04.2024 21:32 Ответить
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21.04.2024 21:45 Ответить
Просто безсоромна нелегітимна фсбешна ****. Скільки в бюджеті сотень мільярдів виділено на різну хню, яка взагалі і нах не потрібна навіть без війни?
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21.04.2024 21:32 Ответить
Підаро.соотсосія розраховує отримати часів яр, а як завжди у всі часи та віка отримає червоний х. уй! Лишньохромосомі під.ароотсосійські черті смішні та недалекоглядні! Як завжди!
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21.04.2024 21:35 Ответить
ота серєдіна- то є Київ
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21.04.2024 21:36 Ответить
Те що рашисти підуть саме туди було відомо ще пів року тому - чому ж ти гнида не залив там усе бетоном для створення укріплень різного типу - чому наші хлопці гинуть у окопчиках по коліно, а решта тікає за кордон від мобілізації - бо ти, шикса, вирішив знищити найкращих. Ненавиджу, паскуду.
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21.04.2024 21:42 Ответить
за три дня вже не планує?
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21.04.2024 21:42 Ответить
Цікаво як Бубочка готується, шашлики смажить?
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21.04.2024 21:43 Ответить
Це той Часів Яр де ти укріплень нарив і піарився на них, чи якийсь інший?
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21.04.2024 21:43 Ответить
Зеленский это говорящая голова:что вижу-то и говорю. Осврбоди место Президента-передай его военному генералу. И езжай в свою Италию в замок и там ***** по интернету хоть 5 раз в день. Всеравно ты Зеленский в управлении страной не принимаешь участия. Твое ремесло-это видосики для лохов
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21.04.2024 21:44 Ответить
Диктатори спілкуються !
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21.04.2024 21:46 Ответить
чого росія в назві статті з великої букви?
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21.04.2024 21:48 Ответить
Чому не ********** ?!
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21.04.2024 22:01 Ответить
як варіант
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21.04.2024 22:02 Ответить
Мене вже років так десять язик не повертається якось інакше називати цю теріторію мерзоти . Я не уявляю , хто мене змусіть називати ***** якось інакше . Не хочу навіть звикати до інших назв .
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21.04.2024 22:16 Ответить
Для нього головне рейтинг ,після звільнення Залужного і його команди, ситуація на фронті сутєво погірштлась і вся відповідальність лежить на "найвеличнішому " пора вже за щось відповідати.
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21.04.2024 21:48 Ответить
Так, а КієФ за трі дня, шо вже нє?
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21.04.2024 21:49 Ответить
Адвокат розвідника Романа Червінського Андрій Йосипов в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив, що ні захисники, ні родина не знають, де зараз перебуває Червінський.
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21.04.2024 21:51 Ответить
В заручниках у єрмака!
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22.04.2024 09:15 Ответить
😥😠
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22.04.2024 11:43 Ответить
А по оманських договорняках як має бути?
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21.04.2024 21:51 Ответить
Чомусь ніхто не згадує, що 21.04.2019 року мудрий наріт обрав за гетьмана оце...,, яке склало Присягу Президента на Євангелії.
П'ять років.
П'ять років невимовного πizgeця і ганьби...
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21.04.2024 21:53 Ответить
Це для цього треба було знімати Залужного і його Генштаб?
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21.04.2024 22:01 Ответить
знову новини переказує
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21.04.2024 22:02 Ответить
Обменялись планами?
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21.04.2024 22:06 Ответить
Краще б розказав, де Червинський ! Захід це буде цікавити !
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21.04.2024 22:08 Ответить
Главковерх доповів про плани ворога. Питання: кому? Urbi et orbi?
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21.04.2024 22:10 Ответить
Цілий день виступає ця людина. Що робити далі немає нічого як говорить про усе,але не про головне. Годинник на закінчення терміну безжально тікає. І ні слова про Часів Яр не врятує крісла зрадника,корупціонера і вбивці народу України. Те що ворог там, це вина його і слуг не того народу. Приклад з Червінським це Приклад що буде з кожним Патріотом України
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21.04.2024 22:25 Ответить
Заяви розраховані на дебілів. І так кожен рік.
ЗЕлупень сам більше схильний до символічних жестів - писадити десь десант, всновити десь прапор, вдарити по кремлю і т.д. І приписує це ворогам.
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21.04.2024 22:25 Ответить
Оманська гундоса брехлива гнида
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21.04.2024 22:31 Ответить
Один из последних шансов у клоуна хотя бы сохранить лицо перед своим лохторатом - выполнить обещания и оставить пост президента, передав власть коалиционному правительству.
Но видимо изначально так и планировался захват власти с переходом к узурпации по типу лукашенковской.
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21.04.2024 23:12 Ответить
Зеленский, ты президент или пресс-секретарь завхоза Ермака?
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21.04.2024 23:46 Ответить
Так потрібно не відоси штампувати та сидіти в спортзалі за тренажерами, а працювати для захисту міста. Або, хоча б організувати оборону так, щоб в разі окупації Часового Яру, гору рашистських трупів було видно з Камчатки.
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22.04.2024 01:17 Ответить
Хер на рило.
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22.04.2024 10:11 Ответить
З усього випливає, що ЗеЄр заходилися злити Україну до закінчення терміну президентства "сонцесяйного", до 20 травня. Бо оманські обіцянки треба виконувати, а термін президентства спливає.
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03.05.2024 07:53 Ответить
 
 