До 9 мая Россия рассчитывает занять Часов Яр, - Зеленский
Россия рассчитывает до 9 мая захватить на востоке Украины Часов Яр.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News.
"Россия хочет мобилизовать до 1 июня 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр. Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые полностью корректируют артиллерийский огонь России, и также не хватает артиллерийских снарядов. Я рассчитываю, что мы сможем выдержать, что поступит это оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, и затем разбить планы РФ относительно полномасштабных контрнаступательных действий в июне", - сказал президент.
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Що ми матимемо? Посла генерала з викинутими зеМАРОДЕРАМИ його деякими генералами -соратниками , як військових консулів у Лондоні - ставка антиЗЕ у Лондоні? З вирішенням спільного з НАТО командуваням говлоних стратегій й ДОПОМОГУ ПІД НИХ з контролем військових експертів США у посольстві у Києві?
Хто мені скаже - це мій такий дилетантськобабський план-мрія?
Наталия Гончар - это автомат ИИ. Его можно только читать.
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ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
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Все як завжди, якісь дати нікому не вперті...
П'ять років.
П'ять років невимовного πizgeця і ганьби...
ЗЕлупень сам більше схильний до символічних жестів - писадити десь десант, всновити десь прапор, вдарити по кремлю і т.д. І приписує це ворогам.
Но видимо изначально так и планировался захват власти с переходом к узурпации по типу лукашенковской.