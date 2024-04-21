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Новости Война
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Часов Яр держится, противника в городе нет, - ОСГВ "Хортица"

яр,часів

В настоящее время силы обороны удерживают под своим контролем ситуацию в городе Часов Яр на Донетчине, впрочем, враг давит.

Об этом заявил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин и офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Ситуация полностью контролируемая, противника в городе нет", - сказал Волошин.

Как отметил спикер ОК "Хортица", штурмовые группы россиян заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют как при поддержке дронов, так и артиллерии.

"Также в последнее время очень донимает авиация, забрасывающая как ФАБами, так и КАБами гражданскую инфраструктуру и позиции сил обороны", - добавил он.

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В то же время, украинские силы продолжают держать позиции.

"Сегодня мы там (в Часовом Яре. - Ред) держим оборону. О том, что у врага там есть какие-то достижения, я бы не сказал. И если смотреть вообще на наши оборонные рубежи, там где есть возможность, мы их усиливаем. Причем усиливаем постоянно и довольно значительно", - рассказал Калашников.

Автор: 

ОСГВ Хортица (328) Часов Яр (309)


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Топ комментарии
+14
зелена фортеця Чясів Яр 3?
та чули вже...
але як не крути - кацапня пре, а ми пятимося - може сирка змінити?,
а може святе - бубіка?
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21.04.2024 11:28
+9
Дякуємо Захисникам України та їх Родини!
Там де Героїзм Захисників, там реальні прой₴би отих мудрил-СРАТЬєхів, що насаджують гіморой у Ставках!
Немає там чого робити у ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ, оте недолуге збіговисько приблуд95!!
Наслідки їх «мудрості і втручання», виходять великою КРОВЮ для Українців!
Тому, оті шифери-стріляні, і утікли від цих СРАТЬєхів…. Разумков з Богданом та Рябошапка, це побачили, і теж утікли від цього непорозуміння привладног!!
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21.04.2024 11:34
+7
Часів Яр тримається. А Бахмут, Авдіївка, Соледар і т.д., вже ні.
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21.04.2024 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Часів Яр тримається. А Бахмут, Авдіївка, Соледар і т.д., вже ні.
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21.04.2024 11:19 Ответить
Колись же мають закінчитись в Росії ідіоти, що готові вмерти за свого царя після попадання українського дрона їм у сраку.
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21.04.2024 13:56 Ответить
А починалося все ось так...
Це https://www.youtube.com/watch?v=zIEbdQvdWHY повний пундуц!
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21.04.2024 19:54 Ответить
Цифри підказують, що ми раніше закінчимося
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21.04.2024 21:43 Ответить
Часова Яра вже майже не існує фізично.
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21.04.2024 11:27 Ответить
зелена фортеця Чясів Яр 3?
та чули вже...
але як не крути - кацапня пре, а ми пятимося - може сирка змінити?,
а може святе - бубіка?
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21.04.2024 11:28 Ответить
так было уже такое - кацапня перла, ВСУ пятились. Сменили Залужного, что изменилось?
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21.04.2024 16:35 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родини!
Там де Героїзм Захисників, там реальні прой₴би отих мудрил-СРАТЬєхів, що насаджують гіморой у Ставках!
Немає там чого робити у ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ, оте недолуге збіговисько приблуд95!!
Наслідки їх «мудрості і втручання», виходять великою КРОВЮ для Українців!
Тому, оті шифери-стріляні, і утікли від цих СРАТЬєхів…. Разумков з Богданом та Рябошапка, це побачили, і теж утікли від цього непорозуміння привладног!!
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21.04.2024 11:34 Ответить
Бажано було б написати концепцію і скласти план війни, а не мріяти про те, що все населення України запишеться у штурмовики.
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21.04.2024 13:49 Ответить
Часового Яру вже немає. Лишились руїни, на яки тримаються ЗСУ.
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21.04.2024 11:37 Ответить
Дякуємо нашим захисникам!
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21.04.2024 12:38 Ответить
давайте я вас запитаю - як пересічний українець офіціально може стати членом якоїсь партії?
це йому в куда прийти і лобом в куда ударитися чи так без заморочок як себе почуває?
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21.04.2024 11:43 Ответить
бачу всі знають 😀
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21.04.2024 11:54 Ответить
Залежить для чого ви хочете щось змінювати чи хочете попасти в якусь раду або органи влади
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21.04.2024 13:06 Ответить
зелені зьїзди на все заболтати, нічого не робити, а тільки ******* допомогу...
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21.04.2024 13:09 Ответить
тобто ви хочете їздити в трускавець і красти допомогу? я так зрозумів?
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21.04.2024 13:12 Ответить
мої співчування...
ви нічого так і не зрозуміли - ви тамада-діпутат?
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21.04.2024 13:16 Ответить
з 19го переймаюся - так хто кому пан і хто кому гарсон?
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21.04.2024 13:11 Ответить
і отут я достаю тезу - та це ж США винуваті!
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21.04.2024 11:51 Ответить
Без авіації та ***********... орки просто перетворюють населені пункти на пустки і лише можливо тоді тримати шляхом великих втрат...

Штати винуваті лише в тому що всі роки тиснули на українську владу, щоб ті знищували совкові запаси озброєння або продавали їх оркам....

А ще так звані посли G7 декілька раз лізли в оборонпром з реформами, нібито для зменшення витрат з бюджету.... в результаті останнього фактично знищили декілька важливих підприємств і програм
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21.04.2024 13:10 Ответить
відкрию вам страшну тайну - без мозоку і і шурупа не закрутиш...
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21.04.2024 13:19 Ответить
Без мозку можна сісти на шуруп, і тоді вийде, але трохи не те.🤓
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21.04.2024 13:46 Ответить
Цікаво - а скільки в місті ще лишилося упоротих "ждунів" , чекаючих на Орду ? Пам'ятаю , що в Авдіївці після двох років війни більше тисячі дурноватих прихільників "рюзьгі мір" залишалося , які після відступу ЗСУ з міста майже одразу поперли в підвали голосувати за обрання Путла Президентом Орди 17 березня ... сам бачив в ЮТУБі роліки по Раша-ТВ, де ці "ждуни" показують українські пашпорти для отримання бюлетнів для голосування.
А скільки їх ще є в Часовому Ярі ?
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21.04.2024 14:39 Ответить
У Часів Яру українській армії серйозно бракує зброї, і невідомо, скільки українських солдатів гине в боях щодня.
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21.04.2024 21:51 Ответить
 
 