Часов Яр держится, противника в городе нет, - ОСГВ "Хортица"

В настоящее время силы обороны удерживают под своим контролем ситуацию в городе Часов Яр на Донетчине, впрочем, враг давит.

Об этом заявил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин и офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Ситуация полностью контролируемая, противника в городе нет", - сказал Волошин.

Как отметил спикер ОК "Хортица", штурмовые группы россиян заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют как при поддержке дронов, так и артиллерии.

"Также в последнее время очень донимает авиация, забрасывающая как ФАБами, так и КАБами гражданскую инфраструктуру и позиции сил обороны", - добавил он.

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В то же время, украинские силы продолжают держать позиции.

"Сегодня мы там (в Часовом Яре. - Ред) держим оборону. О том, что у врага там есть какие-то достижения, я бы не сказал. И если смотреть вообще на наши оборонные рубежи, там где есть возможность, мы их усиливаем. Причем усиливаем постоянно и довольно значительно", - рассказал Калашников.