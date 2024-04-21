Часов Яр держится, противника в городе нет, - ОСГВ "Хортица"
В настоящее время силы обороны удерживают под своим контролем ситуацию в городе Часов Яр на Донетчине, впрочем, враг давит.
Об этом заявил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин и офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Ситуация полностью контролируемая, противника в городе нет", - сказал Волошин.
Как отметил спикер ОК "Хортица", штурмовые группы россиян заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют как при поддержке дронов, так и артиллерии.
"Также в последнее время очень донимает авиация, забрасывающая как ФАБами, так и КАБами гражданскую инфраструктуру и позиции сил обороны", - добавил он.
В то же время, украинские силы продолжают держать позиции.
"Сегодня мы там (в Часовом Яре. - Ред) держим оборону. О том, что у врага там есть какие-то достижения, я бы не сказал. И если смотреть вообще на наши оборонные рубежи, там где есть возможность, мы их усиливаем. Причем усиливаем постоянно и довольно значительно", - рассказал Калашников.
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Це https://www.youtube.com/watch?v=zIEbdQvdWHY повний пундуц!
та чули вже...
але як не крути - кацапня пре, а ми пятимося - може сирка змінити?,
а може святе - бубіка?
Там де Героїзм Захисників, там реальні прой₴би отих мудрил-СРАТЬєхів, що насаджують гіморой у Ставках!
Немає там чого робити у ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ, оте недолуге збіговисько приблуд95!!
Наслідки їх «мудрості і втручання», виходять великою КРОВЮ для Українців!
Тому, оті шифери-стріляні, і утікли від цих СРАТЬєхів…. Разумков з Богданом та Рябошапка, це побачили, і теж утікли від цього непорозуміння привладног!!
це йому в куда прийти і лобом в куда ударитися чи так без заморочок як себе почуває?
ви нічого так і не зрозуміли - ви тамада-діпутат?
Штати винуваті лише в тому що всі роки тиснули на українську владу, щоб ті знищували совкові запаси озброєння або продавали їх оркам....
А ще так звані посли G7 декілька раз лізли в оборонпром з реформами, нібито для зменшення витрат з бюджету.... в результаті останнього фактично знищили декілька важливих підприємств і програм
А скільки їх ще є в Часовому Ярі ?