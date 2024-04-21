Часів Яр тримається, противника в місті немає, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі сили оборони утримують під своїм контролем ситуацію у місті Часів Яр на Донеччині, втім ворог тисне.

Про це заявили речник ОК "Хортиця" Назар Волошин та офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає", - сказав Волошин.

Як зазначив спікер ОК "Хортиця", штурмові групи росіян заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують як за підтримки дронів, так і артилерії.

"Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру і позиції сил оборони", - додав він.

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Водночас українські сили продовжують тримати позиції.

"Сьогодні ми там (у Часовому Яру. - Ред) тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я би не сказав. І якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки значно", - розповів Калашніков.