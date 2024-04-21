Часів Яр тримається, противника в місті немає, - ОСУВ "Хортиця"
Наразі сили оборони утримують під своїм контролем ситуацію у місті Часів Яр на Донеччині, втім ворог тисне.
Про це заявили речник ОК "Хортиця" Назар Волошин та офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає", - сказав Волошин.
Як зазначив спікер ОК "Хортиця", штурмові групи росіян заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують як за підтримки дронів, так і артилерії.
"Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру і позиції сил оборони", - додав він.
Водночас українські сили продовжують тримати позиції.
"Сьогодні ми там (у Часовому Яру. - Ред) тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я би не сказав. І якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки значно", - розповів Калашніков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це https://www.youtube.com/watch?v=zIEbdQvdWHY повний пундуц!
та чули вже...
але як не крути - кацапня пре, а ми пятимося - може сирка змінити?,
а може святе - бубіка?
Там де Героїзм Захисників, там реальні прой₴би отих мудрил-СРАТЬєхів, що насаджують гіморой у Ставках!
Немає там чого робити у ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ, оте недолуге збіговисько приблуд95!!
Наслідки їх «мудрості і втручання», виходять великою КРОВЮ для Українців!
Тому, оті шифери-стріляні, і утікли від цих СРАТЬєхів…. Разумков з Богданом та Рябошапка, це побачили, і теж утікли від цього непорозуміння привладног!!
це йому в куда прийти і лобом в куда ударитися чи так без заморочок як себе почуває?
ви нічого так і не зрозуміли - ви тамада-діпутат?
Штати винуваті лише в тому що всі роки тиснули на українську владу, щоб ті знищували совкові запаси озброєння або продавали їх оркам....
А ще так звані посли G7 декілька раз лізли в оборонпром з реформами, нібито для зменшення витрат з бюджету.... в результаті останнього фактично знищили декілька важливих підприємств і програм
А скільки їх ще є в Часовому Ярі ?