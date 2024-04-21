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Новини Війна
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Часів Яр тримається, противника в місті немає, - ОСУВ "Хортиця"

яр,часів

Наразі сили оборони утримують під своїм контролем ситуацію у місті Часів Яр на Донеччині, втім ворог тисне.

Про це заявили речник ОК "Хортиця" Назар Волошин та офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає", - сказав Волошин.

Як зазначив спікер ОК "Хортиця", штурмові групи росіян заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують як за підтримки дронів, так і артилерії.

"Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру і позиції сил оборони", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зосереджують зусилля на Кліщіївці, Калинівці та Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Водночас українські сили продовжують тримати позиції.

"Сьогодні ми там (у Часовому Яру. - Ред) тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я би не сказав. І якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки значно", - розповів Калашніков.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (334) Часів Яр (313)


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Топ коментарі
+14
зелена фортеця Чясів Яр 3?
та чули вже...
але як не крути - кацапня пре, а ми пятимося - може сирка змінити?,
а може святе - бубіка?
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21.04.2024 11:28
+9
Дякуємо Захисникам України та їх Родини!
Там де Героїзм Захисників, там реальні прой₴би отих мудрил-СРАТЬєхів, що насаджують гіморой у Ставках!
Немає там чого робити у ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ, оте недолуге збіговисько приблуд95!!
Наслідки їх «мудрості і втручання», виходять великою КРОВЮ для Українців!
Тому, оті шифери-стріляні, і утікли від цих СРАТЬєхів…. Разумков з Богданом та Рябошапка, це побачили, і теж утікли від цього непорозуміння привладног!!
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21.04.2024 11:34
+7
Часів Яр тримається. А Бахмут, Авдіївка, Соледар і т.д., вже ні.
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21.04.2024 11:19
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Часів Яр тримається. А Бахмут, Авдіївка, Соледар і т.д., вже ні.
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21.04.2024 11:19 Відповісти
Колись же мають закінчитись в Росії ідіоти, що готові вмерти за свого царя після попадання українського дрона їм у сраку.
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21.04.2024 13:56 Відповісти
А починалося все ось так...
Це https://www.youtube.com/watch?v=zIEbdQvdWHY повний пундуц!
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21.04.2024 19:54 Відповісти
Цифри підказують, що ми раніше закінчимося
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21.04.2024 21:43 Відповісти
Часова Яра вже майже не існує фізично.
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21.04.2024 11:27 Відповісти
зелена фортеця Чясів Яр 3?
та чули вже...
але як не крути - кацапня пре, а ми пятимося - може сирка змінити?,
а може святе - бубіка?
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21.04.2024 11:28 Відповісти
так было уже такое - кацапня перла, ВСУ пятились. Сменили Залужного, что изменилось?
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21.04.2024 16:35 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родини!
Там де Героїзм Захисників, там реальні прой₴би отих мудрил-СРАТЬєхів, що насаджують гіморой у Ставках!
Немає там чого робити у ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ, оте недолуге збіговисько приблуд95!!
Наслідки їх «мудрості і втручання», виходять великою КРОВЮ для Українців!
Тому, оті шифери-стріляні, і утікли від цих СРАТЬєхів…. Разумков з Богданом та Рябошапка, це побачили, і теж утікли від цього непорозуміння привладног!!
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21.04.2024 11:34 Відповісти
Бажано було б написати концепцію і скласти план війни, а не мріяти про те, що все населення України запишеться у штурмовики.
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21.04.2024 13:49 Відповісти
Часового Яру вже немає. Лишились руїни, на яки тримаються ЗСУ.
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21.04.2024 11:37 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам!
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21.04.2024 12:38 Відповісти
давайте я вас запитаю - як пересічний українець офіціально може стати членом якоїсь партії?
це йому в куда прийти і лобом в куда ударитися чи так без заморочок як себе почуває?
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21.04.2024 11:43 Відповісти
бачу всі знають 😀
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21.04.2024 11:54 Відповісти
Залежить для чого ви хочете щось змінювати чи хочете попасти в якусь раду або органи влади
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21.04.2024 13:06 Відповісти
зелені зьїзди на все заболтати, нічого не робити, а тільки ******* допомогу...
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21.04.2024 13:09 Відповісти
тобто ви хочете їздити в трускавець і красти допомогу? я так зрозумів?
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21.04.2024 13:12 Відповісти
мої співчування...
ви нічого так і не зрозуміли - ви тамада-діпутат?
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21.04.2024 13:16 Відповісти
з 19го переймаюся - так хто кому пан і хто кому гарсон?
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21.04.2024 13:11 Відповісти
і отут я достаю тезу - та це ж США винуваті!
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21.04.2024 11:51 Відповісти
Без авіації та ***********... орки просто перетворюють населені пункти на пустки і лише можливо тоді тримати шляхом великих втрат...

Штати винуваті лише в тому що всі роки тиснули на українську владу, щоб ті знищували совкові запаси озброєння або продавали їх оркам....

А ще так звані посли G7 декілька раз лізли в оборонпром з реформами, нібито для зменшення витрат з бюджету.... в результаті останнього фактично знищили декілька важливих підприємств і програм
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21.04.2024 13:10 Відповісти
відкрию вам страшну тайну - без мозоку і і шурупа не закрутиш...
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21.04.2024 13:19 Відповісти
Без мозку можна сісти на шуруп, і тоді вийде, але трохи не те.🤓
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21.04.2024 13:46 Відповісти
Цікаво - а скільки в місті ще лишилося упоротих "ждунів" , чекаючих на Орду ? Пам'ятаю , що в Авдіївці після двох років війни більше тисячі дурноватих прихільників "рюзьгі мір" залишалося , які після відступу ЗСУ з міста майже одразу поперли в підвали голосувати за обрання Путла Президентом Орди 17 березня ... сам бачив в ЮТУБі роліки по Раша-ТВ, де ці "ждуни" показують українські пашпорти для отримання бюлетнів для голосування.
А скільки їх ще є в Часовому Ярі ?
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21.04.2024 14:39 Відповісти
У Часів Яру українській армії серйозно бракує зброї, і невідомо, скільки українських солдатів гине в боях щодня.
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21.04.2024 21:51 Відповісти
 
 