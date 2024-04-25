Силы спецопераций уничтожили ЗРК "Бук-М1". ВИДЕО

На одном из самых горячих направлений воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", который готовился к пуску ракет.

Об этом сообщило Командование Сил спецопераций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет", - говорится в сообщении.

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В Командовании добавили, что операторы ССО передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты - он был оперативно уничтожен