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Силы спецопераций уничтожили ЗРК "Бук-М1". ВИДЕО

На одном из самых горячих направлений воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", который готовился к пуску ракет.

Об этом сообщило Командование Сил спецопераций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет", - говорится в сообщении.

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В Командовании добавили, что операторы ССО передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты - он был оперативно уничтожен

Автор: 

уничтожение (6909) ССО (526) ЗРК (199)


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Топ комментарии
+9
Нашим захисникам щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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25.04.2024 08:54
+8
Гарно! "Гадюка" не встигла "плюнуть смертю" Та ще й екіпаж "загнувся" всередині А його ж готували довго!
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25.04.2024 08:55
+6
Відео знищення буків мої улюблені. На другому місці солнепьок
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25.04.2024 09:25
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Нашим захисникам щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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25.04.2024 08:54 Ответить
Гарно! "Гадюка" не встигла "плюнуть смертю" Та ще й екіпаж "загнувся" всередині А його ж готували довго!
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25.04.2024 08:55 Ответить
... трохи встигли - 2 ЗКР залишилося!(
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25.04.2024 09:27 Ответить
А може вони просто не встигли БК поповнить? Бо (як казав мені знайомий зенітчик) - поповнення БК ракетами не проводиться на бойовій позиції Відстрілюють БК і відходять на позицію заряджання - де чекає транспортно-заряджаюча машина Поповнили БК - повертаються на позицію
От може і тут так було - одну ракету запустили і дві залишилися з минулого пуску
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25.04.2024 09:39 Ответить
Отговорила роща золотая
БУКовским, веселым языком,
И "Хаймарсы", удачно подлетая,
Уж не жалеют орков - только бом!
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25.04.2024 08:58 Ответить
И где видео?
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25.04.2024 08:58 Ответить
https://t.me/ukr_sof/1039 Ось тут. Пряме посилання на телеграм.
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25.04.2024 09:00 Ответить
Дивився відео, Мер орська зустрічається із потопельниками. Жінка в брудних сімейних трусах дорікає мера: Ти чистий, в белой рубашечке, твой син в Дубає, за что погиб мой муж? Якраз і за це, щоб ти ходила в трусах погибшего мужа, а син мера ніжився під сонцем у Дубаї. Ви маєте, те, за що "погиб твой муж!"Чому бідний, бо дурний,.......?
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25.04.2024 09:10 Ответить
Зараз вже є. Вже не перший раз бачу, коли спочатку викладують новину з відео, якого нема, а тількі є лінк на телегу. А згодом з'являється саме відео. То ж треба просто почекати.
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25.04.2024 15:41 Ответить
Відео знищення буків мої улюблені. На другому місці солнепьок
показать весь комментарий
25.04.2024 09:25 Ответить
 
 