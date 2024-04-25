Ворожий ЗРК "Бук-М1 знищили бійці ССО та артилеристи. ВIДЕО
На одному з найгарячіших напрямків воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1", який готувався до пуску ракет.
Про це повідомило Командування Сил спецоперацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
В Командуванні додали, що оператори ССО передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети - його було оперативно знищено.
Топ коментарі
+9 Amber
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От може і тут так було - одну ракету запустили і дві залишилися з минулого пуску
БУКовским, веселым языком,
И "Хаймарсы", удачно подлетая,
Уж не жалеют орков - только бом!