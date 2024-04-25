Ворожий ЗРК "Бук-М1 знищили бійці ССО та артилеристи. ВIДЕО

На одному з найгарячіших напрямків воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1", який готувався до пуску ракет.

Про це повідомило Командування Сил спецоперацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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В Командуванні додали, що оператори ССО передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети - його було оперативно знищено.