УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11355 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 132 10

Ворожий ЗРК "Бук-М1 знищили бійці ССО та артилеристи. ВIДЕО

На одному з найгарячіших напрямків воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1", який готувався до пуску ракет.

Про це повідомило Командування Сил спецоперацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 462 980 осіб (+1040 за добу), 7255 танків, 11 836 артсистем, 13 942 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

В Командуванні додали, що оператори ССО передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети - його було оперативно знищено.

Автор: 

знищення (7221) ССО (519) ЗРК (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Нашим захисникам щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
25.04.2024 08:54
+8
Гарно! "Гадюка" не встигла "плюнуть смертю" Та ще й екіпаж "загнувся" всередині А його ж готували довго!
показати весь коментар
25.04.2024 08:55
+6
Відео знищення буків мої улюблені. На другому місці солнепьок
показати весь коментар
25.04.2024 09:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашим захисникам щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
25.04.2024 08:54 Відповісти
Гарно! "Гадюка" не встигла "плюнуть смертю" Та ще й екіпаж "загнувся" всередині А його ж готували довго!
показати весь коментар
25.04.2024 08:55 Відповісти
... трохи встигли - 2 ЗКР залишилося!(
показати весь коментар
25.04.2024 09:27 Відповісти
А може вони просто не встигли БК поповнить? Бо (як казав мені знайомий зенітчик) - поповнення БК ракетами не проводиться на бойовій позиції Відстрілюють БК і відходять на позицію заряджання - де чекає транспортно-заряджаюча машина Поповнили БК - повертаються на позицію
От може і тут так було - одну ракету запустили і дві залишилися з минулого пуску
показати весь коментар
25.04.2024 09:39 Відповісти
Отговорила роща золотая
БУКовским, веселым языком,
И "Хаймарсы", удачно подлетая,
Уж не жалеют орков - только бом!
показати весь коментар
25.04.2024 08:58 Відповісти
И где видео?
показати весь коментар
25.04.2024 08:58 Відповісти
https://t.me/ukr_sof/1039 Ось тут. Пряме посилання на телеграм.
показати весь коментар
25.04.2024 09:00 Відповісти
Дивився відео, Мер орська зустрічається із потопельниками. Жінка в брудних сімейних трусах дорікає мера: Ти чистий, в белой рубашечке, твой син в Дубає, за что погиб мой муж? Якраз і за це, щоб ти ходила в трусах погибшего мужа, а син мера ніжився під сонцем у Дубаї. Ви маєте, те, за що "погиб твой муж!"Чому бідний, бо дурний,.......?
показати весь коментар
25.04.2024 09:10 Відповісти
Зараз вже є. Вже не перший раз бачу, коли спочатку викладують новину з відео, якого нема, а тількі є лінк на телегу. А згодом з'являється саме відео. То ж треба просто почекати.
показати весь коментар
25.04.2024 15:41 Відповісти
Відео знищення буків мої улюблені. На другому місці солнепьок
показати весь коментар
25.04.2024 09:25 Відповісти
 
 