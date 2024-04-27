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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 465 054 человек (+1124 за сутки), 7268 танка, 11 905 артсистем, 13 971 боевые бронированные машины.. ИНФОГРАФИКА

Втрати окупантів за 27 квітня

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 465 054 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 465054 (+1124) человек,
  • танков - 7268 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 13971 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 11905 (+38) ед,
  • РСЗО - 1049 (+0) ед,
  • средства ППО - 775 (+3) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24),
  • крылатые ракеты - 2124 (+5),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед,
  • специальная техника - 1968 (+6)

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Втрати окупантів за 27 квітня

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+16
Минув 3716 день москальсько-української війни.
102! одиниці техніки та 1124! чумардосів.
Арта 38, броня 20, логістика 35.
Чмоні файно пішли, логістика перевалила за 16 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 465 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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27.04.2024 08:30
+14
Довго ж кабзон чекав на американську допомогу.
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27.04.2024 08:20
+11
Слава Україні! Дуже приємні новини до ранкової кави! Пишаємося нашими козаками! Героям слава! Слава ЗСУ! Смерть клятим москалям!
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27.04.2024 08:19
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А буде ще більше !
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27.04.2024 08:13 Ответить
Не факт. Зараз вони лізуть "як в останній раз", бо знають - в ЗСУ критична нестача всього і є шанс ще пару сіл захопити. А через 2 тижні у взводах з'являться "новенькі" АТ-4 та Javelin-и. І засрашинці, вірогідно, на якийсь час підуть у оборону.
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27.04.2024 09:24 Ответить
кацапи лізуть завжди "як в останній раз"
і будуть лізти завжди як в останній
бо він реально для них останній
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27.04.2024 11:27 Ответить
Слава Україні! Дуже приємні новини до ранкової кави! Пишаємося нашими козаками! Героям слава! Слава ЗСУ! Смерть клятим москалям!
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27.04.2024 08:19 Ответить
Довго ж кабзон чекав на американську допомогу.
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27.04.2024 08:20 Ответить
Отакої, невже і кацапи вже закнчуються що їх почали поголовно рахувати, а не десятками. На завтра 946 чумардосів (що цілком ймовірно) і гудбай Сочі. Доречі з початку весни 50 тисяч чумардосів, за всю весну 22-го було 25 тисяч, ну а весна 23-го 58 480.
І "яка несподіванка", логістика першою прийшла до ювілею, ББМ з такими темпами десь у понеділок будуть святкувати ювілейні 14 тисяч.
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27.04.2024 08:30 Ответить
Характер війни змінився, статистику тепер читати треба трішки інакше.

Річ у тім, що в засрашинців вже настало "виснадження" по ББМ. Тому на штурми, на "рубіж спішування" вони висуваються на баггі досить часто. Їх теж знищують, як і БТР/МТЛБ, але баггі ідуть в графі "автомобільна техніка", а не "ББМ".

Тож атак стільки ж, засобів доставки піхоти знищують стільки ж, а от знищення реальної логістики - поменшало. Бо засрашинці покращили свій РЕБ тощо, а в ЗСУ нестача всього, що може працювати в тактичному тилу окупантів.
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27.04.2024 09:27 Ответить
під "логістикою" я маю на увазі вантажівки, що тягають снаряди, причепні гармати тощо.
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27.04.2024 09:28 Ответить
На рахунок логістики, тут одними снарядами необійдешся, потрібно паливо, харчі, елементарна вода.
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27.04.2024 10:45 Ответить
Хотів про це написати по закінченню весни, для більш повної картини, проте раз ти підняв цю тему.
Весна 22-го і нинішні майже 2/3 весни
6,5 тис наземки проти 7,1 тис на сьогодні (весна 23-го 3,7 тис, нема чого аналізувати)
основні три складові у 22-му (в скобках нинішня весна)
Танки - 1 163 (658)
ББМ - 2 497 (1 389)
Авто - 1 985 (2 813)
основні три складові у 24-му (в скобках 22 рік, будуть повтори)
Авто - 2 813 (1985)
Арта ствольна - 1 799 (582)
ББМ - 1 389 (2 497)

Танки "випали" з трійки, ББМ, навіть з урахуванням наступного місяця, все рівно далеко відстануть і в залишку - авто, арта і м'ясо якого на зараз вже 50 тис проти 25 тис весни 22-го.
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27.04.2024 10:34 Ответить
Ну, продовжимо вже не дуже приємними, але якими є речами - ті 50 тис проти 25 знищені/поранені виснадженою армією, в якої немає запасів, в якої немає ротацій, в якої закінчуються не те що совкові запаси, а і "від союзників".

Причина проста - кардинальна деградація засрашинських засобів наступу (танки/ббм/арта).

Коли допомога від союзників стане не "півроку через півроку", а постійною - втрати засрашинців ще раз піднімуться, бо тільки ідіот може казати "ну і що, що на баггі/гольфкарі возять штурмовиків на рубіж спішування замість БМП-3, зате ж возять". Бо звісно, баггі/гольфкар ідеально виконують задачі з подавлення вогньових точок 30мм автоматичною пушкою з спаренним 7.62 кулеметом, баггі/гольфкар ідеально підбивають українську бронетехніку 4 ракетами Фагот/Корсар, баггі/гольфкар ідеально ставлять димові завіси 8 гранатометами та взагалі ідеально захищають від уламків та куль своїм ідеальним броньованим корпусом...

Сподіваюсь, сарказм зрозумілий...
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27.04.2024 14:51 Ответить
ну ты и закрутил...)))
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27.04.2024 19:22 Ответить
Касети проти гольфкарів саме те, але треба правильно розрахувати координати, бо суки дуже швидко пересуваються. Коли місцевість пристріляна і розвідка норм, то це свято ))
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27.04.2024 23:23 Ответить
Минув 3716 день москальсько-української війни.
102! одиниці техніки та 1124! чумардосів.
Арта 38, броня 20, логістика 35.
Чмоні файно пішли, логістика перевалила за 16 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 465 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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27.04.2024 08:30 Ответить
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27.04.2024 08:33 Ответить
мачіть сачі
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27.04.2024 11:29 Ответить
да, сегодня странное число уничтоженных свиноцабак...
это первый раз за всё время вторжения...
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27.04.2024 23:26 Ответить
Вибачте, не зовсім зрозумів )) Якщо не тяжко розтулмачте ))
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27.04.2024 23:52 Ответить
извини отвлёкся - цифра втрат - 1124...\раньше только 0 в конце присутствовал...!\
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28.04.2024 00:34 Ответить
А про свинособак-русофашистів погоджуюсь ))
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27.04.2024 23:54 Ответить
Задовбали Сочі. Коли Мінськ?
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27.04.2024 11:27 Ответить
1124 за добу двухсотых цапорылых - это указывает на увеличение мясных штурмов, чи стала интенсивно поступать нам военная помощь?
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27.04.2024 08:41 Ответить
Думаю наші менше економлять снаряди ))
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27.04.2024 08:49 Ответить
Про вплив військової допомоги можна буде казать коли в статистиці будемо бачити 1,5-2 тисячі чумардосів за добу, наразі вони просто лізуть шо дурні, чи бо дурні.
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27.04.2024 08:57 Ответить
Тю, чуть не забыл, хутин муйло , сдохни. АМИНЬ !!!
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27.04.2024 08:42 Ответить
Лємінги арту потягли на "0"
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27.04.2024 14:28 Ответить
Трішки не так. Лемінгам вибили більшість броньованих САУ, тому вони почали заміщувати її причепними гарматами. Наприклад, на фронті помітно поменшало САУ Гіацинт-С калібру 152мм. Зате стали помічати і підбивати/знищувати причепні гармати М-46 калібру 130мм, з снарядами з Ірану.

Тож попри жорсткі ліміти на далекобійну арту "старшого начальника" (Хаймарси тощо) - загальна кількість арти, яку нищіть ЗСУ в "штуках" - продовжує тільки радувати.

Ну, я розумію що станеться зі статистикою, коли в ЗСУ підвищаться добові ліміти на використання БК далекобійної арти, але казати не буду - нехай це стане приємним сюрпризом для тих, хто не бачить причинно-наслідкових зв'язків...
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28.04.2024 00:45 Ответить
 
 