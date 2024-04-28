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Зенітники морської піхоти збили російський розвідувальний дрон SuperСam. ВIДЕО

Зенітники морської піхоти Військово-морських ЗСУ збили розвідувальний дрон SuperСam. "Приземлити" БПЛА вдалося із зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Про це у телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Ворожий безпілотник літав над позиціями українських військових, фіксуючи необхідну інформацію. Отримані дані окупанти можуть використовувати для подальших ударів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі.

Завдяки своєчасно отриманим координатам та точному влучанню зенітники знищили російський розвідувальний дрон. Збитим БПЛА виявився Supercam.

Такі дрони російські терористи використовують для аерофотозйомки місцевості, спостереження, ведення розвідки та скидання засобів ураження. Крім того, БПЛА Supercam можуть бути оснащені каналами передачі даних з шифруванням і підвищеною стійкістю до перешкод.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, російський дрон-розвідник було збито на Одещині з борту поршневого навчально-тренувального літака Як-52.

Також дивіться: Прикордонники знищили два мотоцикли росіян на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

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знищення (7221) 35 окрема бригада (64)


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hi chat🖕
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28.04.2024 12:33 Відповісти
У прутіна-воєнного злочинця, усьо паплану, долітався…
Чаушеску з Каддафі і Хусейном, його чекають!
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28.04.2024 12:35 Відповісти
Все кацапське лайно має бути знищеним , як і самі кацапи 🙁
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28.04.2024 12:37 Відповісти
Я зенітчик...

Зсу-23-4-м...

Війна змінилась...

Тут більше філософії...

Кант... зав'язує бант...

Зпитай своє пмтанння...
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28.04.2024 12:37 Відповісти
Назва ньє *********...
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28.04.2024 13:18 Відповісти
Слава ЗСУ!
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28.04.2024 13:23 Відповісти
 
 