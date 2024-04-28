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Окупант пірнув у яму з лайном, щоб заховатися від ударів українських бійців. ВIДЕО

Воїни 37-ої окремої бригади морської піхоти у Кринках Херсонської області ліквідували групу окупантів.

Російські солдати намагалися сховатися від рою українських дронів у туалеті. Один з них навіть пірнув у яму з лайном, але й це його не врятувало, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Зенітники морської піхоти збили російський розвідувальний дрон SuperСam. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+65
У рідну говень
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28.04.2024 15:12
+38
Жив в гівні був гівном і подох в гівні. Рузкая скрєпа.
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28.04.2024 15:17
+32
Подох на чужбінє. Но хоч отєчєством пахло.
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28.04.2024 15:32
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У рідну говень
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28.04.2024 15:12 Відповісти
Подох на чужбінє. Но хоч отєчєством пахло.
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28.04.2024 15:32 Відповісти
Лайно в лайні .
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29.04.2024 09:12 Відповісти
Кацап, як родився гівнюком так і подох, а якже інакше, - гівнистий все-таки народішко ці козломорді 🇷🇺💩💩💩
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28.04.2024 15:40 Відповісти
Напевно думав що то телепорт в Срассссєюшку.
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28.04.2024 15:49 Відповісти
Показали *****, шо значить - мочіть в сортірє
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28.04.2024 21:20 Відповісти
коли гориничу кричали:
підар, вигодь битися, він відповів.
підар, зато живий.
цей підар не вижив.
захлєбнулся радной стіхієй
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28.04.2024 21:52 Відповісти
Ще й гідроудар отримав.
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28.04.2024 15:13 Відповісти
Гівноудар, прошу пана за уточнення 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪💩💩💩
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28.04.2024 15:41 Відповісти
"Нарешті звичне середовище"-подумав ванька.
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28.04.2024 15:13 Відповісти
рідна атмосфера
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28.04.2024 15:14 Відповісти
Жив в гівні був гівном і подох в гівні. Рузкая скрєпа.
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28.04.2024 15:17 Відповісти
Я тут стишок написал... Неуклюже, конечно, первый раз, так сказать, вот:

Радуйтесь дети
В черном пакете
Папка ваш едет домой.
Мухи зеленые
Шлют привет Грете
Весело вьются вокруг.
Мухам раздолье,
Ведь пластик пакета
Не в силах сдержать руский дух.
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28.04.2024 15:18 Відповісти
Этот домой не поедет
Ни кто не полезет за ним
Но в книге красиво напишут
Как геройски погиб Максим.
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28.04.2024 15:41 Відповісти
Я много больше хотел сказать, но таланта не хватило. Респект вам.
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28.04.2024 15:52 Відповісти
Черви схавают..кости рассипятся...
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28.04.2024 15:55 Відповісти
Задумка была дописать в духе, что по всей расияндии такие стаи зеленых мух собираются в одну большую тьму, доедают раиссю, природа торжествует, Грета счастлива...

Но, увы, рифмоплетство - не мое.
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28.04.2024 17:29 Відповісти
Как смог, так и написал. Респект за стихи.
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28.04.2024 19:56 Відповісти
Співати на мотив - в черном тюльпане, с водкой стакане? Розенбаума?
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28.04.2024 15:58 Відповісти
Мені б ще трохи дописати... нажаль, не маю таланту ... не до співу...
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28.04.2024 16:02 Відповісти
Був на Росії такий поет - Барков Писав похабні вірші з матюками Від нього й зародився такий стили "стихоплётства" - "барковщина" (Найвідоміше - поема "Лука Мудіщев") Закінчив життя тим що втопився п"яним провалившись у вигрібну яму нужника
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28.04.2024 19:37 Відповісти
Мелки в наш век пошли людишки
Пуйлов уж нет, одни пуйлишки

Але, з моїх відомостей, це був псевдонім, а не реальна людина, тому про закінчення життя цього таланту ніхто не може знати.
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28.04.2024 20:55 Відповісти
Ива́н Семёнович Барко́в (https://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1732 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_0cebee0afdb9ba06-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_267f3af9bdf0481d-2 [2] https://www.wikidata.org/wiki/Q2361998#P569 […] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург - https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1768 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_0cebee0afdb9ba06-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_999fdc56f4b124d8-3 [3] https://www.wikidata.org/wiki/Q2361998#P570 […] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_999fdc56f4b124d8-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_ac10c27a38db80c2-4 [4] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 русский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82 поэт и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA переводчик . Автор эротических, «срамных од». Ученик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Ломоносова , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F поэтические произведения которого пародировал. Биография Баркова обросла огромным количеством легенд.
Существует несколько версий его ранней смерти. По одной из них, Барков покончил с собой, повесившись в камине, по другой - будучи пьян, утонул в нужнике, по третьей - «умер под хмельком и в объятиях женщины» (Е. С. Кулябко). Ему также приписывают автоэпитафию, сочинённую незадолго перед смертью: «Жил грешно и умер смешно». Реальные обстоятельства его смерти неизвестны, как и место захоронения.
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28.04.2024 21:01 Відповісти
Я интересовался персонажем лет 20 назад, тогда про ученика Ломоносова сведений не было. Ну а про смерть - "Реальные обстоятельства его смерти неизвестны, как и место захоронения." я именно так и написал.
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28.04.2024 21:07 Відповісти
Да и стиль моей попытки творчества - отнюдь не пахабщина
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28.04.2024 21:10 Відповісти
Так я й не збирався тебе критикувать! Просто показав, що для кацапів перебування у лайні і смерть в ньому - цілком звичайне становище
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29.04.2024 03:04 Відповісти
За путлера хоть в окоп хоть в вигрібну яму
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28.04.2024 15:18 Відповісти
Гівно к гівну ...
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28.04.2024 15:20 Відповісти
Ель-класіко! Повний погром!!!
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28.04.2024 15:21 Відповісти
Знайшов таки кусочєк раасії...
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28.04.2024 15:25 Відповісти
Какая поучительная история жизни...
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28.04.2024 15:26 Відповісти
класика жанру - "как в турции!" (С) )))
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28.04.2024 15:26 Відповісти
Народження легенди. Можна буде обеліск поставити з надписом: в цій параші загинув "асвабадитель". Вдова та діти хай приїжджають з квітами
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28.04.2024 15:31 Відповісти
Так уютна па дамашнєму...
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28.04.2024 15:34 Відповісти
Золотар?
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28.04.2024 15:34 Відповісти
Мал золотарь и дешев!
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28.04.2024 16:08 Відповісти
ну, це звичайне для них середовище існування. У них легені пристосовані дихати лайном.
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28.04.2024 15:45 Відповісти
Перед смертю ще й гівна наївся.
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28.04.2024 15:47 Відповісти
ну так последнее желание
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28.04.2024 15:51 Відповісти
Пірнув в рідну стихію.
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28.04.2024 15:47 Відповісти
Они все пришли от туда , с 2014 , он вернулся в свой родной дом.
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28.04.2024 15:54 Відповісти
Ну гавно то дня них святоє і духовноє.
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28.04.2024 16:03 Відповісти
В ямі як вдома, ще кобзона згодом побачив….
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28.04.2024 16:05 Відповісти
Родился в говне
Жил в говне
Сдох в говне
Да, и сам был - говно!
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28.04.2024 16:07 Відповісти
Это у них такой аналоговнетный блиндаж. Не путайте с туалетом.
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28.04.2024 16:25 Відповісти
Ну хоч добренького скуштував наостанок!
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28.04.2024 16:35 Відповісти
Мачить в сартіре,-хуйло
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28.04.2024 16:39 Відповісти
Вишенька в бочке гафна )))
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28.04.2024 16:41 Відповісти
Замочили ванюшку в українском сортирє
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28.04.2024 16:52 Відповісти
Скажу крамольну річ, аля я мабуть теж би пірнув куди завгодно...Жити захочеш і не так розкорячишся..
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28.04.2024 16:53 Відповісти
Але ж не пішов з автоматом срать в іншу країну!
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28.04.2024 17:03 Відповісти
«Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.» (с)
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28.04.2024 16:59 Відповісти
правильно всё сделол.
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28.04.2024 17:53 Відповісти
Це, мабуть, десь там, в Очеретному…
Зеленський, як СРАТЬєх, «керує» ..
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28.04.2024 17:59 Відповісти
Назад к істокам!...)))
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28.04.2024 18:29 Відповісти
Херсонщина, розхирячили виходок 47 коментів,розхирячили КАБами 6 коментів,тішемось.
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28.04.2024 18:42 Відповісти
это просто какой-то геноцид... человека (тьфу.... какой человек) замочить в сортире... эко не свезло ватнику
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28.04.2024 19:02 Відповісти
говно нырнуло в говно!
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28.04.2024 19:23 Відповісти
Кацапню якраз по цьому запаху можна знайти на досить великих відстанях.
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28.04.2024 19:43 Відповісти
Цвет хаки, а запах россии.
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28.04.2024 19:53 Відповісти
У американців були супергерої - Супермен, Спайдермен, а в цьому кіно ми можем побачити подвиг россійского супергероя, ім'я якого Govnoman
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28.04.2024 21:23 Відповісти
Сподіваюся, він відповідає дрес-коду для відвідування концерту кобзона.🤔
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28.04.2024 21:46 Відповісти
Скрєпно, по домашнєму.
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28.04.2024 21:54 Відповісти
нах стільки *********** витратили, потрібно було періодично пролітати над гавєн"ю, як в " Джентельмени удачі" - Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают, - а надо, как в Турции в старину поступали! Посадют вора в чан с дерьмом - только голова торчит! - и возят по городу. А над ним - янычарhttps://neolurk.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%83%D1%88%D0%B8_%D0%B2%E2%80%A6#cite_note-1 [1] с мечом, и каждые пять минут ка-а-а-ак вж-ж-жик мечом над чаном! Так что если вор не нырнёт - голова с плеч! Вот так он весь день в дерьмо и нырял!
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28.04.2024 22:29 Відповісти
Кацапське лайно , здохло в лайні
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29.04.2024 00:24 Відповісти
Угадайте автора цитаты:

Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.
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29.04.2024 04:15 Відповісти
Останні думки - "сдєсь так па-дамашнєму"...
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29.04.2024 09:00 Відповісти
 
 