Окупант пірнув у яму з лайном, щоб заховатися від ударів українських бійців. ВIДЕО
Воїни 37-ої окремої бригади морської піхоти у Кринках Херсонської області ліквідували групу окупантів.
Російські солдати намагалися сховатися від рою українських дронів у туалеті. Один з них навіть пірнув у яму з лайном, але й це його не врятувало, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+65 Алексей #550763
показати весь коментар28.04.2024 15:12
+38 ОсвальдКоблпот #588757
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+32 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар28.04.2024 15:32
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підар, вигодь битися, він відповів.
підар, зато живий.
цей підар не вижив.
захлєбнулся радной стіхієй
Радуйтесь дети
В черном пакете
Папка ваш едет домой.
Мухи зеленые
Шлют привет Грете
Весело вьются вокруг.
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Ведь пластик пакета
Не в силах сдержать руский дух.
Ни кто не полезет за ним
Но в книге красиво напишут
Как геройски погиб Максим.
Но, увы, рифмоплетство - не мое.
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Але, з моїх відомостей, це був псевдонім, а не реальна людина, тому про закінчення життя цього таланту ніхто не може знати.
Существует несколько версий его ранней смерти. По одной из них, Барков покончил с собой, повесившись в камине, по другой - будучи пьян, утонул в нужнике, по третьей - «умер под хмельком и в объятиях женщины» (Е. С. Кулябко). Ему также приписывают автоэпитафию, сочинённую незадолго перед смертью: «Жил грешно и умер смешно». Реальные обстоятельства его смерти неизвестны, как и место захоронения.
Жил в говне
Сдох в говне
Да, и сам был - говно!
Зеленський, як СРАТЬєх, «керує» ..
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.