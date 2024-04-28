Окупант пірнув у яму з лайном, щоб заховатися від ударів українських бійців. ВIДЕО

Воїни 37-ої окремої бригади морської піхоти у Кринках Херсонської області ліквідували групу окупантів.

Російські солдати намагалися сховатися від рою українських дронів у туалеті. Один з них навіть пірнув у яму з лайном, але й це його не врятувало, передає Цензор.НЕТ.

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