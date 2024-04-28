Оккупант нырнул в яму с дерьмом, чтобы укрыться от ударов украинских бойцов. ВИДЕО
Воины 37-й отдельной бригады морской пехоты в Крынках, Херсонской области ликвидировали группу оккупантов.
Российские солдаты пытались спрятаться от роя украинских дронов в туалете. Один из них даже нырнул в яму с дерьмом, но и это его не спасло, передает Цензор.НЕТ.
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+65 Алексей #550763
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+38 ОсвальдКоблпот #588757
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підар, вигодь битися, він відповів.
підар, зато живий.
цей підар не вижив.
захлєбнулся радной стіхієй
Радуйтесь дети
В черном пакете
Папка ваш едет домой.
Мухи зеленые
Шлют привет Грете
Весело вьются вокруг.
Мухам раздолье,
Ведь пластик пакета
Не в силах сдержать руский дух.
Ни кто не полезет за ним
Но в книге красиво напишут
Как геройски погиб Максим.
Но, увы, рифмоплетство - не мое.
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Але, з моїх відомостей, це був псевдонім, а не реальна людина, тому про закінчення життя цього таланту ніхто не може знати.
Существует несколько версий его ранней смерти. По одной из них, Барков покончил с собой, повесившись в камине, по другой - будучи пьян, утонул в нужнике, по третьей - «умер под хмельком и в объятиях женщины» (Е. С. Кулябко). Ему также приписывают автоэпитафию, сочинённую незадолго перед смертью: «Жил грешно и умер смешно». Реальные обстоятельства его смерти неизвестны, как и место захоронения.
Жил в говне
Сдох в говне
Да, и сам был - говно!
Зеленський, як СРАТЬєх, «керує» ..
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.