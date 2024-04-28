Оккупант нырнул в яму с дерьмом, чтобы укрыться от ударов украинских бойцов. ВИДЕО

Воины 37-й отдельной бригады морской пехоты в Крынках, Херсонской области ликвидировали группу оккупантов.

Российские солдаты пытались спрятаться от роя украинских дронов в туалете. Один из них даже нырнул в яму с дерьмом, но и это его не спасло, передает Цензор.НЕТ.

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