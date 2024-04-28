РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10596 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 915 69

Оккупант нырнул в яму с дерьмом, чтобы укрыться от ударов украинских бойцов. ВИДЕО

Воины 37-й отдельной бригады морской пехоты в Крынках, Херсонской области ликвидировали группу оккупантов.

Российские солдаты пытались спрятаться от роя украинских дронов в туалете. Один из них даже нырнул в яму с дерьмом, но и это его не спасло, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) Херсонская область (4760)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+65
У рідну говень
показать весь комментарий
28.04.2024 15:12
+38
Жив в гівні був гівном і подох в гівні. Рузкая скрєпа.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:17
+32
Подох на чужбінє. Но хоч отєчєством пахло.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У рідну говень
показать весь комментарий
28.04.2024 15:12 Ответить
Подох на чужбінє. Но хоч отєчєством пахло.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:32 Ответить
Лайно в лайні .
показать весь комментарий
29.04.2024 09:12 Ответить
Кацап, як родився гівнюком так і подох, а якже інакше, - гівнистий все-таки народішко ці козломорді 🇷🇺💩💩💩
показать весь комментарий
28.04.2024 15:40 Ответить
Напевно думав що то телепорт в Срассссєюшку.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:49 Ответить
Показали *****, шо значить - мочіть в сортірє
показать весь комментарий
28.04.2024 21:20 Ответить
коли гориничу кричали:
підар, вигодь битися, він відповів.
підар, зато живий.
цей підар не вижив.
захлєбнулся радной стіхієй
показать весь комментарий
28.04.2024 21:52 Ответить
Ще й гідроудар отримав.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:13 Ответить
Гівноудар, прошу пана за уточнення 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪💩💩💩
показать весь комментарий
28.04.2024 15:41 Ответить
"Нарешті звичне середовище"-подумав ванька.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:13 Ответить
рідна атмосфера
показать весь комментарий
28.04.2024 15:14 Ответить
Жив в гівні був гівном і подох в гівні. Рузкая скрєпа.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:17 Ответить
Я тут стишок написал... Неуклюже, конечно, первый раз, так сказать, вот:

Радуйтесь дети
В черном пакете
Папка ваш едет домой.
Мухи зеленые
Шлют привет Грете
Весело вьются вокруг.
Мухам раздолье,
Ведь пластик пакета
Не в силах сдержать руский дух.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:18 Ответить
Этот домой не поедет
Ни кто не полезет за ним
Но в книге красиво напишут
Как геройски погиб Максим.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:41 Ответить
Я много больше хотел сказать, но таланта не хватило. Респект вам.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:52 Ответить
Черви схавают..кости рассипятся...
показать весь комментарий
28.04.2024 15:55 Ответить
Задумка была дописать в духе, что по всей расияндии такие стаи зеленых мух собираются в одну большую тьму, доедают раиссю, природа торжествует, Грета счастлива...

Но, увы, рифмоплетство - не мое.
показать весь комментарий
28.04.2024 17:29 Ответить
Как смог, так и написал. Респект за стихи.
показать весь комментарий
28.04.2024 19:56 Ответить
Співати на мотив - в черном тюльпане, с водкой стакане? Розенбаума?
показать весь комментарий
28.04.2024 15:58 Ответить
Мені б ще трохи дописати... нажаль, не маю таланту ... не до співу...
показать весь комментарий
28.04.2024 16:02 Ответить
Був на Росії такий поет - Барков Писав похабні вірші з матюками Від нього й зародився такий стили "стихоплётства" - "барковщина" (Найвідоміше - поема "Лука Мудіщев") Закінчив життя тим що втопився п"яним провалившись у вигрібну яму нужника
показать весь комментарий
28.04.2024 19:37 Ответить
Мелки в наш век пошли людишки
Пуйлов уж нет, одни пуйлишки

Але, з моїх відомостей, це був псевдонім, а не реальна людина, тому про закінчення життя цього таланту ніхто не може знати.
показать весь комментарий
28.04.2024 20:55 Ответить
Ива́н Семёнович Барко́в (https://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1732 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_0cebee0afdb9ba06-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_267f3af9bdf0481d-2 [2] https://www.wikidata.org/wiki/Q2361998#P569 […] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург - https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1768 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_0cebee0afdb9ba06-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_999fdc56f4b124d8-3 [3] https://www.wikidata.org/wiki/Q2361998#P570 […] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_999fdc56f4b124d8-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_ac10c27a38db80c2-4 [4] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 русский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82 поэт и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA переводчик . Автор эротических, «срамных од». Ученик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Ломоносова , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F поэтические произведения которого пародировал. Биография Баркова обросла огромным количеством легенд.
Существует несколько версий его ранней смерти. По одной из них, Барков покончил с собой, повесившись в камине, по другой - будучи пьян, утонул в нужнике, по третьей - «умер под хмельком и в объятиях женщины» (Е. С. Кулябко). Ему также приписывают автоэпитафию, сочинённую незадолго перед смертью: «Жил грешно и умер смешно». Реальные обстоятельства его смерти неизвестны, как и место захоронения.
показать весь комментарий
28.04.2024 21:01 Ответить
Я интересовался персонажем лет 20 назад, тогда про ученика Ломоносова сведений не было. Ну а про смерть - "Реальные обстоятельства его смерти неизвестны, как и место захоронения." я именно так и написал.
показать весь комментарий
28.04.2024 21:07 Ответить
Да и стиль моей попытки творчества - отнюдь не пахабщина
показать весь комментарий
28.04.2024 21:10 Ответить
Так я й не збирався тебе критикувать! Просто показав, що для кацапів перебування у лайні і смерть в ньому - цілком звичайне становище
показать весь комментарий
29.04.2024 03:04 Ответить
За путлера хоть в окоп хоть в вигрібну яму
показать весь комментарий
28.04.2024 15:18 Ответить
Гівно к гівну ...
показать весь комментарий
28.04.2024 15:20 Ответить
Ель-класіко! Повний погром!!!
показать весь комментарий
28.04.2024 15:21 Ответить
Знайшов таки кусочєк раасії...
показать весь комментарий
28.04.2024 15:25 Ответить
Какая поучительная история жизни...
показать весь комментарий
28.04.2024 15:26 Ответить
класика жанру - "как в турции!" (С) )))
показать весь комментарий
28.04.2024 15:26 Ответить
Народження легенди. Можна буде обеліск поставити з надписом: в цій параші загинув "асвабадитель". Вдова та діти хай приїжджають з квітами
показать весь комментарий
28.04.2024 15:31 Ответить
Так уютна па дамашнєму...
показать весь комментарий
28.04.2024 15:34 Ответить
Золотар?
показать весь комментарий
28.04.2024 15:34 Ответить
Мал золотарь и дешев!
показать весь комментарий
28.04.2024 16:08 Ответить
ну, це звичайне для них середовище існування. У них легені пристосовані дихати лайном.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:45 Ответить
Перед смертю ще й гівна наївся.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:47 Ответить
ну так последнее желание
показать весь комментарий
28.04.2024 15:51 Ответить
Пірнув в рідну стихію.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:47 Ответить
Они все пришли от туда , с 2014 , он вернулся в свой родной дом.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:54 Ответить
Ну гавно то дня них святоє і духовноє.
показать весь комментарий
28.04.2024 16:03 Ответить
В ямі як вдома, ще кобзона згодом побачив….
показать весь комментарий
28.04.2024 16:05 Ответить
Родился в говне
Жил в говне
Сдох в говне
Да, и сам был - говно!
показать весь комментарий
28.04.2024 16:07 Ответить
Это у них такой аналоговнетный блиндаж. Не путайте с туалетом.
показать весь комментарий
28.04.2024 16:25 Ответить
Ну хоч добренького скуштував наостанок!
показать весь комментарий
28.04.2024 16:35 Ответить
Мачить в сартіре,-хуйло
показать весь комментарий
28.04.2024 16:39 Ответить
Вишенька в бочке гафна )))
показать весь комментарий
28.04.2024 16:41 Ответить
Замочили ванюшку в українском сортирє
показать весь комментарий
28.04.2024 16:52 Ответить
Скажу крамольну річ, аля я мабуть теж би пірнув куди завгодно...Жити захочеш і не так розкорячишся..
показать весь комментарий
28.04.2024 16:53 Ответить
Але ж не пішов з автоматом срать в іншу країну!
показать весь комментарий
28.04.2024 17:03 Ответить
«Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.» (с)
показать весь комментарий
28.04.2024 16:59 Ответить
правильно всё сделол.
показать весь комментарий
28.04.2024 17:53 Ответить
Це, мабуть, десь там, в Очеретному…
Зеленський, як СРАТЬєх, «керує» ..
показать весь комментарий
28.04.2024 17:59 Ответить
Назад к істокам!...)))
показать весь комментарий
28.04.2024 18:29 Ответить
Херсонщина, розхирячили виходок 47 коментів,розхирячили КАБами 6 коментів,тішемось.
показать весь комментарий
28.04.2024 18:42 Ответить
это просто какой-то геноцид... человека (тьфу.... какой человек) замочить в сортире... эко не свезло ватнику
показать весь комментарий
28.04.2024 19:02 Ответить
говно нырнуло в говно!
показать весь комментарий
28.04.2024 19:23 Ответить
Кацапню якраз по цьому запаху можна знайти на досить великих відстанях.
показать весь комментарий
28.04.2024 19:43 Ответить
Цвет хаки, а запах россии.
показать весь комментарий
28.04.2024 19:53 Ответить
У американців були супергерої - Супермен, Спайдермен, а в цьому кіно ми можем побачити подвиг россійского супергероя, ім'я якого Govnoman
показать весь комментарий
28.04.2024 21:23 Ответить
Сподіваюся, він відповідає дрес-коду для відвідування концерту кобзона.🤔
показать весь комментарий
28.04.2024 21:46 Ответить
Скрєпно, по домашнєму.
показать весь комментарий
28.04.2024 21:54 Ответить
нах стільки *********** витратили, потрібно було періодично пролітати над гавєн"ю, як в " Джентельмени удачі" - Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают, - а надо, как в Турции в старину поступали! Посадют вора в чан с дерьмом - только голова торчит! - и возят по городу. А над ним - янычарhttps://neolurk.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%83%D1%88%D0%B8_%D0%B2%E2%80%A6#cite_note-1 [1] с мечом, и каждые пять минут ка-а-а-ак вж-ж-жик мечом над чаном! Так что если вор не нырнёт - голова с плеч! Вот так он весь день в дерьмо и нырял!
показать весь комментарий
28.04.2024 22:29 Ответить
Кацапське лайно , здохло в лайні
показать весь комментарий
29.04.2024 00:24 Ответить
Угадайте автора цитаты:

Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.
показать весь комментарий
29.04.2024 04:15 Ответить
Останні думки - "сдєсь так па-дамашнєму"...
показать весь комментарий
29.04.2024 09:00 Ответить
 
 