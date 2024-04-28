Пограничники уничтожили склад БК врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" сбросом с ударного бомбера "Вампір" уничтожили вражеский склад БК на Бахмутском направлении.
Данное видео обнародовали ГПСУ в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Заболотнюк
показать весь комментарий28.04.2024 17:28 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль