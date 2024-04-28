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Пограничники уничтожили склад БК врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" сбросом с ударного бомбера "Вампір" уничтожили вражеский склад БК на Бахмутском направлении.

Данное видео обнародовали ГПСУ в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы Обороны наносят поражение по оккупантам в Нетайлово на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6421) уничтожение (6909)


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28.04.2024 17:28 Ответить
 
 