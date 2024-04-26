Ситуація на ЗАЕС залишається непередбачуваною, проте останніми днями атаки безпілотників на станцію припинилися, - Гроссі

Фахівці МАГАТЕ, які зараз перебувають на станції продовжують чути обстріли, проте повідомлень про нові атаки безпілотників на об’єкт за останній тиждень не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Нам не відомо про будь-які атаки дронів з моменту повідомлення про інцидент тиждень тому, і це обнадіює. Однак з досвіду ми знаємо, що ситуація може різко погіршитися щохвилини. Ситуація залишається вкрай непередбачуваною", - цітує пресслужбв Агенства Гроссі.

Нагадаємо, напочатку квітня фахівці МАГАТЕ повідомили про те, що на території ЗАЕС здетонував дрон. Згодом Гроссі заявив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Водночас МАГАТЕ заявило, що експерти підтвердили фізичний вплив атак безпілотників на ЗАЕС, зокрема на 1 із 6 реакторів. Одна людина постраждала. Пошкодження на 6-му блоці не поставило під загрозу ядерну безпеку, але МАГАТЕ назвало це серйозним інцидентом, який міг порушити цілісність системи захисної оболонки реактора.

9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про чергову атаку дронів на навчальний центр окупованої росіянами ЗАЕС.

У четвер 18 квітня навчальний центр Запорізької атомної електростанції вчергове був атакований безпілотником. Представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку за місцевим часом. Їм було відмовлено в доступі до навчального центру, який знаходиться за межами периметра майданчика ЗАЕС, для оцінки масштабів інциденту.

А вже через день, 19 квітня, експерти МАГАТЕ зафіксували вихідний артилерійський вогонь із Запорізької АЕС.

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