Ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой, однако в последние дни атаки беспилотников на станцию прекратились, - Гросси

Специалисты МАГАТЭ, которые сейчас находятся на станции, продолжают слышать обстрелы, однако сообщений о новых атаках беспилотников на объект за последнюю неделю не поступало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Нам не известно о каких-либо атаках дронов с момента сообщения об инциденте неделю назад, и это обнадеживает. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко ухудшиться каждую минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой", - цитирует пресс-служба Агентства Гросси.

Напомним, в начале апреля специалисты МАГАТЭ сообщили о том, что на территории ЗАЭС сдетонировал дрон. Впоследствии Гросси заявил, что произошло по меньшей мере 3 прямых попадания в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. В то же время, МАГАТЭ заявило, что эксперты подтвердили физическое воздействие атак беспилотников на ЗАЭС, в частности - на 1 из 6 реакторов. Один человек пострадал. Повреждение на 6-м блоке не поставило под угрозу ядерную безопасность, но МАГАТЭ назвало это серьезным инцидентом, который мог нарушить целостность системы защитной оболочки реактора.

9 апреля Международное агентство по атомной энергии сообщило об очередной атаке дронов на учебный центр оккупированной россиянами ЗАЭС.

В четверг 18 апреля учебный центр Запорожской атомной электростанции в очередной раз был атакован беспилотником. Представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10:35 утра по местному времени. Им было отказано в доступе в учебный центр, находящийся за пределами периметра площадки ЗАЭС, для оценки масштабов инцидента.

А уже через день, 19 апреля, эксперты МАГАТЭ зафиксировали исходящий артиллерийский огонь с Запорожской АЭС.

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