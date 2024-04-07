На Запорожской АЭС взорвался дрон, - МАГАТЭ

На территории Запорожской атомной электростанции 7 апреля сдетонировал дрон.

Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Цензор.НЕТ.

"Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что сегодня на месте сдетонировал дрон. Такая детонация согласовывается с наблюдениями МАГАТЭ. Я призываю воздерживаться от действий, противоречащих 5 принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность", - заявил генеральный директор Гросси", - говорится в сообщении.

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