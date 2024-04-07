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На Запорожской АЭС взорвался дрон, - МАГАТЭ

заес,аес,запорізька

На территории Запорожской атомной электростанции 7 апреля сдетонировал дрон.

Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Цензор.НЕТ.

"Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что сегодня на месте сдетонировал дрон. Такая детонация согласовывается с наблюдениями МАГАТЭ. Я призываю воздерживаться от действий, противоречащих 5 принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность", - заявил генеральный директор Гросси", - говорится в сообщении.

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Автор: 

МАГАТЭ (391) дроны (3896) Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+25
а в ті 5 принципів магате, входить захват аес?
чи тільки, не можна підривати дрони?
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07.04.2024 18:26
+15
Зараз кацапи скажуть що це український дрон. А ''моготе'' підніме вереск.
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07.04.2024 18:23
+15
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07.04.2024 18:43
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Зараз кацапи скажуть що це український дрон. А ''моготе'' підніме вереск.
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07.04.2024 18:23 Ответить
Вже, ще до вибуху.
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07.04.2024 18:44 Ответить
а в ті 5 принципів магате, входить захват аес?
чи тільки, не можна підривати дрони?
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07.04.2024 18:26 Ответить
Давно вже потрібно підірвати дронами ЗАЕС, хай краще та територія безлюдна буде як Чорнобильська зона відчуження ніж з російською мразотою яка топче українську землю.
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07.04.2024 18:28 Ответить
разве шо вместе с вами и то на какой-нить кацапской аэс
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07.04.2024 18:36 Ответить
Її зараз живлять за наш рахунок аби чого не сталося (хоча цим мали б перейматися окупанти), а Ви пропонуєте таке... На щось подібне ніхто не піде.
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07.04.2024 18:41 Ответить
Сам підривать підеш? З факелом в руках?
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07.04.2024 21:45 Ответить
Все что происходит на ЗАЕС все под котролем и на совести МАГАТЕ. Ето ети сволочи призывали нас отступить и сдать без боя ЧАЕС и ЗАЕС.
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07.04.2024 18:35 Ответить
так гРоссі казав же, що все під контролем. От нехай, сволота, разом з сруськими і відповідають
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07.04.2024 18:41 Ответить
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07.04.2024 18:43 Ответить
автору ціх гіфок респект і уважуха, він талант і справжній митець, не дарма вчився малювати
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07.04.2024 20:49 Ответить
то пионеры балуются
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07.04.2024 18:46 Ответить
https://t.me/voynareal/87239 Фото
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07.04.2024 18:48 Ответить
юнармецы...путенюгенд
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07.04.2024 21:39 Ответить
Все думали что МАГАТЭ повлияет на ход событий , прилет к ***** на разговор переговоров оказался без успешным .Единственное что выражает МАГАТЭ это озабоченность осуждение..
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07.04.2024 18:55 Ответить
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07.04.2024 19:41 Ответить
 
 