На Запорожской АЭС взорвался дрон, - МАГАТЭ
На территории Запорожской атомной электростанции 7 апреля сдетонировал дрон.
Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Цензор.НЕТ.
"Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что сегодня на месте сдетонировал дрон. Такая детонация согласовывается с наблюдениями МАГАТЭ. Я призываю воздерживаться от действий, противоречащих 5 принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность", - заявил генеральный директор Гросси", - говорится в сообщении.
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+25 Hrysha Hlyba #582024
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чи тільки, не можна підривати дрони?
юнармецы...путенюгенд