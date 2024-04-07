На Запорізькій АЕС вибухнув дрон, - МАГАТЕ

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ.

"Експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що сьогодні на місці здетонував дрон. Така детонація узгоджується зі спостереженнями МАГАТЕ. "Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку", - заявив генеральний директор Гроссі", - йдеться в повідомленні.

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