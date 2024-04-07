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На Запорізькій АЕС вибухнув дрон, - МАГАТЕ

заес,аес,запорізька

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ.

"Експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що сьогодні на місці здетонував дрон. Така детонація узгоджується зі спостереженнями МАГАТЕ. "Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку", - заявив генеральний директор Гроссі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ зафіксувало звуки артилерійських пострілів з території Запорізької АЕС

Автор: 

МАГАТЕ (708) дрони (4636) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+25
а в ті 5 принципів магате, входить захват аес?
чи тільки, не можна підривати дрони?
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07.04.2024 18:26
+15
Зараз кацапи скажуть що це український дрон. А ''моготе'' підніме вереск.
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07.04.2024 18:23
+15
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07.04.2024 18:43
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Зараз кацапи скажуть що це український дрон. А ''моготе'' підніме вереск.
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07.04.2024 18:23 Відповісти
Вже, ще до вибуху.
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07.04.2024 18:44 Відповісти
а в ті 5 принципів магате, входить захват аес?
чи тільки, не можна підривати дрони?
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07.04.2024 18:26 Відповісти
Давно вже потрібно підірвати дронами ЗАЕС, хай краще та територія безлюдна буде як Чорнобильська зона відчуження ніж з російською мразотою яка топче українську землю.
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07.04.2024 18:28 Відповісти
разве шо вместе с вами и то на какой-нить кацапской аэс
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07.04.2024 18:36 Відповісти
Її зараз живлять за наш рахунок аби чого не сталося (хоча цим мали б перейматися окупанти), а Ви пропонуєте таке... На щось подібне ніхто не піде.
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07.04.2024 18:41 Відповісти
Сам підривать підеш? З факелом в руках?
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07.04.2024 21:45 Відповісти
Все что происходит на ЗАЕС все под котролем и на совести МАГАТЕ. Ето ети сволочи призывали нас отступить и сдать без боя ЧАЕС и ЗАЕС.
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07.04.2024 18:35 Відповісти
так гРоссі казав же, що все під контролем. От нехай, сволота, разом з сруськими і відповідають
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07.04.2024 18:41 Відповісти
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07.04.2024 18:43 Відповісти
автору ціх гіфок респект і уважуха, він талант і справжній митець, не дарма вчився малювати
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07.04.2024 20:49 Відповісти
то пионеры балуются
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07.04.2024 18:46 Відповісти
https://t.me/voynareal/87239 Фото
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07.04.2024 18:48 Відповісти
юнармецы...путенюгенд
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07.04.2024 21:39 Відповісти
Все думали что МАГАТЭ повлияет на ход событий , прилет к ***** на разговор переговоров оказался без успешным .Единственное что выражает МАГАТЭ это озабоченность осуждение..
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07.04.2024 18:55 Відповісти
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07.04.2024 19:41 Відповісти
 
 