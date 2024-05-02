Россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС, - ГУР МО. ВИДЕО

Российские оккупанты используют ударные дроны над ядерными реакторами захваченной Запорожской атомной электростанции. Соответствующее видеодоказательство получило Главное управление разведки Минобороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Отмечается, что подразделения активных действий ГУР получили доказательства того, что российские оккупанты используют дроны-камикадзе на захваченной ЗАЭС. Видео с российского FPV-беспилотника получили с помощью средств радиоэлектронной разведки.

На кадрах есть маркировка UT4D.TT, указывающая, что беспилотник поставляло Минобороны РФ.

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Используют станцию для тренировок пилотов БПЛА

Также в украинской разведке зафиксировали, что траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в направлении подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой громад, подвергающихся постоянным вражеским атакам.

Кроме того, возле шестого реактора станции россияне оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА.

"С лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов FPV-дронов - этим занимается так называемая школа "Архангел", которая финансируется главным управлением генштаба ВС РФ (бывшее "ГРУ")", - отметили в ГУР.

"Перечисленные факты и доказательства - очередное свидетельство преступной и безответственной деятельности государства-агрессора России на оккупированном ею ядерном объекте, которая может иметь катастрофические последствия", - отметили в разведке.

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Напомним, 18 апреля учебный центр Запорожской атомной электростанции в очередной раз был атакован беспилотником. Представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10:35 утра по местному времени. Им было отказано в доступе в учебный центр, который находится за пределами периметра площадки ЗАЭС, для оценки масштабов инцидента.

А уже через день, 19 апреля, эксперты МАГАТЭ зафиксировали исходящий артиллерийский огонь с Запорожской АЭС.