Для запуску ЗАЕС росіянам не вистачить води в охолоджувачах, - Галущенко

Російські загарбники не зможуть запустити Запорізьку АЕС через брак води в охолоджувачах.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців у Росії і привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції - це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права", - зазначив він.

За словами Галущенка, ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких наразі терористи не допускають на ЗАЕС.

Також, за словами міністра енергетики, є низка суттєвих технічних проблем на ЗАЕС. Зокрема завершено терміни використання ядерного палива. І є відсутність достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

"Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води", - пояснив він.

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