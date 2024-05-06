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Для запуску ЗАЕС росіянам не вистачить води в охолоджувачах, - Галущенко

Росіяни не зможу запустити ЗАЕС

Російські загарбники не зможуть запустити Запорізьку АЕС через брак води в охолоджувачах.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців у Росії і привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції - це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права", - зазначив він.

За словами Галущенка, ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких наразі терористи не допускають на ЗАЕС.

Також, за словами міністра енергетики, є низка суттєвих технічних проблем на ЗАЕС. Зокрема завершено терміни використання ядерного палива. І є відсутність достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

"Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води", - пояснив він.

Читайте: Армія РФ використовує окуповану ЗАЕС як військовий плацдарм: спостерігачі МАГАТЕ чули 100 пострілів за добу, - Гроссі

Автор: 

Галущенко Герман (528) Запорізька АЕС (1403)


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Зазвичай таке говорять перед тим як кацапи це зроблять....
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06.05.2024 15:52 Відповісти
Ну так як міст пітарів плавунами знесе
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06.05.2024 15:55 Відповісти
Воду де будуть брати для охолодження турбіни?
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06.05.2024 16:02 Відповісти
Зелені аналітики багато що говорять, але все збувається навпаки.
Побачимо як буде. Кацапіки можуть запросити китайозів і ті все запустять. Або взірвуть.
На тлі іншого факт атомної станції в заручниках не так бентежить. Але якщо реально вдуматись у смисл і ризики, то ой, йо, йой...
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06.05.2024 15:53 Відповісти
Не запустять є багато критеріїв,по перше потрібно розрахувати паливну компанію,документації не лишилось по кількості вигорівшого палива,по друге,води вистачить з натягом в водоймі станції тільки на один блок,градирні будувати ніхто не буде грунти не позволяють.
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06.05.2024 15:59 Відповісти
Для машины К-1000-60/3000 расход охлаждающей воды 170000 т/ч
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06.05.2024 16:03 Відповісти
Нафига? Под боком Ростовская АЭС. Если уж так надо энергию, безопаснее протянуть с неё линию прямо к подстанциям распределяющим энергию с ЗАЭС.
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06.05.2024 18:38 Відповісти
 
 