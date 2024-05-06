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Для запуска ЗАЭС россиянам не хватит воды в охладителях, - Галущенко

Росіяни не зможу запустити ЗАЕС

Российские захватчики не смогут запустить Запорожскую АЭС из-за нехватки воды в охладителях.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если представить, что россияне соберут специалистов в России и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции - это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права", - отметил он.

По словам Галущенко, лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых сейчас террористы не допускают на ЗАЭС.

Также, по словам министра энергетики, есть ряд существенных технических проблем на ЗАЭС. В частности завершены сроки использования ядерного топлива. И есть отсутствие достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов.

"Проблема с поставками воды на станцию возникла после уничтожения россиянами Каховской дамбы. И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды", - пояснил он.

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Автор: 

Галущенко Герман (257) Запорожская АЭС (702)


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Зазвичай таке говорять перед тим як кацапи це зроблять....
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06.05.2024 15:52 Ответить
Ну так як міст пітарів плавунами знесе
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06.05.2024 15:55 Ответить
Воду де будуть брати для охолодження турбіни?
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06.05.2024 16:02 Ответить
Зелені аналітики багато що говорять, але все збувається навпаки.
Побачимо як буде. Кацапіки можуть запросити китайозів і ті все запустять. Або взірвуть.
На тлі іншого факт атомної станції в заручниках не так бентежить. Але якщо реально вдуматись у смисл і ризики, то ой, йо, йой...
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06.05.2024 15:53 Ответить
Не запустять є багато критеріїв,по перше потрібно розрахувати паливну компанію,документації не лишилось по кількості вигорівшого палива,по друге,води вистачить з натягом в водоймі станції тільки на один блок,градирні будувати ніхто не буде грунти не позволяють.
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06.05.2024 15:59 Ответить
Для машины К-1000-60/3000 расход охлаждающей воды 170000 т/ч
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06.05.2024 16:03 Ответить
Нафига? Под боком Ростовская АЭС. Если уж так надо энергию, безопаснее протянуть с неё линию прямо к подстанциям распределяющим энергию с ЗАЭС.
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06.05.2024 18:38 Ответить
 
 