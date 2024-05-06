Для запуска ЗАЭС россиянам не хватит воды в охладителях, - Галущенко

Российские захватчики не смогут запустить Запорожскую АЭС из-за нехватки воды в охладителях.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если представить, что россияне соберут специалистов в России и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции - это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права", - отметил он.

По словам Галущенко, лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых сейчас террористы не допускают на ЗАЭС.

Также, по словам министра энергетики, есть ряд существенных технических проблем на ЗАЭС. В частности завершены сроки использования ядерного топлива. И есть отсутствие достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов.

"Проблема с поставками воды на станцию возникла после уничтожения россиянами Каховской дамбы. И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды", - пояснил он.

Читайте: Армия РФ использует оккупированную ЗАЭС как военный плацдарм: наблюдатели МАГАТЭ слышали 100 выстрелов за сутки, - Гросси