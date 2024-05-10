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Новости Фото Война
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Рашисты оборудовали полноценные огневые позиции на крыше ЗАЭС, на станции хранят технику и боеприпасы, - мэр Энергодара Орлов. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают нарушать нормы ядерной безопасности на захваченной Запорожской АЭС.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"По информации из открытых источников (в том числе и из личных страниц в социальных сетях самих оккупантов), на станции постоянно находятся российские военные, которые прямо на территории АЭС, внутри машзалов энергоблоков, разместили свою военную технику и боеприпасы, превратив ядерный объект в военную базу", - отметил он.

По словам Орлова, оккупанты публикуют соответствующие фото в соцсетях.

"Кроме того, в помещениях и на крыше реакторных отделений энергоблоков российские военные оборудовали полноценные огневые позиции.
Пулеметные точки в реакторном отделении, куча тяжелого оружия и ПЗРК на крыше энергоблоков, вооруженные военные РФ на территории станции - именно так сейчас выглядит крупнейшая в Украине и Европе атомная электростанция", - добавил он.

Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС

Читайте: Запуск Запорожской АЭС россиянами нарушит международное право, - Галущенко

Ситуация на Запорожской АЭС

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что армия РФ использует оккупированную ЗАЭС как военный плацдарм.

ГУР МО сообщало, что рашисты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС.

Также эксперты МАГАТЭ фиксировали исходящий артиллерийский огонь с Запорожской АЭС.

Читайте: Оккупанты не проводят необходимых проверок и ремонтов на Запорожской АЭС, - Энергоатом

Автор: 

армия РФ (19210) оккупация (10137) Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+13
Чому віддала ця влада ЗАЕС ворогу?
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10.05.2024 11:35
+13
Не тількі ЗАЕС, але і увесь південь, разом с Каховською ГЕС.
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10.05.2024 11:41
+9
Мабуть я помилився. Це все таки його телефон, як і червоні трусєля (стрінги?). То мабуть полкова жучка
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10.05.2024 11:27
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На третьому фото - у якоїсь жіночки віджав телефон, мразота.
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10.05.2024 11:24 Ответить
Мабуть я помилився. Це все таки його телефон, як і червоні трусєля (стрінги?). То мабуть полкова жучка
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10.05.2024 11:27 Ответить
100% ! Телефон під стрінги, а віджав кросовки....
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10.05.2024 11:30 Ответить
потвори всі взуття повіджимали..харі довольні..
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10.05.2024 11:34 Ответить
ляшка на нього немає
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10.05.2024 19:33 Ответить
під#р типовий , як і всі свинорили
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10.05.2024 12:25 Ответить
Якщо повернуться живими додому то стануть місцевими знаменитостями. Не у кожного ж чоловіка світяться яйця.
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10.05.2024 11:26 Ответить
Добре, що вони свої А - 50 не розміщають ще. На даху.
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10.05.2024 11:26 Ответить
Чому віддала ця влада ЗАЕС ворогу?
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10.05.2024 11:35 Ответить
Не тількі ЗАЕС, але і увесь південь, разом с Каховською ГЕС.
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10.05.2024 11:41 Ответить
А чим зараз займається мер Енергодара?
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10.05.2024 11:45 Ответить
Слуги не алігархів,а путіна.
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10.05.2024 12:12 Ответить
Тилові щури. Вгодовані, упаковані, зброя ******* (РПГ-30 "Крюк" на 4 фото). Головне - у повній безпеці: ані "Хаймарс" не прилетить, ані дрон. Курорт.
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10.05.2024 11:48 Ответить
Може прилетіти від своїх , як провокація .
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10.05.2024 12:05 Ответить
Дебіл з гаджетом і шлунком замість мозгу.Поруч знаходяться невеличкі міста з людьми.Як що щось там взірветься,то замість лайків под відосіками будеш випльовувати свій шлунок,який у тебе замість мозгу.
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10.05.2024 12:17 Ответить
Таке враження, що ви там поряд живете, або родичі.
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10.05.2024 12:23 Ответить
Що мені подобається у рашистів, так це те, що вони витрачають безліч зусиль на засобів на безглузді дії!
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10.05.2024 11:49 Ответить
І що оте ''моготе'' тільки скавчить! Зате по наших АЕС нишпорять, аби українці ''брудну бомбу'' не зробили. Шакали нікчемні!
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10.05.2024 11:51 Ответить
Так і позиції ж облаштовані виключно для захисту "місії" того "моготе" від "біндєравцов".
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10.05.2024 11:55 Ответить
Уже минимум 3 раза испытана.
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10.05.2024 16:00 Ответить
не там то магатэ шныряет
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10.05.2024 16:01 Ответить
Шось зелені гніди за Енергодар мовчати, наче його і не було. І відрсіков нема, жодного
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10.05.2024 12:39 Ответить
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10.05.2024 12:48 Ответить
дермак і Зеленське, з верещучкою, особисто мають відповісти, окремо і за ЗАЕС...
- "вийдіть Атсюда, розбійники"(с), годі розвалювати Державу Україна, будувати свою ларьочну портново-татаровську диктатурку та знущатися над Українцями, малюськіни тюрми саме звільняються для Зе мафії зрадників-мародерів
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10.05.2024 12:55 Ответить
Ну звісно, чому б ні, гарне прикриття, не треба було віддавати станцію а зараз на весь світ говорити про ядерну безпеку і на самміті миру в Швейцарії чогось вимагати
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10.05.2024 13:27 Ответить
Смотреть на это просто катастрофа..
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10.05.2024 16:00 Ответить
Вот в этом месте можно разок нарушить всякие там международные договоренности по хим вооружениям. V-газытоканакрышу - досвидос кацапы.
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10.05.2024 16:06 Ответить
Зеленський нехоче за це відповісти? За Порошенка такого небуло. Де той стадіон с.ка б...дь.
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10.05.2024 16:33 Ответить
Від волань про зраду південь сам не звільниться. Треба відбивати. Звичайно що після війни гарант та його зелена команда мусять відповісти українцям на багато незручних та неприємних (для них) питань. І так буде, я в це вірю. А ви???
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10.05.2024 16:58 Ответить
Чому після війни?
Чи залишиться щось від України з таки верховним та його посіпаками?
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10.05.2024 18:52 Ответить
А що там МАГАТЕ думає??? Чи воно вже зовсім нічого не думає, а просто робить вид що нічого не відбувається?
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10.05.2024 17:26 Ответить
Оточена фортеця ЗАЕС скільки простоїть без продовольства? Може рік, а потім арешт і тюрма за терроризм.
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10.05.2024 18:52 Ответить
 
 