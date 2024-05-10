Рашисты оборудовали полноценные огневые позиции на крыше ЗАЭС, на станции хранят технику и боеприпасы, - мэр Энергодара Орлов. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска продолжают нарушать нормы ядерной безопасности на захваченной Запорожской АЭС.
Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"По информации из открытых источников (в том числе и из личных страниц в социальных сетях самих оккупантов), на станции постоянно находятся российские военные, которые прямо на территории АЭС, внутри машзалов энергоблоков, разместили свою военную технику и боеприпасы, превратив ядерный объект в военную базу", - отметил он.
По словам Орлова, оккупанты публикуют соответствующие фото в соцсетях.
"Кроме того, в помещениях и на крыше реакторных отделений энергоблоков российские военные оборудовали полноценные огневые позиции.
Пулеметные точки в реакторном отделении, куча тяжелого оружия и ПЗРК на крыше энергоблоков, вооруженные военные РФ на территории станции - именно так сейчас выглядит крупнейшая в Украине и Европе атомная электростанция", - добавил он.
Ситуация на Запорожской АЭС
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что армия РФ использует оккупированную ЗАЭС как военный плацдарм.
ГУР МО сообщало, что рашисты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС.
Также эксперты МАГАТЭ фиксировали исходящий артиллерийский огонь с Запорожской АЭС.
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- "вийдіть Атсюда, розбійники"(с), годі розвалювати Державу Україна, будувати свою ларьочну портново-татаровську диктатурку та знущатися над Українцями, малюськіни тюрми саме звільняються для Зе мафії зрадників-мародерів
Чи залишиться щось від України з таки верховним та його посіпаками?